Οδύσσεια: Τι δείχνει απόσπασμα που παρουσίασε ο Κρίστοφερ Νόλαν στο CinemaCon

Ο Κρίστοφερ Νόλαν έδωσε στους ιδιοκτήτες κινηματογραφικών αιθουσών μια γεύση από την ταινία «Η Οδύσσεια» στο CinemaCon του Λας Βέγκας.

Μεταξύ άλλων, ο σκηνοθέτης περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισε για τις ανάγκες των γυρισμάτων, σε όλο τον κόσμο, καθώς γυρίστηκαν σκηνές στο Μαρόκο, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ισλανδία και τη Σκωτία.

«Τα γυρίσματα ήταν ένας απόλυτος εφιάλτης», είπε και πρόσθεσε «αλλά με την καλή έννοια. Περάσαμε καταπληκτικά».

Με ειδική αναφορά στον πρωταγωνιστή του, Ματ Ντέιμον, ο Νόλαν τόνισε πως ήταν ο «συνεργάτης του σε αυτό το ταξίδι», αποκαλώντας παράλληλα τη δουλειά του «απίστευτη».

«Ήταν εκεί στα σκάφη, στα βουνά, στις σπηλιές, κάτω από τον καυτό ήλιο, τη βροχή που έπεφτε πλάγια, τον άνεμο. Θα χαρείτε να μάθετε πόσο δύσκολο ήταν. Έτσι έπρεπε να είναι· αυτή είναι η φύση αυτής της ιστορίας», πρόσθεσε.

Οδύσσεια: Τι δείχνει απόσπασμα που παρουσίασε ο Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Νόλαν «μπήκε» κατευθείαν στο θέμα, αναφερόμενος στην απόφασή του να διασκευάσει το αρχικό έπος για το σημερινό κοινό. Ο Ματ Ντέιμον πρωταγωνιστεί ως Οδυσσέας, ο βασιλιάς της Ιθάκης, και η ιστορία καταγράφει τη μακρά και επικίνδυνη επιστροφή του στην πατρίδα μετά τον Τρωικό Πόλεμο.

«Γιατί η “Οδύσσεια”; Η “Οδύσσεια” είναι μια ιστορία που εξακολουθεί να γοητεύει γενιές για 3.000 χρόνια», αναλογίστηκε ο Νόλαν. «Δεν είναι μια ιστορία. Είναι η ιστορία».

Σύμφωνα με το Variety, προβλήθηκε εκτενές υλικό από την ταινία, που ξεκινά με τον Οδυσσέα του Ντέιμον, γυμνόστηθο, αξύριστο και εξαντλημένο σε μια παραλία. Έχει λείψει για χρόνια και ομολογεί στην Καλυψώ (την οποία υποδύεται η Σαρλίζ Θερόν) ότι «δεν θυμάται τίποτα πριν από την Τροία».

Μεγάλο μέρος των σκηνών επικεντρώνεται στον Δούρειο Ίππο - την περίφημη στρατηγική των Ελλήνων για την άλωση της Τροίας. Σε μια έντονη σκηνή, οι Τρώες τρυπούν το ξύλινο άγαλμα με ξίφη για να διαπιστώσουν αν κρύβεται κάτι μέσα, με μία λεπίδα να φτάνει πολύ κοντά σε κρυμμένο στρατιώτη.

Ακολουθούν πλάνα με τον Οδυσσέα να παλεύει με καταιγίδες στη θάλασσα και να καθοδηγεί τους άνδρες του σε νυχτερινές επιθέσεις, ενώ το υλικό κλείνει με τη συνάντηση με τον Κύκλωπα Πολύφημο, που σηκώνει έναν άνθρωπο στο χέρι πριν πέσει «μαύρο». Στην πορεία του, ο ήρωας θα συναντήσει μυθικά πλάσματα όπως Σειρήνες και τη μάγισσα Κίρκη (Σαρλίζ Θερόν), προσπαθώντας να επιστρέψει στη σύζυγό του Πηνελόπη (Αν Χάθαγουεϊ) και τον γιο του Τηλέμαχο (Τομ Χόλαντ).

Το καστ περιλαμβάνει ακόμη μερικά ηχηρά ονόματα όπως η Ζεντάγια, η Λουπίτα Νιόγκο, ο Ρόμπερτ Πάτινσον και ο Τζον Μπέρνταλ.

Με πληροφορίες από Variety