«Να είναι γκέι»: Η Rosalía σχολιάζει με χιούμορ τι την ελκύει στους άντρες

Η Rosalía έδωσε μία από τις πιο συζητημένες απαντήσεις των τελευταίων ημερών, όταν σε νέα συνέντευξή της ρωτήθηκε ποια είναι η ποιότητα που εκτιμά περισσότερο σε έναν άντρα. «Να είναι γκέι», απάντησε γελώντας, προκαλώντας γέλια και στην ίδια και στη συνομιλήτριά της.

Η Ισπανίδα ποπ σταρ συμμετείχε σε συζήτηση με την Αργεντινή συγγραφέα Mariana Enríquez στο Μπουένος Άιρες, στο πλαίσιο συνέντευξης για το Spotify. Όταν η Enríquez της απηύθυνε την ερώτηση για το τι αναζητά στους άντρες, η Rosalía απάντησε αυθόρμητα «That he’s gay», με την αποστροφή να γίνεται γρήγορα viral στα social media.

ROSALÍA responds to what quality she admires most in a man:



“He should be gay”. pic.twitter.com/0sJTV1SK5l — ROSALÍA UPDATE (@updaterosalia) March 3, 2026

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια επιχείρησε να μετατοπίσει τη συζήτηση από τα στερεοτυπικά δίπολα. «Είναι κάπως αστείο που τα διαχωρίζουν [άντρες και γυναίκες]», σημείωσε, προσθέτοντας πως η πιο ουσιαστική ερώτηση θα ήταν ποια ποιότητα ξεχωρίζει σε έναν άνθρωπο γενικά, ανεξαρτήτως φύλου. Όταν εκείνη με τη σειρά της ρώτησε την Enríquez τι εκτιμά σε μια γυναίκα, η συγγραφέας απάντησε: «Χιούμορ».

Η Rosalía έχει βρεθεί συχνά στο επίκεντρο συζητήσεων γύρω από την ταυτότητα και την ελευθερία επιλογής. Στο παρελθόν είχε σχέση με τη Hunter Schafer, πρωταγωνίστρια του Euphoria, ενώ υπήρξε αρραβωνιασμένη με τον Πορτορικανό τραγουδιστή Rauw Alejandro πριν τον χωρισμό τους το 2023. Σε συνέντευξή της στο Elle το 2024 είχε δηλώσει ότι δεν αισθάνεται πίεση να ορίσει τον εαυτό της μέσα από ταμπέλες, τονίζοντας πως «η ελευθερία είναι αυτό που με καθοδηγεί».

Η viral ατάκα έρχεται σε μια περίοδο έντονης δραστηριότητας για τη Rosalía, με την περιοδεία της Lux να ξεκινά στις 16 Μαρτίου από τη Γαλλία, ενώ παράλληλα αναμένεται να εμφανιστεί στην τρίτη σεζόν του Euphoria, που κάνει πρεμιέρα τον Απρίλιο.