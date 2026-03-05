ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η οικογενειακή φωτογραφία του Έλτον Τζον εκτίθεται στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου

Ο Βρετανός καλλιτέχνης, σε κοινή δήλωση με τον σύζυγό του, έκανε λόγο για «τεράστια τιμή»

The LiFO team
Ο Έλτον Τζον μαζί με τον σύζυγό του Ντέιβιντ Φέρνις/Φωτογραφία: Instagram
Ένα φωτογραφικό πορτρέτο του Έλτον Τζον, του Ντέιβιντ Φέρνις και των δύο έφηβων γιων τους αποκαλύφθηκε από την National Portrait Gallery (Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου).

Η Αμερικανίδα καλλιτέχνις Catherine Opie τράβηξε τη φωτογραφία του τραγουδιστή, του συζύγου του και των γιων τους, Ζάκαρι (15 ετών) και Ελάιτζα (13 ετών), μαζί με τα δύο σκυλιά της οικογένειας, τον Τζόζεφ και τον Τζέικομπ, στη βιβλιοθήκη του σπιτιού τους στο Ουίνδσορ.

Στη φωτογραφία, ο Έλτον Τζον κάθεται φορώντας μωβ κοστούμι και ροζ γυαλιά, ο Φέρνις εμφανίζεται με πράσινο κοστούμι, ενώ τα αγόρια φορούν μαύρα T-shirts, με το ένα να κάθεται στο μπράτσο του καναπέ και το άλλο στο πάτωμα κρατώντας ένα παιχνίδι σκύλου.

Η πινακοθήκη του Λονδίνου δήλωσε ότι το έργο θα προστεθεί στη συλλογή της με «πορτρέτα ανθρώπων που έχουν διαμορφώσει την ιστορία και τον πολιτισμό του Ηνωμένου Βασιλείου». Η εικόνα έχει τοποθετηθεί σε αίθουσα με πορτρέτα άλλων διασημοτήτων, όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ, η Τζούντι Ντεντς, η Amy Winehouse και η Letitia Wright.

Ο Έλτον Τζον και ο σύζυγός του ανέφεραν σε δήλωσή τους: «Το να φωτογραφηθεί η οικογένειά μας από την Catherine Opie και να εκτεθεί στο National Portrait Gallery είναι τεράστια τιμή. Είμαστε μεγάλοι θαυμαστές του έργου της και περήφανοι που έχουμε αυτές τις όμορφες και συγκινητικές εικόνες στη συλλογή μας».

Από τον Μπετόβεν έως τη Μαντόνα

Η οικογενειακή φωτογραφία του Βρετανού καλλιτέχνη στέκεται δίπλα σε αντίκες και μπροστά σε ράφια γεμάτα εκατοντάδες βιβλία, κυρίως βιογραφίες, προσφέροντας μια ματιά στα ενδιαφέροντά τους.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται βιβλία για πολιτιστικές προσωπικότητες όπως ο Andy Warhol, ο Bruce Lee, ο Robert De Niro, ο David Hockney, η Tina Turner, ο Michael Caine, ο Beethoven, ο Prince, οι Beatles, η Madonna, ο Oscar Wilde, ο Gary Barlow και ο Monty Don.

Υπάρχουν επίσης έργα για την ιστορία της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και τόμοι για πολιτικές και ιστορικές προσωπικότητες όπως ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο Τόνι Μπλερ, ο Νέλσον Μαντέλα, ο Ναπολέων, ο Γκάντι, ο Γκόρντον Μπράουν, ο Ντέιβιντ Κάμερον και η Στόρμι Ντάνιελς.

Η πινακοθήκη δήλωσε: «Η ανάθεση αυτού του πορτρέτου σηματοδοτεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για το NPG να φέρει κοντά έναν καλλιτέχνη και τα πρόσωπα που απεικονίζονται, σε έναν εορτασμό της εκπροσώπησης της LGBTQ+ κοινότητας, της φιλανθρωπικής δράσης και της υψηλού επιπέδου φωτογραφικής τέχνης».

Με πληροφορίες από BBC

THE LIFO TEAM
 
 