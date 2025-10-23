ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν περιοδεία μετά από τρία χρόνια απουσίας

Ο Jon Bon Jovi επιστρέφει στις περιοδείες, έπειτα από τρία χρόνια πολύ περιορισμένων εμφανίσεων λόγω επέμβασης στις φωνητικές του χορδές

Οι Bon Jovi επιστρέφουν στη σκηνή με νέα περιοδεία / Φωτ.: EPA
Οι Bon Jovi ανακοίνωσαν τη νέα τους περιοδεία «Forever Tour», που θα συνοδεύσει το ομώνυμο άλμπουμ τους.

Πρόκειται για τις πρώτες συναυλίες που θα δώσει ο Jon Bon Jovi μετά την επέμβαση στις φωνητικές του χορδές. Λόγω του προβλήματος υγείας του frontman, το συγκρότημα είχε να εμφανιστεί ζωντανά από το 2022. Η περιπέτεια του τραγουδιστή και της μπάντας παρουσιάστηκε πέρυσι μέσα από τη σειρά τεσσάρων επεισοδίων του Hulu, «Thank You, Good Night: The Bon Jovi Story».

«Υπάρχει πολλή χαρά σε αυτή την ανακοίνωση -χαρά που μπορούμε να μοιραστούμε αυτές τις βραδιές με τους απίστευτους θαυμαστές μας, και χαρά που η μπάντα είναι ξανά μαζί. Είμαι αρκετά τυχερός ώστε κάθε βράδυ να κρατώ το φως προς το κοινό και να στέκομαι στην αντανάκλασή του· να ζω αυτή τη συλλογική εμπειρία. Στις συναυλίες μας στέκομαι μέσα στο “ΕΜΕΙΣ”», δήλωσε ο Jon Bon Jovi.

Η περιοδεία περιλαμβάνει επτά εμφανίσεις, ξεκινώντας με τέσσερις διαδοχικές συναυλίες στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης τον Ιούλιο του 2026, προτού η μπάντα ταξιδέψει στην Ευρώπη για τρεις ακόμη σταθμούς -δύο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έναν στην Ιρλανδία.

Αν και το «Forever Tour» σηματοδοτεί την επίσημη επιστροφή τους, οι Bon Jovi είχαν πραγματοποιήσει μερικές μεμονωμένες εμφανίσεις τα τελευταία χρόνια, μεταξύ αυτών και μία στο Marathon Music Works στο Νάσβιλ στις 14 Ιουνίου. Τα εισιτήρια για τη Νέα Υόρκη θα διατεθούν σε προπώληση στις 27 Οκτωβρίου, ενώ η γενική διάθεση ξεκινά στις 31 Οκτωβρίου μέσω της επίσημης ιστοσελίδας των Bon Jovi.

Την Παρασκευή κυκλοφορεί και η ειδική έκδοση “Forever (Legendary Edition)”, που περιλαμβάνει νέες εκτελέσεις των τραγουδιών του άλμπουμ με συμμετοχές-έκπληξη από τους Bruce Springsteen, Lainey Wilson, Jelly Roll, Jason Isbell, Carin Leon, Joe Elliott, Robbie Williams, Avril Lavigne και άλλους καλλιτέχνες.

«Έχω μιλήσει πολλές φορές για το πόσο ευγνώμων είμαι, αλλά θα το ξαναπώ -είμαι βαθιά ευγνώμων στους θαυμαστές και στα “αδέλφια” μου στη μπάντα, που μου έδωσαν τον χρόνο να αναρρώσω και να προετοιμαστώ για την περιοδεία», τόνισε ο Jon Bon Jovi. «Είμαι έτοιμος και ενθουσιασμένος!»

Bon Jovi: Το πρόγραμμα του «Forever Tour 2026»

  • 7 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ @ Madison Square Garden
  • 9 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ @ Madison Square Garden
  • 12 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ @ Madison Square Garden
  • 14 Ιουλίου – Νέα Υόρκη, ΗΠΑ @ Madison Square Garden
  • 28 Αυγούστου – Εδιμβούργο, Ην. Βασίλειο @ Murrayfield Stadium
  • 30 Αυγούστου – Δουβλίνο, Ιρλανδία @ Croke Park
  • 4 Σεπτεμβρίου – Λονδίνο, Ην. Βασίλειο @ Wembley Stadium

Με πληροφορίες από Rolling Stone

