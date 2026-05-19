Η Τίλντα Σουίντον άνοιξε στην Αθήνα μια ντουλάπα γεμάτη φαντάσματα

Η Τίλντα Σουίντον στέκεται μπροστά στο κοινό στην Αθήνα και ξεδιπλώνει ένα οικογενειακό βαφτιστικό ρούχο. Δεν το κρατά σαν μουσειακό αντικείμενο, αλλά σαν κάτι που ακόμη αναπνέει μέσα από τα σώματα που το φόρεσαν. Στο Onassis Ready, τα ρούχα δεν εκτίθενται απλώς. Επιστρέφουν.

Facebook Twitter Η Τίλντα Σουίντον παρουσιάζει ένα οικογενειακό βαφτιστικό ρούχο στο A Biographical Wardrobe, την περφόρμανς που μετατρέπει τα ρούχα σε ζωντανά αρχεία μνήμης. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Κάπως έτσι ανοίγει το πραγματικό νόημα του A Biographical Wardrobe, της ζωντανής περφόρμανς που παρουσίασε η Τίλντα Σουίντον με τον Ολιβιέ Σαγιάρ στο πλαίσιο της έκθεσης Tilda Swinton - Ongoing. Η έκθεση παρουσιάζεται στον νέο χώρο του Ιδρύματος Ωνάση στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, από τις 17 Μαΐου έως τις 28 Ιουνίου 2026, και συγκεντρώνει νέες και παλαιότερες δουλειές γύρω από τις καλλιτεχνικές συγγένειες της Σουίντον, με πρόσωπα όπως ο Πέδρο Αλμοδόβαρ, ο Λούκα Γκουαντανίνο, η Τζοάνα Χογκ, ο Ντέρεκ Τζάρμαν, ο Τζιμ Τζάρμους, ο Τιμ Γουόκερ και ο Απιτσατπόνγκ Βερασεθακούν.

Το Ongoing δεν μοιάζει με κλασική αναδρομική. Και αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον του. Η Σουίντον δεν θέλει να στηθεί απέναντι στο κοινό ως ολοκληρωμένο φαινόμενο, σαν πρόσωπο που κοιτάζει πίσω και τακτοποιεί το αρχείο του. Αντίθετα, επιμένει σε κάτι ανοιχτό, πορώδες, ζωντανό, σε κίνηση. Όχι «τι υπήρξε η Τίλντα Σουίντον», αλλά τι συνεχίζει να συμβαίνει γύρω της, μαζί της, μέσα από τις σχέσεις της.

Αυτό εξηγεί και τον τίτλο: Ongoing. Κάτι που συνεχίζεται. Κάτι που δεν έχει μπει σε κορνίζα. Κάτι που αρνείται να γίνει μνημείο του εαυτού του.

Facebook Twitter Ο Ολιβιέ Σαγιάρ τυλίγει την Τίλντα Σουίντον με παλτό από το προσωπικό της αρχείο. Στην περφόρμανς, η μνήμη δεν φυλάσσεται πίσω από γυαλί· φοριέται ξανά. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Στην καρδιά αυτής της λογικής βρίσκεται το A Biographical Wardrobe. Ακούγεται σαν fashion archive. Στην πραγματικότητα είναι κάτι πιο περίεργο και πιο συγκινητικό: μια τελετουργία όπου τα ρούχα γίνονται αποδεικτικά ζωής.

Ένα βαφτιστικό ρούχο φορεμένο από γενιές της οικογένειάς της. Στρατιωτικά σακάκια του πατέρα και του παππού της. Ένα βελούδινο φόρεμα φτιαγμένο από τη μοδίστρα της μητέρας της. Ένα κοστούμι Lacroix που επιστρέφει ξανά και ξανά, σε ταινίες, φωτογραφίες και δημόσιες εμφανίσεις. Ρούχα που κουβαλούν χαρτάκια στις τσέπες, γδαρσίματα, φθορές, τρίχες ζώων, τσακίσεις, ατυχήματα, διορθώσεις. Το σώμα λείπει, αλλά δεν έχει εξαφανιστεί. Μένει μέσα στο ύφασμα ως θερμοκρασία.

Αυτό είναι το πιο ωραίο και το πιο ακριβές σημείο της περφόρμανς: τα ρούχα δεν αντιμετωπίζονται ως μουσειακά αντικείμενα, αλλά ως πράγματα που έχουν χρησιμοποιηθεί. Και επειδή χρησιμοποιήθηκαν, έχουν ζωή. Η Σουίντον δεν ενδιαφέρεται να τα αποκαταστήσει στην υποτιθέμενη αρχική τους καθαρότητα. Ενδιαφέρεται να κρατήσει τις αποδείξεις ότι πέρασαν από σώματα.

Facebook Twitter Ρούχα από ταινίες, περφόρμανς, οικογενειακές ιστορίες και δημόσιες εμφανίσεις αιωρούνται χωρίς μανεκέν, σαν απόντα σώματα που συνεχίζουν να μιλούν. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Υπάρχει κάτι βαθιά αντίθετο με τη σημερινή εικόνα της μόδας σε αυτό. Στη δημόσια κουλτούρα, τα ρούχα συχνά γίνονται αμέσως εικόνα: κόκκινο χαλί, credit, viral εμφάνιση, archive look, styling reference. Στο A Biographical Wardrobe, η Σουίντον και ο Σαγιάρ κάνουν το αντίθετο. Βγάζουν τα ρούχα από τη γρήγορη λάμψη και τα επιστρέφουν στη χρήση, στο λάθος, στη φθορά, στη συγγένεια.

Ένα ρούχο δεν αξίζει επειδή είναι άθικτο. Αξίζει επειδή κάποιος το φόρεσε, κρύωσε μέσα του, συγκινήθηκε, περπάτησε, γέρασε, έζησε.

Facebook Twitter Στο A Biographical Wardrobe, η γκαρνταρόμπα γίνεται βιογραφία χωρίς να παγώνει σε αναδρομική: κάθε ρούχο είναι μια πράξη χρήσης, φθοράς και επιστροφής. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Η περφόρμανς μοιάζει σχεδόν με οικεία σεάνς: ενδύματα που κρέμονται χωρίς μανεκέν, σαν απόντα σώματα, ενώ η Σουίντον αφηγείται τις ζωές που έχουν κολλήσει πάνω τους. Αυτή η εικόνα συνοψίζει και το κλίμα ολόκληρης της έκθεσης. Το Ongoing είναι γεμάτο φαντάσματα, αλλά όχι με τον μελοδραματικό τρόπο. Τα φαντάσματα εδώ δεν είναι κλεισμένα στο παρελθόν. Είναι συνομιλητές.

Ο πιο ισχυρός από αυτούς είναι, αναπόφευκτα, ο Ντέρεκ Τζάρμαν. Η παρουσία του διατρέχει την έκθεση σαν υπόγειο ρεύμα. Ήταν ο άνθρωπος που σημάδεψε την αρχή της κινηματογραφικής διαδρομής της Σουίντον, αλλά και ένας από τους καθοριστικούς καλλιτεχνικούς της συνοδοιπόρους. Στην περφόρμανς, η Σουίντον μιλά για ένα απλό φούτερ που μοιραζόταν μαζί του για χρόνια. Το φορούσε ο ένας, το έπλενε, το άφηνε, το έπαιρνε ο άλλος. Μια μικρή σχισμή κάτω από τη μασχάλη παραμένει αδιόρθωτη. Δεν είναι αμέλεια. Είναι μνήμη.

Με τον Τζάρμαν, το θέμα της μνήμης γίνεται και πολιτικό. Η Σουίντον θυμάται τα χρόνια της κρίσης του AIDS, τον φόβο, τη βία, τη σιωπή και την αξιοπρέπεια με την οποία εκείνος μίλησε δημόσια για τη διάγνωσή του. Το Ongoing δεν μετατρέπει αυτή την ιστορία σε μνημειακή θλίψη. Την αφήνει να εμφανίζεται μέσα από πράγματα: ρούχα, εικόνες, δωμάτια, χειρονομίες, θραύσματα, σχέσεις που συνεχίζουν να οργανώνουν το παρόν.

Facebook Twitter Η περφόρμανς της Σουίντον και του Σαγιάρ στήνεται σαν ήσυχη σεάνς: τα ρούχα κρέμονται γύρω τους και οι ιστορίες επιστρέφουν μέσα από ύφασμα, φθορά και αφήγηση. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της έκθεσης είναι η ανακατασκευή του Flat 19, του διαμερίσματος στο Λονδίνο όπου η Σουίντον έζησε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1980 και των αρχών του 1990. Η ανακατασκευή έγινε με την Τζοάνα Χογκ, σχεδόν από μνήμης. Η ίδια η Σουίντον δεν το αντιμετωπίζει σαν σκηνικό. Το βλέπει σαν επιστροφή. Όχι «ένα set». Το ίδιο το διαμέρισμα.

Η λεπτομέρεια έχει σημασία γιατί δείχνει πώς λειτουργεί η έκθεση: όχι ως αναπαράσταση, αλλά ως επανενεργοποίηση. Ένα δωμάτιο δεν ξαναφτιάχνεται για να μοιάζει με παλιό δωμάτιο. Ξαναφτιάχνεται για να ανοίξει την αίσθηση ότι κάτι από εκείνη την εποχή μπορεί ακόμη να μιλήσει. Το παρελθόν δεν μπαίνει πίσω από γυαλί. Μπαίνει ξανά στο δωμάτιο.

Facebook Twitter Το The Maybe, η εμβληματική περφόρμανς ύπνου της Σουίντον με την Cornelia Parker, επιστρέφει στο Ongoing σαν εικόνα ανάμεσα στην παρουσία και την εξαφάνιση. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Αυτό συνδέεται με τη μεγαλύτερη ιδέα της Σουίντον για τη δημιουργία. Στο Ongoing, η καλλιτεχνική ζωή δεν παρουσιάζεται σαν σειρά έργων, ρόλων, βραβείων και μεγάλων ονομάτων. Παρουσιάζεται σαν δίκτυο σχέσεων. Η ίδια έχει μιλήσει για τη σχέση ως κορμό δέντρου: από αυτήν βγαίνουν οι συζητήσεις, και από τις συζητήσεις προκύπτουν ταινίες, περφόρμανς, εικόνες, κείμενα. Το έργο είναι το φύλλο. Το σημαντικό είναι το δέντρο.

Αυτή η σκέψη ακούγεται σχεδόν απλή, αλλά σήμερα είναι βαθιά αντίθετη με τον τρόπο που λειτουργεί μεγάλο μέρος της πολιτιστικής παραγωγής. Η εποχή ζητά από τους καλλιτέχνες να γίνουν brand, να διαχειριστούν την εικόνα τους, να παράγουν διαρκώς, να εξηγούν τον εαυτό τους, να γίνονται ατομικές δημιουργικές επιχειρήσεις. Η Σουίντον, αντίθετα, επιμένει σε μια παλαιότερη αλλά καθόλου νοσταλγική ιδέα: ότι η τέχνη γεννιέται από συντροφικότητα, από συνομιλίες, από τραπέζια κουζίνας, από χρόνια εμπιστοσύνης, από σχέσεις που δεν έχουν πάντα άμεσο αποτέλεσμα.

Facebook Twitter Στο Ongoing, οι εικόνες από τις συνεργασίες της Σουίντον δεν λειτουργούν σαν στιγμές καριέρας, αλλά σαν ίχνη μιας δημιουργικής ζωής που συνεχίζει να παράγει συνομιλίες. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki Facebook Twitter Η έκθεση γεμίζει το Onassis Ready με φαντάσματα, πρόσωπα και κινηματογραφικές μνήμες που δεν παρουσιάζονται ως παρελθόν, αλλά ως ενεργές παρουσίες. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Στο Onassis Ready, αυτή η ιδέα αποκτά και χωρική δύναμη. Ο νέος χώρος του Ιδρύματος Ωνάση, μια πρώην βιομηχανική δομή που μετατρέπεται σε πεδίο πειραματισμού, μοιάζει να ταιριάζει με το πνεύμα της έκθεσης. Δεν είναι λευκός, απολύτως καθαρός, μουσειακός χώρος. Έχει κάτι ανοιχτό, ακατέργαστο, μεταβατικό. Έναν χώρο όπου το αρχείο δεν χρειάζεται να γίνει σιωπηλό για να θεωρηθεί σοβαρό.

Το Ongoing περιλαμβάνει moving image εγκαταστάσεις, φωτογραφίες, αρχειακό υλικό, κινηματογραφικά αποσπάσματα, προσωπικά αντικείμενα, ανακατασκευασμένα περιβάλλοντα και περφόρμανς. Αυτό που το κάνει να ξεφεύγει από το celebrity exhibition είναι ακριβώς η άρνηση της αυτάρκειας. Η Σουίντον δεν τοποθετεί τον εαυτό της στο κέντρο σαν μνημείο. Τον τοποθετεί σαν κόμβο.

Facebook Twitter Η Τίλντα Σουίντον μίλησε για το Ongoing όχι ως αναδρομική, αλλά ως ανοιχτό πεδίο συνεργασιών, φιλίας και καλλιτεχνικής συγγένειας. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki Facebook Twitter Τα Notes for Radical Living λειτουργούν σαν μικρό μανιφέστο της έκθεσης: εμπιστοσύνη, περιέργεια, συγγένεια, ανοιχτότητα, φροντίδα. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Γύρω της υπάρχουν οι άλλοι: ο Τζάρμαν, η Χογκ, ο Γκουαντανίνο, ο Αλμοδόβαρ, ο Τζάρμους, ο Γουόκερ, ο Σαγιάρ, ο Απιτσατπόνγκ. Και γύρω από αυτούς υπάρχουν ακόμη περισσότεροι: οικογένεια, νεκροί, φίλοι, σκύλοι, μοδίστρες, σχεδιαστές, συνεργεία, θεατές, αντικείμενα που πέρασαν από χέρι σε χέρι.

Ακόμη και η σχέση της με τη μόδα παρουσιάζεται με τρόπο διαφορετικό από το συνηθισμένο. Η Σουίντον δεν μιλά για το κόκκινο χαλί ως φαντασμαγορία, αλλά ως χορογραφία ομάδας. Ένα φόρεμα που παθαίνει ζημιά πριν από τα Όσκαρ δεν πετιέται, ούτε κρύβεται. Ο σχεδιαστής Αλμπέρ Ελμπάζ το μετατρέπει σε κάτι άλλο, ενσωματώνοντας το ατύχημα στο ίδιο το ρούχο. Η ατέλεια δεν καλύπτεται. Γίνεται μορφή.

Αυτό είναι ίσως το μυστικό του Ongoing: δεν προσπαθεί να εξαλείψει τα σημάδια. Τα κρατά. Ρούχα με φθορές. Κουμπιά. Τρίχες. Σκισίματα. Τσέπες με χαρτιά. Διαμερίσματα ξαναφτιαγμένα από μνήμη. Φαντάσματα που δεν ζητούν να γίνουν εικόνισμα. Συνεργασίες που δεν ολοκληρώνονται ποτέ πλήρως επειδή συνεχίζουν να παράγουν σκέψη.

Facebook Twitter Πορτρέτα και συνεργασίες μόδας δείχνουν μια άλλη πλευρά της Σουίντον: την εικόνα όχι ως glamour, αλλά ως χορογραφία ομάδας, ρόλου και μεταμόρφωσης. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki Facebook Twitter Το Flat 19, το παλιό λονδρέζικο διαμέρισμα της Σουίντον, ανακατασκευάζεται σαν χώρος μνήμης: όχι σκηνικό, αλλά επιστροφή σε ένα δωμάτιο όπου άρχισε μια καλλιτεχνική ζωή. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Στο τέλος, το Ongoing μοιάζει να προτείνει μια πιο μαλακή αλλά καθόλου αδύναμη μορφή αντίστασης. Σε έναν κόσμο που ζητά από την τέχνη ταχύτητα, προϊόν, ταυτότητα, branding και καθαρό αφήγημα, η Σουίντον απαντά με κάτι πιο αργό: συντροφικότητα, φθορά, χρήση, επανάληψη, ανοιχτές συνομιλίες, πράγματα που δεν έχουν κλείσει. Αν υπάρχει πολιτική σε αυτό, δεν βρίσκεται σε κάποιο σύνθημα. Βρίσκεται στην επιμονή ότι κανείς δεν δημιουργεί μόνος του.

Και ίσως γι’ αυτό η εικόνα της ροζ ζακέτας του πατέρα της ή του παλιού παλτού που ξαναφοριέται μένει τόσο δυνατή. Όχι επειδή ανήκαν σε κάποιον σημαντικό για τους άλλους, αλλά επειδή συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται. Επειδή δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδρομή τους. Επειδή δεν έγιναν ακόμη κειμήλια.

Facebook Twitter Στο Ongoing, τίποτα δεν σταματά ακριβώς: τα ρούχα ξαναφοριούνται, οι φίλοι επιστρέφουν ως φαντάσματα και οι συνεργασίες συνεχίζουν να αλλάζουν μορφή. φωτογραφία: Margarita Yoko Nikitaki

Η Τίλντα Σουίντον δεν άνοιξε απλώς την γκαρνταρόμπα της στην Αθήνα. Άνοιξε έναν τρόπο να σκεφτούμε τι σημαίνει να κρατάς κάτι ζωντανό χωρίς να το παγώνεις. Ένα ρούχο, μια σχέση, μια ταινία, ένα δωμάτιο, έναν νεκρό φίλο, μια καλλιτεχνική συνομιλία που αρνείται να τελειώσει.

Στο Ongoing, τίποτα δεν σταματά ακριβώς. Τα ρούχα ξαναφοριούνται.

Τα φαντάσματα συνεχίζουν να μιλούν. Οι συνεργασίες αλλάζουν μορφή.

Και κάπου, γύρω από ένα τραπέζι κουζίνας, κάποιος φαντάζεται ήδη την επόμενη πράξη.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΜΟΔΑ & ΣΤΥΛ Η Τίλντα Σουίντον πιστεύει πως η μόδα είναι τέχνη