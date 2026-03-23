Ο Russell T. Davies μιλά για την υποχώρηση των queer δικαιωμάτων μέσα από τη νέα του σειρά Tip toe

Ο Russell T. Davies μίλησε στο BFI Flare για την υποχώρηση που βλέπει γύρω από τα queer δικαιώματα, λέγοντας πως «γυρίζουμε πίσω» και ότι αυτό είναι «τρομακτικό». Ο βρετανός δημιουργός συνέδεσε ανοιχτά αυτή την ανησυχία με το νέο του δράμα Tip Toe για το Channel 4.

Η τοποθέτησή του έγινε τη Δευτέρα 23 Μαρτίου στο London Southbank, στο πλαίσιο του BFI Flare. Εκεί ο δημιουργός του Queer as Folk και του Doctor Who μίλησε για το Tip Toe, τη νέα σειρά του με πρωταγωνιστές τον Alan Cumming και τον David Morrissey, που τοποθετείται μέσα στο σημερινό κλίμα έντασης γύρω από τα queer δικαιώματα.

Στο απόσπασμα που παρουσιάστηκε στη συζήτηση, ένας χαρακτήρας λέει ότι «είσαι queer το 2026, άρα είσαι πολιτική πράξη», ενώ ο Davies είπε καθαρά ότι «γυρίζουμε πίσω, χωρίς αμφιβολία». Σημείωσε επίσης ότι οι τρανς ιστορίες χρησιμοποιούνται συχνά για να φορτίζεται αρνητικά η δημόσια συζήτηση.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε, πάντως, ότι δεν τον ενδιαφέρει να γράψει μια σειρά που λειτουργεί μόνο ως πολιτικό σχόλιο. Όπως είπε, θέλει οι ιστορίες του να ξεκινούν και να τελειώνουν «σε ένα τραπέζι κουζίνας», γι’ αυτό και βλέπει το Tip Toe ως ένα δράμα της καθημερινής ζωής, που μιλά για τη Βρετανία του σήμερα μέσα από ανθρώπινες σχέσεις και γειτονικές εντάσεις.

Ο Davies στάθηκε και στον τρόπο με τον οποίο γράφει τους συντηρητικούς χαρακτήρες της σειράς. Μιλώντας για τον ήρωα του David Morrissey, έναν ηλεκτρολόγο με δική του επιχείρηση, είπε ότι θέλει να δείξει «την καρδιά και την ανθρωπιά» των ανθρώπων, αλλά και τις πιέσεις που διαμορφώνουν τον τρόπο που σκέφτονται.

Στην ίδια συζήτηση αναφέρθηκε και στο Heated Rivalry, λέγοντας ότι αγαπά τη σειρά και ότι η επιτυχία της αποδεικνύει πως υπάρχει διεθνές κοινό για τέτοιες ιστορίες. Θυμήθηκε επίσης πόσο δύσκολα είχε γίνει δεκτό το Queer as Folk από στελέχη του Channel 4, που τότε φοβούνταν ακόμη και το άνοιγμα της σειράς.