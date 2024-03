Paradise: Tο νέο τραγούδι των *NSYNC για το άλμπουμ του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ

Ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ και σε ένα τραγούδι θα ενωθεί με τα υπόλοιπα μέλη των *NSYNC αρκετά χρόνια μετά τη διάλυσή τους.

Το τραγούδι ονομάζεται Paradise και κυκλοφόρησε στο Instagram ένα μικρό teaser. Το νέο άλμπουμ του Τζάστιν Τίμπερλεϊκ θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή 15 Μαρτίου και έχει τίτλο Everythink I though it was (Όσα πίστευα πως ήταν).

Θεωρείται ήδη πολυαναμενόμενο καθώς έρχεται επτά χρόνια μετά το Μan in the Woods. Το πρώτο single ήταν το Selfish και την Τετάρτη μέσω του Instagram ανακοίνωσε πως για το 17ο τραγούδι του άλμπουμ που έχει τίτλο Paradise, συνεργάζεται ξανά με τα υπόλοιπα τέσσερα μέλη της μπάντας που τον έκανε διάσημο.

H επανένωση επί σκηνής

Το βράδυ της Τετάρτης ο Τίμπερλεϊκ έδωσε μία συναυλία για λίγους στο Λος Άντζελες και εξέπληξε τους παρευρισκόμενους όταν στη σκηνή ανέβηκαν τα υπόλοιπα μέλη των *NSYNC. Οι πέντε τους έκαναν μία μίξη από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Ο Τίμπερλεϊκ ανέβασε στο Instagram του μία φωτογραφία από μία άδεια σκηνή με πέντε καρέκλες, αποσπώντας χιλιάδες likes. Aυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκαν μαζί επί σκηνής μετά από έντεκα χρόνια, καθώς η τελευταία τους εμφάνιση ήταν το 2013 στα Video Music Awards του ΜΤV.