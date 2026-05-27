Έμπολα: Η Ουγκάντα κλείνει τα σύνορα με τον Κονγκό λόγω έξαρσης του ιού

Η Ουγκάντα ανακοίνωσε το άμεσο κλείσιμο των συνόρων της με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, μετά την αύξηση κρουσμάτων μιας σπάνιας μορφής του ιού Έμπολα στη γειτονική χώρα αλλά και την εμφάνιση νέων περιστατικών εντός της Ουγκάντας.

Η απόφαση ελήφθη την Τετάρτη από ειδική τοπική επιτροπή διαχείρισης του Έμπολα, υπό την αντιπρόεδρο της χώρας Τζέσκα Αλούπο. Σύμφωνα με τις αρχές, αυξήθηκαν τα περιστατικά υγειονομικών που εκτέθηκαν στον ιό έπειτα από επαφή με ασθενείς από το Κονγκό, οι οποίοι είχαν περάσει τα σύνορα πριν ανακοινωθεί επίσημα η επιδημία στις 15 Μαΐου.

Μέχρι στιγμής, η Ουγκάντα έχει καταγράψει επτά επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα. Ανάμεσά τους ήταν και ένας 59χρονος άνδρας, ο οποίος πέθανε στις 14 Μαΐου στην πρωτεύουσα Καμπάλα.

Έμπολα: Αυξάνεται ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό

Παρότι οι υγειονομικές αρχές αναφέρουν ότι η διασπορά στη χώρα δεν παρουσιάζει εκρηκτική αύξηση, μεγαλώνει ο αριθμός των ανθρώπων που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί στον ιό μέσω επαγγελματιών υγείας.

«Οι υγειονομικοί έχουν οικογένειες, επομένως αυξάνεται και ο αριθμός των πιθανών επαφών», δήλωσε η μόνιμη γραμματέας του υπουργείου Υγείας, δρ Νταϊάνα Άτγουαϊν.

Την ίδια ώρα, στην ανατολική περιοχή του Κονγκό, τα ύποπτα κρούσματα Έμπολα πλησιάζουν τα 1.000, ενώ οι ύποπτοι θάνατοι έχουν ξεπεράσει τους 220.

Οι εξελίξεις προκαλούν έντονη ανησυχία στις υγειονομικές αρχές της περιοχής, καθώς υπάρχει φόβος για περαιτέρω διασυνοριακή εξάπλωση της νόσου.

Έμπολα: Το στέλεχος που προκάλεσε την επιδημία στο Κονγκό

Η επίσκεψη του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) που επρόκειτο να γίνει χθες Τρίτη στη ΛΔ Κονγκό, αχανή χώρα της κεντρικής Αφρικής που πλήττεται σκληρά από επιδημία του ιού Έμπολα, αναβλήθηκε για αύριο Πέμπτη, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η ΛΔ Κονγκό κήρυξε τη 15η Μαΐου επιδημία του Έμπολα οφειλόμενη στο στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, σπανιότερο, για το οποίο δεν υπάρχει σήμερα εμβόλιο, ούτε συγκεκριμένη θεραπεία, και παρουσιάζει ποσοστό θνητότητας ως και 50%.

Ο ΠΟΥ κήρυξε κατάσταση έκτακτης υγειονομικής ανάγκης διεθνούς ενδιαφέροντος, το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού του, πέρα από τις πανδημίες.

«Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεέσους αναμένεται στην Κινσάσα την Πέμπτη 28η Μαΐου 2026 το βράδυ», ανέφερε το γραφείο Τύπου του παραρτήματος της υπηρεσίας του στην πρωτεύουσα της ΛΔ Κονγκό.

Ο Δρ. Τέντρος σχεδιάζει να ταξιδέψει μεθαύριο Παρασκευή στην Μπουνιά, πρωτεύουσα της Ιτουρί, της επαρχίας στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που αποτελεί εστία του ξεσπάσματος.

Ως αυτό το στάδιο, έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 101 κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, 10 από τα οποία ήταν θανατηφόρα, σημείωσε ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατά τη διάρκεια σύσκεψης με υπουργούς Υγείας κρατών της Αφρικής, που διεξήχθη μέσω βιντεοδιάσκεψης και οργανώθηκε από την κυριότερη υγειονομική υπηρεσία της Αφρικανικής Ένωσης (ACDC) προχθές Δευτέρα.

«Όμως ξέρουμε ότι η επιδημία στη ΛΔ Κονγκό έχει πολύ μεγαλύτερες διαστάσεις», τόνισε ο Αιθίοπας, με τους απολογισμούς να κάνουν λόγο για «πάνω από 900 ύποπτα κρούσματα» και «πάνω από 220 θανάτους» που υπάρχουν υποψίες πως οφείλονταν στην ασθένεια που προκαλεί ο Έμπολα.

Ο ιός είναι επιβεβαιωμένο πως είναι παρών σε τρεις επαρχίες της ΛΔ Κονγκό και στη γειτονική Ουγκάντα, όπου έχουν επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις 7 κρούσματα κι ένας θάνατος.

Έμπολα: Τουλάχιστον 15.000 νεκροί στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια

Ο Έμπολα έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία πενήντα χρόνια, με τον δείκτη θνητότητας συνολικά να κυμαίνεται μεταξύ του 25% και του 90%, σύμφωνα με τον ΠΟΥ. Η πιο φονική επιδημία στη ΛΔ Κονγκό είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους επί συνόλου 3.500 κρουσμάτων μεταξύ του 2018 και του 2020.

Η τρέχουσα επιδημία του Έμπολα είναι η 17η στη χώρα των περίπου 100 εκατομμυρίων κατοίκων.

Ο Έμπολα, εξαιρετικά μεταδοτικός, εξαπλώνεται μέσω της στενής επαφής με ανθρώπους που έχουν μολυνθεί ή σωματικά υγρά και προκαλεί αιμορραγικό πυρετό. Παραμένει ιδιαίτερα επίφοβος, παρά την πρόσφατη ανάπτυξη εμβολίων και αποτελεσματικών θεραπειών κατά του στελέχους Ζαΐρ του ιού, το οποίο είχε ενοχοποιηθεί για τις περισσότερες επιδημίες στο παρελθόν.

Με πληροφορίες από Associated Press