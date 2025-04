Η Κέιτ Μπλάνσετ σκέφτεται σοβαρά να εγκαταλείψει την υποκριτική

Η Κέιτ Μπλάνσετ αιφνιδιάζει τους θαυμαστές της, αποκαλύπτοντας σε συνέντευξή της στο περιοδικό Radio Times ότι δεν σκοπεύει να παραμείνει ηθοποιός για πάντα.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η αποχώρησή της από τον χώρο θα είναι άμεση, καθώς η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός συνεχίζει να εργάζεται. Ωστόσο, όπως δηλώνει, δεν θέλει να περάσει όλη της τη ζωή μπροστά στην κάμερα, καθώς υπάρχουν πολλά ακόμη που επιθυμεί να πετύχει.

Η 55χρονη ηθοποιός, που έχει τιμηθεί με δύο Όσκαρ («The Aviator», «Blue Jasmine»), τέσσερα BAFTA, τέσσερις Χρυσές Σφαίρες και τρία βραβεία SAG, εξηγεί στο πασχαλινό τεύχος του Radio Times: «Η οικογένειά μου με κοιτάει με δυσπιστία κάθε φορά που το λέω, αλλά το εννοώ. Είμαι σοβαρή όταν λέω ότι σκέφτομαι να σταματήσω την υποκριτική. Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλω να κάνω στη ζωή μου».

Η πρωταγωνίστρια του «Black Bag», που έχει τέσσερα παιδιά με τον σύζυγό της Άντριου Άπτον, παραδέχεται ότι «έχω περάσει μια ζωή μαθαίνοντας να νιώθω άνετα με το να νιώθω άβολα. Όταν πας σε talk show ή ακόμα και εδώ τώρα και μετά βλέπεις αποσπάσματα αυτών που είπες να τονίζονται και να μεταφέρονται αλλοιωμένα, ακούγονται πολύ έντονα. Δεν είμαι αυτό το άτομο. Μου πήρε πολύ χρόνο να νιώσω έστω και λίγο άνετα με την ιδέα να με φωτογραφίζουν», σημείωσε.

Και κατέληξε: «πάντα ένιωθα, ότι βρίσκομαι στο περιθώριο των πραγμάτων, γι’ αυτό πάντα εκπλήσσομαι όταν ανήκω κάπου. Πηγαίνω με περιέργεια σε όποιο περιβάλλον κι αν βρεθώ, χωρίς να περιμένω να με δεχτούν ή να με καλωσορίσουν».

