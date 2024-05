Οι κόντρες στη ραπ μουσική και πώς το 2024 είναι η χρονιά του diss

Οι κόντρες στη μουσική - ιδίως στη ραπ - συνεχίζονται και μέχρι στιγμής, τουλάχιστον, το 2024 είναι η χρονιά του diss track.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Drake κυκλοφόρησε το "Family Matters" και ο Kendrick Lamar το "meet the Grahams", τα τελευταία κομμάτια στη συνεχιζόμενη επί μακρόν κόντρα μεταξύ τους. Με τον όρο «diss track», εννοούμε μουσικά κομμάτια που δημιουργούνται για να απευθυνθούν στην κόντρα μεταξύ του δημιουργού τους και ενός άλλου προσώπου, συνήθως επίσης μουσικού. Κυρίως χρησιμοποιούνται στη ραπ και χιπ χοπ σκηνή, όμως στο πρόσφατο πολυαναμενόμενο άλμπουμ της, ακόμα και η Τέιλορ Σουίφτ απευθύνει «μπηχτές» σε «εχθρούς» της.

Τουλάχιστον 19 diss κομμάτια έχουν κυκλοφορήσει μόνο φέτος, σύμφωνα με καταμέτρηση του NBC News. Το diss track, θεωρείται κρίσιμο εργαλείο στην κουλτούρα του hip-hop για τη «μείωση» των αντιπαλοτήτων και το τελευταίο διάστημα, φαίνεται πως επικρατεί. Πολλά από τα μεγαλύτερα ονόματα της ραπ - από τον Kendrick Lamar και τον Drake μέχρι τη Megan Thee Stallion - έχουν δημοσιεύσει κομμάτια τους τελευταίους μήνες με στίχους «αφιερωμένους» σε συναδέλφους τους, με τα περισσότερα να προκαλούν μια διαδικτυακή φρενίτιδα για την αποκρυπτογράφηση των υπονοούμενων.

Την Παρασκευή, ο Lamar και ο Drake κορύφωσαν τη μεταξύ τους κόντρα - beef, το λεγόμενον - με τον πρώτο να κυκλοφορεί το «6:16 in LA» και το «meet the grahams» και τον δεύτερο να δημοσιεύει το «Family Matters». Οι δυο τους έχουν ανταλλάξει «χτυπήματα» επί περισσότερο από ένα μήνα.

Τα social media αλλάζουν το παιχνίδι

Ορισμένοι ειδικοί στη μουσική είπαν ότι είναι σαφές το πώς τα social media έχουν διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι ράπερ χειρίζονται τις κόντρες τους και πώς οι θαυμαστές τους τροφοδοτούν το δράμα. Η Tia Tyree, καθηγήτρια επικοινωνιακών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Howard, είπε ότι τα diss κομμάτια είναι καθοριστικής σημασίας για τους καλλιτέχνες ώστε να διεκδικήσουν την κυριαρχία τους ή την πρώτη θέση στο είδος μουσικής που «υπηρετούν». «Τίποτα δεν είναι εκτός ορίων σε μια ραπ 'μάχη'», δηλώνει η ίδια, που, επίσης, διδάσκει hip-hop. «Όλα είναι στο τραπέζι. Γιατί αυτό που θέλεις είναι η λυρική υπεροχή και θέλεις το στέμμα του βασιλιά. Θέλεις να μην αφήσεις καμία αμφιβολία ότι εσύ έχεις κερδίσει».

Σύμφωνα με τον καθηγήτρια, οι κόντρες στη ραπ φιλτράρονταν στο παρελθόν μέσω ραδιοφωνικών σταθμών και δισκογραφικών εταιρειών. Οι θαυμαστές των μουσικών θα περίμεναν για να ακούσουν τα κομμάτια αυτά αφούν θα είχαν ενταχθεί σε ένα ραδιοφωνικό πρόγραμμα ή να κυκλοφορήσουν σε CD - αν κυκλοφορούσαν καθόλου. Τώρα, «τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μάς επιτρέπουν να ακούμε ό,τι δημιουργείται, το επόμενο δευτερόλεπτο κυριολεκτικά», εξηγεί η ίδια. «Μπορούμε να μοιραστούμε αποσπάσματα από αυτό. Μπορούμε να σχολιάσουμε. Μπορούμε να προσθέσουμε σχόλια σε αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό που πραγματικά κάνει αυτή τη στιγμή μια διαφορετική στιγμή στην ιστορία της hip-hop είναι η ικανότητα μας να τη διαμορφώσουμε σχεδόν ταυτόχρονα ως κουλτούρα».

Μετά από κάθε νέα κυκλοφορία diss, οι θαυμαστές επιλέγουν πλευρές. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τους επιτρέπουν να βλέπουν τα σχόλιά τους σε πραγματικό χρόνο και να μοιράζονται τι είδους χαμηλά χτυπήματα πιστεύουν ότι πρέπει να ενσωματώσουν οι ράπερ στις απόψεις και τις απαντήσεις τους. Μαλώνουν για το ποιος καλλιτέχνης είναι καλύτερος και ποιος είχε τα πιο βαθιά νοήματα στους στίχους του, που «τη λένε» στον αντίπαλο.

Αλλά η άνοδος της κουλτούρας αυτής - που αναφέρεται στην αφοσίωση των πιο ένθερμων θαυμαστών ορισμένων καλλιτεχνών - έχει κάνει την επιλογή του τελικού νικητή δύσκολη, αν όχι αδύνατη, σύμφωνα με τον Πάμπλο Χόκινς, έναν δημοφιλή κριτικό μουσικής και πολιτισμού στο TikTok. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει νικητής ή ηττημένος, γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχει μάχη μόνο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», είπε ο Χόκινς. «Δεν μπορείς πλέον να παλεύεις για την κυρίαρχη μορφή γνώμης γιατί για όλα όσα λες, κάποιος θα έχει μια αντίδραση». Ο Χόκινς είπε ότι οι σκληροπυρηνικοί θαυμαστές θα υπερασπιστούν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες ανεξάρτητα από την ποιότητα ενός κομματιού diss. «Κανείς δεν το αξιολογεί από πραγματικά δίκαιη αφετηρία», εξηγεί ο Χόκινς και συμπληρώνει: «Όλοι το εκλαμβάνουν αναλόγως με το πόσο βαθιά θαυμαστές τού ενός ή του άλλου αισθάνονται».

Τα κομμάτια diss τροφοδοτούν τους πολέμους των θαυμαστών εδώ και μήνες. Η φρενίτιδα του 2024 ξεκίνησε τον Ιανουάριο όταν η Megan Thee Stallion προκάλεσε τις εικασίες των θαυμαστών με το τραγούδι της "Hiss". Πολλοί νόμιζαν ότι αναφερόταν στον σύζυγο της συναδέλφου ράπερ Nicki Minaj, Kenneth Petty, με τη φράση: «Αυτές οι h--- don't be crazy at Megan/ They h--- mad with Megan's Laws». Ο Petty είναι εγγεγραμμένος σεξουαλικός δράστης στην πολιτεία της Καλιφόρνια. Μετά την κυκλοφορία του "Hiss", η Minaj άρχισε να δημοσιεύει ανελέητα σχόλια στο X και στο Instagram. Επιτέθηκε στη Μέγκαν και μοιράστηκε αναρτήσεις με τους υποστηρικτές της, γνωστούς ως «Μπαρμπζ». Στη συνέχεια δημιούργησε το δικό της diss κομμάτι, το "Big Foot". Ο πρώτος στίχος ανοίγει αναφέροντας απευθείας τη Μέγκαν, καθώς και τη γραμμή της «Megan’s Law».

Αλλά οι θαυμαστές της ραπ δεν πίστευαν ότι η Μέγκαν αποδοκίμαζε μόνο τη Minaj. Πολλοί πίστευαν ότι απέρριπτε τον Drake με τη φράση: «Cosplay gangsters, fake-a-- accents/ Posted in another [N-word] hood like a bad b----». Δύο μήνες αργότερα, αρκετοί άλλοι μεγάλοι καλλιτέχνες της χιπ-χοπ βρέθηκαν μπλεγμένοι σε μια διαμάχη με τον Καναδό ράπερ. Ο Lamar συνεργάστηκε με τον ράπερ Future και τον παραγωγό Metro Boomin στο κομμάτι "Like That" στις 22 Μαρτίου. Σε ένα guest στίχο, ο Lamar καταφέρεται εναντίον του J. Cole και του Drake, ανταποκρινόμενος σε μια γραμμή στο τραγούδι των Cole και Drake "First Person Shooter". Σε αυτό το τραγούδι, ο Cole θεωρούσε τον εαυτό του, τον Drake και τον Lamar ως τους "Big Three" της ραπ μουσικής.

Ο στίχος του Lamar φούντωσε τα σχόλια στο διαδίκτυο και οι θαυμαστές κάλεσαν αμέσως τον Cole και τον Drake να απαντήσουν. Ο Cole κυκλοφόρησε όντως ένα κομμάτι με τίτλο "7 Minute Drill", στο οποίο επέκρινε μέρος της δισκογραφίας του Lamar. Ο Cole τελικά απομάκρυνε το diss από το streaming του, αποκαλώντας το "το πιο χαζό s---" που έχει κάνει ποτέ. Από τότε, όμως, ο Drake και ο Lamar έχουν κυκλοφορήσει πολλά diss κομμάτια που στοχεύουν ο ένας στον άλλο. Το κομμάτι "euphoria" του Lamar, το οποίο κυκλοφόρησε την Τρίτη, απηχούσε μερικές από τις ίδιες κριτικές που αναφέρθηκαν στο "Hiss" της Μέγκαν, ανοίγοντας τον φετινό κύκλο των diss. Ο όγκος των κομματιών diss είναι μια αλλαγή για τους θαυμαστές, πολλοί από τους οποίους αισθάνονται ότι οι ράπερ ξοδεύουν πάρα πολύ χρόνο πηγαινοερχόμενοι στο Διαδίκτυο και δεν έχουν αρκετό χρόνο για να φτιάχνουν πραγματική μουσική. «Αντί να χρειάζεται να απαντάτε δημόσια στη δημόσια ασέβεια μέσω ενός τραγουδιού, μπορείτε απλώς να μπείτε στο Twitter, να το πείτε πολύ γρήγορα και μετά να το αφήσετε», δηλώνει ο Χόκινς: «Και νομίζω ότι αυτό μας δεν μας επιτρέπει να έχουμε πολύ καλό beef στη ραπ».

«Είναι πολύ πιο δύσκολο να ανακαλύψεις πραγματικά νέες πληροφορίες χωρίς κάποιος [από την ομάδα ενός καλλιτέχνη] να διαρρεύσει τις πληροφορίες», εξηγεί. Όταν οι καλλιτέχνες ισχυρίζονται ότι έχουν καταστροφικές πληροφορίες ο ένας για τον άλλον, το beef μπορεί να μετατραπεί από διασκεδαστικό σε ανησυχητικό. Σε όλη την ιστορία του hip-hop, τα diss κομμάτια είχαν κάποια συγκλονιστικά χτυπήματα - από τον Tupac που χλεύαζε τον ράπερ Prodigy επειδή είχε δρεπανοκυτταρική αναιμία στο "Hit 'Em Up" μέχρι τον Pusha T που «ξεμπρόστιασε» τον Drake επειδή έκρυψε την ύπαρξη του παιδιού του στο "The Story of Adidon"».

Αλλά ορισμένοι ακροατές φαίνεται πως ανησυχούν με τις κατηγορίες που αναφέρονται στο "Family Matters" του Drake και στο "meet the Grahams" του Lamar. Αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι οι μαύρες γυναίκες χρησιμοποιούνται ως «χτυπήματα» στο μεταξύ τους beef. Τα τραγούδια κυκλοφόρησαν αφού ο Lamar είχε προειδοποιήσει τον Drake με «ευφορία» ότι θα μπορούσε να κλιμακώσει το beef: «Δεν πρέπει να το κάνουμε προσωπικό/ Αυτό είναι ένα φιλικό fade/ Θα πρέπει να το κρατήσεις έτσι».

Οι ειδικοί στη μουσική υποστηρίζουν ότι τα diss κομμάτια θα παραμείνουν βασικό στοιχείο στο hip-hop τα επόμενα χρόνια. Τα τραγούδια τροφοδοτούν τη γοητεία των θαυμαστών και βοηθούν τους καλλιτέχνες να κερδίσουν την προσοχή — κάτι που, πολύ απλά, μεταφράζεται σε περισσότερα χρήματα.

