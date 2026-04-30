Πέθανε ο Georg Baselitz, από τους σημαντικότερους Γερμανούς καλλιτέχνες

Ο ζωγράφος που έγινε γνωστός για τις ανεστραμμένες μορφές του άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη τέχνη

Ο Georg Baselitz / Φωτ.: EPA, αρχείου
Ο Γερμανός καλλιτέχνης Georg Baselitz, από τις πιο εμβληματικές μορφές της σύγχρονης ευρωπαϊκής τέχνης, πέθανε σε ηλικία 88 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε η γκαλερί Thaddaeus Ropac Gallery, με την οποία συνεργαζόταν επί δεκαετίες, αναφέροντας ότι ο Μπάσελιτς «καθόρισε τη γερμανική εικαστική τέχνη για μια ολόκληρη γενιά» και έφυγε από τη ζωή ήρεμα.

Γεννημένος το 1938 με το όνομα Χανς-Γκέοργκ Κερν, υιοθέτησε το καλλιτεχνικό όνομα Baselitz το 1961, εμπνευσμένος από τη γενέτειρά του, το Ντόιτσμπάζελιτς, κοντά στη Δρέσδη.

Το έργο του, που εκτείνεται σε περισσότερες από έξι δεκαετίες, περιλαμβάνει ζωγραφική, χαρακτική και γλυπτική, ενώ συχνά αντλεί θεματικά από τα τραύματα της γερμανικής ιστορίας.

Έργο του Georg Baselitz / Φωτ.: EPA, αρχείου

Το 1969 άρχισε να παρουσιάζει πίνακες με ανεστραμμένα μοτίβα, ζωγραφίζοντας τις μορφές ανάποδα, μια τεχνική που, όπως έλεγε, στόχευε να γεφυρώσει την αφαίρεση με την παραστατική τέχνη. H καριέρα του σημαδεύτηκε από προκλήσεις και αντιδράσεις ήδη από νωρίς. Το 1963, δύο έργα του με έντονο σεξουαλικό συμβολισμό κατασχέθηκαν από τις αρχές κατά τη διάρκεια έκθεσης, προκαλώντας δικαστική διαμάχη που τον έφερε στο προσκήνιο.

Μεγαλωμένος αρχικά στη ναζιστική Γερμανία και στη συνέχεια στην Ανατολική Γερμανία, ο Μπάσελιτς σπούδασε τέχνη στο Ανατολικό Βερολίνο πριν μετακομίσει το 1957 στο Δυτικό Βερολίνο.

Georg Baselitz / Φωτ.: EPA, αρχείου

Η διεθνής αναγνώριση ήρθε τη δεκαετία του 1980 και τα έργα του φιλοξενούνται σήμερα σε κορυφαίες συλλογές παγκοσμίως. Θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους Γερμανούς καλλιτέχνες της εποχής του, δίπλα σε δημιουργούς όπως ο Gerhard Richter και ο Anselm Kiefer.

Με πληροφορίες από Guardian

