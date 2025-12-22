Κυκλοφόρησε το επίσημο trailer της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Η Universal Pictures έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο teaser για το «The Odyssey», την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους από τον Κρίστοφερ Νόλαν.

Η ταινία αφηγείται την πορεία του Οδυσσέα, τον οποίο υποδύεται ο Ματ Ντέιμον, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μετά τον Τρωικό Πόλεμο. Η Universal είχε ήδη δώσει μια πρώτη εικόνα από την ταινία τον Φεβρουάριο, δημοσιεύοντας φωτογραφία του Ντέιμον στον ρόλο του κεντρικού ήρωα.

Το trailer δείχνει τον Οδυσσέα να ναυαγεί μαζί με τον στρατό του και να προσπαθεί να επιστρέψει στην πατρίδα του μέσα από ένα επικίνδυνο και γεμάτο κακουχίες ταξίδι. Ο ίδιος και οι στρατιώτες του εμφανίζονται επίσης μέσα στον περίφημο Δούρειο Ίππο, ο οποίος είχε ήδη παρουσιαστεί σε ένα εξάλεπτο απόσπασμα που προβλήθηκε πριν από προβολές Imax 70mm των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another».

Ο Οδυσσέας διασχίζει στεριές, ταξιδεύει στη θάλασσα και περνά μέσα από σπήλαια, ανάμεσά τους κι ένα όπου μέσα στις σκιές διακρίνεται ένα απειλητικά τεράστιο πλάσμα. Παράλληλα, υπάρχουν σύντομα πλάνα με τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου, γιου του Οδυσσέα, και την Αν Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη, τη σύζυγό του.

Οδύσσεια: Το καστ της υπερπαραγωγής του Νόλαν

Στο trailer εμφανίζονται, μεταξύ άλλων, ο Τομ Χόλαντ ως Τηλέμαχος και η Αν Χάθαγουεϊ, που θα υποδυθεί την Πηνελόπη.

Το καστ πλαισιώνεται από κινηματογραφικούς αστέρες, όπως οι: Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Σαρλίζ Θερόν, Μία Γκοθ, Μπένι Σαφντί, Τζον Μπέρνταλ, Ρόμπερτ Πάτινσον και Τζον Λεγκουιζάμο. Εκτός από τη σκηνοθεσία, ο Νόλαν υπογράφει και το σενάριο, ενώ την παραγωγή έχει αναλάβει μαζί με τη σύζυγό του, Έμμα Τόμας.

Η Universal ανακοίνωσε τον περασμένο Δεκέμβριο ότι η ταινία θα γυριστεί «σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιώντας την ολοκαίνουργια τεχνολογία Imax». Ο διευθυντής της Universal, Jim Orr, αποκάλυψε στο CinemaCon ότι το κοινό μπορεί να περιμένει «ένα οραματιστικό, μοναδικό κινηματογραφικό αριστούργημα που ο ίδιος ο Όμηρος θα ήταν πολύ πιθανό να είναι περήφανος».

Ο Λεγκουιζάμο δήλωσε: «Δεν το κάνει με βάση τις αποφάσεις μιας επιτροπής, δεν το κάνει με βάση τις οδηγίες του στούντιο», δήλωσε ο ηθοποιός κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής του στην εκπομπή «Morning Joe» του MSNBC.

«Είναι σαν ανεξάρτητος σκηνοθέτης, αλλά με τρελά λεφτά», πρόσθεσε ο Λεγκουιζάμο.

Η πιο πρόσφατη επιτυχία του Νόλαν ήταν η ταινία «Oppenheimer», η οποία κέρδισε επτά Όσκαρ το 2024. Ο σκηνοθέτης δήλωσε στο Variety το 2023 ότι δεν ήταν σίγουρος για το ποιο έργο θα αναλάμβανε μετά το «Oppenheimer», αλλά πρόσθεσε: «Ό,τι και να κάνω, πρέπει να νιώθω ότι μου ανήκει απόλυτα. Πρέπει να το κάνω πρωτότυπο για μένα: η αρχική ιδέα μπορεί να προέρχεται από αλλού, αλλά πρέπει να περάσει από τα δάχτυλά μου στο πληκτρολόγιο και να βγει μόνο από τα μάτια μου».

Η ταινία «The Odyssey» θα βγει στις αίθουσες στις 17 Ιουλίου.