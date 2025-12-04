Κακοκαιρία Byron: Μήνυμα του 112 στην Αττική

Μήνυμα, για να αποφευχθούν οι άσκοπες μετακινήσεις, έστειλε το απόγευμα της Πέμπτης το 112, όσο τα ακραία καιρικά φαινόμενα της κακοκαιρίας Byron «σαρώνουν» την Αττική.

Η Πολιτική Προστασία, στο μήνυμά τους στους κατοίκους της Αττικής, αναφέρει: «Προειδοποίηση για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά διαστήματα μέχρι αύριο το μεσημέρι στην Περιφέρεια Αττικής».

«Αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Προσοχή στους υπόγειους χώρους. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών» επισημαίνει το αρμόδιο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην προειδοποίησή του στους κατοίκους της περιφέρειας Αττικής.

Κακοκαιρία Byron: Η εξέλιξή της τις επόμενες ώρες

Τα έντονα καιρικά φαινόμενα, από νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, συνεχίζουν να πλήττουν την Αττική με τα μεγαλύτερα προβλήματα να παρατηρούνται -κατά βάση- στο νότιο και δυτικό κομμάτι της περιφέρειας.

Κεντρικοί δρόμοι της Αθήνας μετατράπηκαν σε ποτάμια μέσα σε μερικά λεπτά, με τη στάθμη του νερού να έχει ανέβει σημαντικά. Την ίδια ώρα, σε κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, οι οδηγοί ταλαιπωρούνται από τη μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση παράλληλα με τα έντονα κεραυνικά επεισόδια και τον μεγάλο όγκο νερού από τη σφοδρή καταιγίδα.

Από τη συσσώρευση του νερού, αποφασίστηκε να διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πειραιώς από το ύψος της Χαμοστέρνας έως την οδό Πέτρου Ράλλη στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα. Παράλληλα, λόγω υπερχείλισης ρέματος διακόπηκε η κυκλοφορία ων οχημάτων στην Εθνική Οδό Αλεποχωρίου-Σχίνου από το ύψος της Μαυρολίμνης έως το ρέμα Ντουράκου.

Ως προς την εξέλιξή τους, τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να κινηθούν ως εξής:

Την Παρασκευή (05-12-2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. στην κεντρική Μακεδονία

β. στη Θεσσαλία και τις Σποράδες

γ. στην ανατολική Στερεά (συμπεριλαμβανομένης της Αττικής) και την Εύβοια

δ. στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο

ε. στις Κυκλάδες και την Κρήτη

στ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (από ν. Χίο και νοτιότερα) και στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά διαστήματα ιδιαιτέρως ισχυρά και δυνητικά επικίνδυνα (κόκκινη προειδοποίηση): στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας - Ημαθίας - Χαλκιδικής - Θεσσαλονίκης, στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Το Σάββατο (06-12-2025) προβλέπεται από τις πρωινές ώρες τα ισχυρά φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές να εξασθενήσουν και να περιοριστούν στα Δωδεκάνησα.

