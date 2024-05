Στα άκρα το beef Kendrick Lamar και Drake - Αλληλοκατηγορούνται με δύο νέα τους τραγούδια

Στα άκρα βρίσκεται πλέον η κόντρα ανάμεσα στον Kendrick Lamar και τον Drake, μετά την κυκλοφορία των δύο νέων καυστικών τραγουδιών τους.

Μετά από πολλές εβδομάδες αντιπαράθεσης, ο Kendrick Lamar και ο Drake, κυκλοφόρησαν με διαφορά λίγων λεπτών δύο νέα κομμάτια το πρωί του Σαββάτου, τα οποία είναι ξεκάθαρα προσωπικά με ισχυρισμούς και σπόντες περί οικογενειακής βίας αλλά και «κρυφών» παιδιών. Συγκεκριμένα στο κομμάτι του Drake «Family Matters», ο ράπερ υπονοεί πως ένα από τα παιδιά του Kendrick Lamar δεν είναι δικό του.

Από την άλλη μεριά ο Lamar απαντά μέσω του κομματιού «Meet The Grahams», στο οποίο ισχυρίζεται ότι ο Drake είναι εθισμένος στον τζόγο, το σεξ, τα ναρκωτικά και το αλκοόλ, με τον ίδιο να αναφέρει πως οι ισχυρισμοί αυτοί δεν είναι τίποτα περισσότερο από «σαχλαμάρες». Τα δύο κομμάτια περιέχουν στίχους με που θίγουν λεπτά ζητήματα, καθώς ο Drake υπονοεί αδιάφορα πως ο Lamar ασκεί βία στη σύζυγό του, με τον στίχο «they hired a crisis management team to clean up the fact that you beat on your queen».

Ωστόσο ο Kendrick Lamar δεν έχει κατηγορηθεί ποτέ για οποιαδήποτε μορφή ενδοοικογενειακής βίας. Παράλληλα ο Drake για το τραγούδι «Taylor Made Freestyle», στο οποίο κατηγορήθηκε πως χρησιμοποιούσε τεχνητή νοημοσύνη για να αντιγράψει τη φωνή του Tupac Shakur και κατέβηκε μετά από καταγγελία, στο τραγούδι «Family Matters» κατηγορεί τον Lamar ότι κίνησε παρασκηνιακά τα νήματα για να επιβάλει αυτό το αποτέλεσμα, στον στίχο «You called the 2Pac Estate and begged 'em to sue me and get that [expletive] down».

Ο Kendrick Lamar δεν άργησε να απαντήσει, καθώς στο τραγούδι «Meet The Grahams», ο ράπερ αναφέρεται στον γιο του Drake, λέγοντας πως «λυπάμαι που αυτός ο άντρας είναι ο πατέρας σου». «Dear Adonis, I'm sorry that that man is your father. Let me be honest, it takes a man to be a man, your dad is not responsive» και στη συνέχεια αφήνει να εννοηθεί ότι έχει αποκτήσει κρυφά και άλλο παιδί. Στην υπόνοια αυτή ο Drake απάντησε μέσω Instagram λέγοντας πως «αν μπορεί κάποιος να βρει την κρυφή μου κόρη να μου τη στείλει παρακαλώ», με emojis που γελούν.

Σε άλλο σημείο του «Meet The Grahams» Kendrick Lamar επιμένει πως ο Drake δεν γράφει ο ίδιος τους στίχους του και χρησιμοποιήσει στιχουργούς-φαντάσματα αλλά και πως έχει υποβληθεί σε πλαστικές επεμβάσεις. Παράλληλα ισχυρίζεται πως άτομα που δουλεύουν στη δισκογραφική OVO του Drake έχουν κατηγορηθεί για σεξουαλική κακοποίηση. Η κατηγορία αυτή φέρεται πως αφορά τον Καναδό ράπερ Baka Not Nice, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως φύλακας ασφαλείας του Drake και το 2014 κατηγορήθηκε για τον εξαναγκασμό μιας 22χρονης γυναίκας σε πορνεία. Ο ίδιος δήλωσε ένοχος για επίθεση και οι κατηγορίες για πορνεία αποσύρθηκαν.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα μεταξύ Kendrick Lamar και Drake

Η διαμάχη ωστόσο των δύο καλλιτεχνών χρονολογείται από το 2013, όταν ο Lamar στην αρχή της καριέρας του και κατά τη διάρκεια εμφάνισης του στα βραβεία BET, καυχήθηκε ότι οι ικανότητές του «έβαλαν έναν ευαίσθητο ράπερ πίσω στα ρούχα της πιτζάμας του», με την ατάκα να ερμηνεύεται ως σπόντα για τον Drake. Η κόντρα τους αναζωπυρώθηκε ξανά πέρυσι όταν ο J. Cole και ο Drake χαρακτήρισαν τους εαυτούς τους μαζί με τον Kendrick Lamar, ως τους «τρεις μεγάλους» της ραπ, στο τραγούδι «First Person Shooter».



Ο Lamar μάλιστα απάντησε με έναν στίχο στο τραγούδι «Like That», δηλώνοντας πως δεν υπάρχουν «big three - it's just big me». Έκτοτε και οι δύο πλευρές έχουν κυκλοφορήσει μια σειρά από «diss tracks» με την κατάσταση να είναι πλέον τεταμένη.

Με πληροφορίες από BBC