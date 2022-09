Πέθανε σε ηλικία 70 ετών η βραβευμένη με Μπούκερ Βρετανή συγγραφέας Χίλαρι Μάντελ

Η βραβευμένη με Μπούκερ συγγραφέας της τριλογίας «Γουλφ Χολ» Dame Χίλαρι Μάντελ πέθανε σε ηλικία 70 ετών, όπως επιβεβαιώθηκε από τον εκδοτικό της οίκο Χάρπερ Κόλινς.

Η Μάντελ θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες μυθιστοριογράφους του αιώνα, έχοντας κερδίσει δύο φορές το βραβείο Μπούκερ, για το «Wolf Hall» και τη συνέχειά του, το «Bring up the bodies», που το 2012 διακρίθηκε και με το βραβείο Costa Book of the Year.

Η ολοκλήρωση της πρωτοποριακής τριλογίας της «Wolf Hall» με την έκδοση του «The Mirror & the Light» («Ο καθρέφτης και το φως») το 2020 στέφθηκε με τεράστια επιτυχία, έτυχε θερμής υποδοχής από τους κριτικούς, έγινε αμέσως μπεστ σέλερ στους «Sunday Times» και συμπεριλήφθηκε στη μακρά λίστα για το Βραβείο Booker 2020. Επίσης, έκανε τεράστιες πωλήσεις από την πρώτη κιόλας εβδομάδα κυκλοφορίας του, καθιστώντας τη συγγραφέα την πιο πολυσυζητημένη των τελευταίων ετών. Έχει συμπεριληφθεί στη λίστα του περιοδικού «Time» με τους 100 πιο επιδραστικούς ανθρώπους στον κόσμο. Τα δύο πρώτα βιβλία της τριλογίας έχουν πουλήσει περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.

Ο εκδότης της επιβεβαίωσε ότι πέθανε την Πέμπτη «ξαφνικά, αλλά ήρεμα», περιτριγυρισμένη από στενούς συγγενείς και φίλους. Ο Μπεν Χάμιλτον, ο ατζέντης της καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας της, δήλωσε ότι η συνεργασία του με τη συγγραφέα ήταν για εκείνον το «μεγαλύτερο προνόμιο. Το πνεύμα της, η υφολογική τόλμη, η δημιουργική φιλοδοξία και η πρωτοφανής ιστορική διορατικότητα την καθιστούν μία από τις μεγαλύτερες μυθιστοριογράφους της εποχής μας».

Το πατρικό της Χίλαρι Μαίρη Μάντελ ήταν Tόμσον. Γεννήθηκε στο Glossop του Derbyshire το 1952 και ήταν το πρώτο από τα τρία παιδιά μιας οικογένειας ιρλανδικής καταγωγής. Οι γονείς της χώρισαν όταν ήταν έντεκα ετών και η μητέρα της ξαναπαντρεύτηκε με αποτέλεσμα η ίδια να πάρει το επώνυμο του πατριού της, Τζακ Μάντελ. Την παιδική της ηλικία, όπως γράφει η ίδια στο βιβλίο προσωπικών αναμνήσεων «Giving up the ghost» (2003), τη χαρακτήριζε ένα διάχυτο αίσθημα φόβου. Σπούδασε νομικά στο London School of Economics και στο Πανεπιστήμιο του Sheffield. Το 1977 ακολούθησε τον σύζυγό της, γεωλόγο Gerald McEwen, στην Μποτσουάνα και αργότερα στη Σαουδική Αραβία. Στην Μποτσουάνα άρχισε να γράφει το πρώτο της μυθιστόρημα «Every day is mother’s day», το οποίο εκδόθηκε το 1985 και την καθιέρωσε διεθνώς. Το ίδιο έτος επέστρεψε στη Μεγάλη Βρετανία, όπου έζησε μέχρι τον θάνατό της. Η Χίλαρι Μάντελ θεωρείται μία από τις σημαντικότερες σύγχρονες συγγραφείς της Μεγάλης Βρετανίας και έχει τιμηθεί κατ’ επανάληψη για το έργο της.

Στα Ελληνικά τα βιβλία της κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πάπυρος