Οδύσσεια: «Έχει χάσει την ακεραιότητά του» - Ο Μασκ τα «έβαλε» με τον Νόλαν για τη Λουπίτα Νιόνγκο

Ο Έλον Μασκ τα «έβαλε» με τον Κρίστοφερ Νόλαν, για τις επιλογές του στο καστ της Οδύσσειας.

Ο Έλον Μασκ άσκησε δριμεία κριτική στον βραβευμένο με Όσκαρ σκηνοθέτη, υποστηρίζοντας ότι έχει χάσει την «ακεραιότητά» του λόγω των πρόσφατων επιλογών στο καστ της Οδύσσειας.

Η ταινία βρίσκεται σε φάση μεταπαραγωγής και διαθέτει ένα all-star καστ, με τους Ματ Ντέιμον, Τομ Χόλαντ, Τζον Μπερνθαλ, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ζεντάγια, Σαρλίζ Θέρον, Αν Χάθαγουεϊ, Μία Γκοθ και Μπένεϊ Σάφντι.

Σύμφωνα με αναφορές στα social media, η Λουπίτα Νιόνγκο, η οποία είναι μαύρη, πρόκειται να υποδυθεί την Ελένη της Τροίας.

Οδύσσεια: Ο Μασκ τα «έβαλε» με τον Νόλαν για τη Λουπίτα Νιόνγκο

Η είδηση προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις στην πλαφόρμα X, καθώς ένας χρήστης σχολίασε ότι η Οδύσσεια είναι μύθος και ότι δεν υπάρχει ιστορικό στοιχείο για την ύπαρξη της Ελένης της Τροίας, οπότε η επιλογή μιας όμορφης μαύρης ηθοποιού δεν παραβιάζει με κανέναν τρόπο το έργο του Ομήρου.

Στη συνέχεια, σε απάντηση στην είδηση, ένας άλλος χρήστης έγραψε: «Η Ελένη της Τροίας είχε ανοιχτό δέρμα, ξανθά μαλλιά και ήταν τόσο όμορφη που οι άντρες ξεκίνησαν έναν πόλεμο για εκείνη. Οι επιλογές στο καστ καθιστούν την υπόθεση ασύνδετη και αποτελούν παραδοχή ότι η ιστορία ποτέ δεν ήταν το ζητούμενο, και προσβολή για τον συγγραφέα».

Τότε ο Έλον Μασκ του απάντησε πως «ο Κρις Νόλαν έχει χάσει την ακεραιότητά του».

Ωστόσο, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση από την παραγωγή για τον ακριβή ρόλο που θα ερμηνεύσει η Λουπίτα Νιόνγκο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της LiFΟ, η ηθοποιός υποδύεται την Κλυταιμνήστρα, σύζυγο του Αγαμέμνονα, βασιλιά των Μυκηνών και εμβληματική φιγούρα της ελληνικής μυθολογίας.

Με πληροφορίες από Independent