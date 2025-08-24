ΔΙΕΘΝΗ
Υπόθεση Μενέντεζ: «Ο αγώνας δεν έχει τελειώσει» - Η αντίδραση της κόρης του Έρικ μετά την απόρριψη αποφυλάκισης

«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είναι ελεύθεροι» γράφει σε ανάρτησή της στα social media λίγα εικοσιτετράωρα μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του πατέρα της

LifO Newsroom
Φωτ. Ο Έρικ Μενέντεζ κατά την ακρόαση για την αποφυλάκισή του / EPA
«Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είναι ελεύθεροι» δηλώνει η κόρη του Έρικ Μενέντεζ, μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης του πατέρα της.

Έχοντας περάσει πάνω από τριάντα χρόνια στη φυλακή, ο Έρικ Μενέντεζ είδε το αίτημα αποφυλάκισης του να απορρίπτεται από το Συμβούλιο Αποφυλάκισης της Καλιφόρνια, το οποίο έκρινε ότι εξακολουθεί να αποτελεί κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια.

Η θετή κόρη του Τάλια Μενέντεζ, μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισης και των δύο αδελφών με μία ημέρα διαφορά, μίλησε δημόσια υποστηρίζοντας για ακόμη μία φορά πως πρέπει να βγουν από τη φυλακή.

Σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, έγραψε πως «προσεύχεται για τον θείο της Λάιλ» και πως νιώθει βαθιά λυπημένη από την απόφαση του συμβουλίου, κάνοντας παράλληλα λόγο για «ένα απόλυτο στημένο παιχνίδι εκ των έσω».

«Μπορείτε όλοι να με κρίνετε επειδή είμαι θυμωμένη. Στέκομαι σταθερά για την οικογένειά μας. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είναι ελεύθεροι. Ο αγώνας μας δεν έχει τελειώσει», έγραψε χαρακτηριστικά.

Φωτ. Instagram

Σε δεύτερο story της, εξήγησε πως «ο κόσμος μπορεί να έχει διαφορετικές απόψεις για το αν αυτό είναι νίκη ή όχι». Πρόσθεσε επίσης ότι έχει απογοητευτεί και ότι αυτή ήταν η πρώτη φορά που είχε ελπίδα πως θα ελευθερώνονταν, καθώς όπως σημείωσε «μεγαλώνουν όλο και περισσότερο»,

Η Τάλια συμπλήρωσε παράλληλα πως οι δύο αδελφοί δεν έχουν επιδείξει καμία βίαιη συμπεριφορά κατά την παραμονή τους στη φυλακή και τόνισε την επιθυμία της να δει πραγματική δράση για την απελευθέρωσή τους.

«Τα πράγματα αρχίζουν να αλλάζουν. Αυτό είναι κάτι βαθύτερο από ό,τι φαίνεται επιφανειακά. Φτάνει πια», κατέληξε.

Με πληροφορίες από PEOPLE

