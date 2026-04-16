Οδύσσεια: Τι δείχνει απόσπασμα που παρουσίασε ο Κρίστοφερ Νόλαν στο CinemaCon

«Τα γυρίσματα ήταν ο απόλυτος εφιάλτης, με την καλή έννοια», ανέφερε ο σκηνοθέτης

The LiFO team
The LiFO team
Φωτογραφία του Ματ Ντέιμον από την «Οδύσσεια» / Instagram: @theodysseymovie και @universalpictures
Ο Κρίστοφερ Νόλαν έδωσε στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών μια γεύση από την ταινία «Η Οδύσσεια» στο CinemaCon του Λας Βέγκας.

Μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για τις ανάγκες των γυρισμάτων, σε όλο τον κόσμο, καθώς γυρίστηκαν σκηνές στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Σκωτία.

«Τα γυρίσματα ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης», είπε και πρόσθεσε «αλλά με την καλή έννοια. Περάσαμε καταπληκτικά».

Με ειδική αναφορά στον πρωταγωνιστή του, Ματ Ντέιμον, ο Νόλαν τόνισε πως ήταν ο «συνεργάτης του σε αυτό το ταξίδι», αποκαλώντας παράλληλα τη δουλειά του «απίστευτη».

«Ήταν εκεί στα σκάφη, στα βουνά, στις σπηλιές, κάτω από τον καυτό ήλιο, τη βροχή που έπεφτε πλάγια, τον άνεμο. Θα χαρείτε να μάθετε πόσο δύσκολο ήταν. Έτσι έπρεπε να είναι· αυτή είναι η φύση αυτής της ιστορίας», πρόσθεσε.

Οδύσσεια: Τι δείχνει απόσπασμα που παρουσίασε ο Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Νόλαν «μπήκε» κατευθείαν στο θέμα, αναφερόμενος στην απόφασή του να διασκευάσει το αρχικό έπος για το σημερινό κοινό. Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, και η ιστορία καταγράφει τη μακρά και επικίνδυνη επιστροφή του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

«Γιατί η “Οδύσσεια”; Η “Οδύσσεια” είναι μια ιστορία που εξακολουθεί να γοητεύει γενιές για 3.000 χρόνια», αναλογίστηκε ο Νόλαν. «Δεν είναι μια ιστορία. Είναι η ιστορία».

Σύμφωνα με το Variety, προβλήθηκε εκτενές υλικό από την ταινία, που ξεκινά με τον Οδυσσέα του Ντέιμον, γυμνόστηθο, αξύριστο και εξαντλημένο σε μια παραλία. Έχει λείψει για χρόνια και ομολογεί στην Καλυψώ (την οποία υποδύεται η Σαρλίζ Θερόν) ότι «δεν θυμάται τίποτα πριν από την Τροία».

Μεγάλο μέρος των σκηνών επικεντρώνεται στον Δούρειο Ίππο - την περίφημη στρατηγική των Ελλήνων για την άλωση της Τροίας. Σε μια έντονη σκηνή, οι Τρώες τρυπούν το ξύλινο άγαλμα με ξίφη για να διαπιστώσουν αν κρύβεται κάτι μέσα, με μία λεπίδα να φτάνει πολύ κοντά σε κρυμμένο στρατιώτη.

Ακολουθούν πλάνα με τον Οδυσσέα να παλεύει με καταιγίδες στη θάλασσα και να καθοδηγεί τους άνδρες του σε νυχτερινές επιθέσεις, ενώ το υλικό κλείνει με τη συνάντηση με τον Κύκλωπα Πολύφημο, που σηκώνει έναν άνθρωπο στο χέρι πριν πέσει «μαύρο». Στην πορεία του, ο ήρωας θα συναντήσει μυθικά πλάσματα όπως Σειρήνες και τη μάγισσα Κίρκη (Σαρλίζ Θερόν), προσπαθώντας να επιστρέψει στη σύζυγό του Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και τον γιο του Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ).

Το καστ περιλαμβάνει ακόμη μερικά ηχηρά ονόματα όπως η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόγκο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Τζον Μπέρνταλ.

Με πληροφορίες από Variety

Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Πολιτισμός / Στα 80 του, ο Τζον Γουότερς δεν γίνεται αξιοσέβαστος. Γίνεται πιο αδιόρθωτος

Λίγες μέρες πριν από τα 80ά γενέθλιά του στις 22 Απριλίου, ο Τζον Γουότερς παρουσίασε στο Μπέρκλεϊ τη νέα του παράσταση, επιστρέφοντας στη σκηνή με το ίδιο πνεύμα τρας, χιούμορ και ανυπακοής που τον έκανε εμβληματική μορφή της αμερικανικής αντικουλτούρας.
Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Πολιτισμός / Η Κέιτ Μπλάνσετ θα υποδυθεί τη Μάρθα Στιούαρτ σε νέα βιογραφική ταινία

Η Μπλάνσετ αναλαμβάνει τον ρόλο της Μάρθα Στιούαρτ στο biopic «Good Thing», με τη Janicza Bravo του «Zola» στη σκηνοθεσία. Ο τίτλος παραπέμπει στη γνωστή φράση-σήμα κατατεθέν της Στιούαρτ, «It’s a good thing»
Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Πολιτισμός / Η Μαντόνα επιστρέφει στην εποχή του «Confessions» με νέο άλμπουμ τον Ιούλιο

Ανάμεσα σε σκιές, νέα πρόσωπα και την υπόσχεση της ελευθερίας πάνω στην πίστα, η Μαντόνα ανακοίνωσε το «Confessions on a Dance Floor: Part II», το νέο της άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου από τη Warner Records.
ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Πιστοποιούνται τα αρχαιολογικά μουσεία Αβδήρων και Αλεξανδρούπολης

Η διαδικασία πιστοποίησης ξεκίνησε, το 2024, με τη διενέργεια αυτοψιών από τα αρμόδια κλιμάκια και συνεχίστηκε με την εκπόνηση και την υλοποίηση εξατομικευμένων προγραμμάτων αναβάθμισης για κάθε μουσείο
Στα 93 της, η Τζόαν Σεμέλ ζωγραφίζει ακόμη το γυμνό σώμα της χωρίς καμία ντροπή

Πολιτισμός / Δεν ήθελα ιδανικό σώμα, ήθελα αληθινό: Η Τζόαν Σεμέλ στα 93 της

Η αμερικανίδα ζωγράφος Τζόαν Σεμέλ, που σόκαρε τον κόσμο της τέχνης τη δεκαετία του 1970 ζωγραφίζοντας το δικό της γυμνό σώμα, επιστρέφει φέτος στο προσκήνιο με τη νέα έκθεση Continuities σε Νέα Υόρκη και Βρυξέλλες, ενώ παράλληλα τιμάται με μεγάλη αναδρομική στο Jewish Museum.
Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Πολιτισμός / Το Βατικανό πάει στη Βενετία με FKA twigs, Μπράιαν Ίνο και μια ηχητική προσευχή

Το Βατικανό ανακοίνωσε το περίπτερό του για τη Μπιενάλε της Βενετίας 2026, με την FKA twigs, τον Μπράιαν Ίνο, την Πάτι Σμιθ, τον Τζιμ Τζάρμους και άλλους καλλιτέχνες να συμμετέχουν σε ένα ηχητικό εγχείρημα εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά της Χίλντεγκαρντ του Μπίνγκεν
Η δύναμη της αγάπης: όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Πολιτισμός / Όταν πέφτει η νύχτα, το queer Βουκουρέστι φτιάχνει τους δικούς του χώρους

Το Waves Penetrate Me Fiercely, το νέο μικρού μήκους φιλμ του τρανς δημιουργού Geo Aghinea, χαρτογραφεί μια queer νυχτερινή ζωή που απλώνεται σε εγκαταλειμμένα κτίρια, διαμερίσματα και αυτοσχέδιους χώρους στο Βουκουρέστι.
ΤΙΤΑΝΙΚΟΣ

Πολιτισμός / Τιτανικός: Η ιστορία του πιο διάσημου ναυαγίου που έγινε σαν σήμερα το 1912

Το παρθενικό ταξίδι του Τιτανικού ξεκίνησε σαν μια θριαμβευτική στιγμή της ναυπηγικής ιστορίας και κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα κατέληγε σε μία από τις μεγαλύτερες ναυτικές τραγωδίες όλων των εποχών
Ο Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Πολιτισμός / Ο συγγραφέας Μάικλ Ρόζεν κέρδισε το διεθνές βραβείο παιδικού βιβλίου, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν

Ο Μάικλ Ρόζεν είναι ο νικητής του Hans Christian Andersen Award 2026 στην κατηγορία συγγραφής, της υψηλότερης διεθνούς διάκρισης για δημιουργούς παιδικών βιβλίων που απονέμει η IBBY. Η ανακοίνωση έγινε στη Διεθνή Έκθεση Παιδικού Βιβλίου της Μπολόνια.
Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Πολιτισμός / Το σπίτι που χάθηκε στις φωτιές γίνεται η νέα παράσταση του Μπίλι Κρίσταλ

Ο Μπίλι Κρίσταλ επιστρέφει το φθινόπωρο στο Broadway με το 860, μια νέα σόλο παράσταση εμπνευσμένη από το σπίτι όπου έζησε με την οικογένειά του για 46 χρόνια και που χάθηκε στις φωτιές του Παλισέιντς το 2025
«Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Πολιτισμός / «Όποτε θελήσεις να κάνουμε έρωτα, απλώς πες το»: Η ιστορία αγάπης του Πίτερ Χούτζαρ και του Πολ Θεκ

Η νέα διπλή βιογραφία του Andrew Durbin φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον φωτογράφο Πίτερ Χούτζαρ και τον καλλιτέχνη Πολ Θεκ, δύο μορφές της νεοϋρκέζικης πρωτοπορίας που έζησαν, δημιούργησαν και αγάπησαν στη σκιά μιας εποχής που διαλύθηκε από το AIDS.
