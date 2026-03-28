Σε εξέλιξη βρίσκονται σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες οι κινητοποιήσεις «No Kings», με χιλιάδες διαδηλωτές να συγκεντρώνονται σε μεγάλες πόλεις, εκφράζοντας αντίθεση στην πολιτική της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ, κυρίως σε ζητήματα μετανάστευσης, εξωτερικής πολιτικής και δικαιωμάτων.

Στην Ουάσινγκτον, πλήθη συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων το Μνημείο του Λίνκολν, όπου ομάδα γυναικών παλαιστινιακής καταγωγής ύψωσε μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης. Συμμετέχοντες κατήγγειλαν τη στήριξη των ΗΠΑ προς το Ισραήλ, ενώ έκαναν λόγο για προτεραιότητες που, όπως υποστήριξαν, επιβαρύνουν τους πολίτες εντός της χώρας.

Άλλες ομάδες κινήθηκαν προς τη γέφυρα Φρέντερικ Ντάγκλας και στη συνέχεια προς την περιοχή Φορτ ΜακΝερ, όπου βρίσκεται η κατοικία του συμβούλου του Λευκού Οίκου Στίβεν Μίλερ. Οι διοργανωτές κατηγορούν τον Μίλερ ότι ηγείται των προσπαθειών ενίσχυσης του ομοσπονδιακού ελέγχου στην πρωτεύουσα. Οι διαδηλωτές κατήγγειλαν επίσης τις αποφάσεις της κυβέρνησης να θέσει υπό ομοσπονδιακή εποπτεία την αστυνομία της Ουάσινγκτον και να αναπτύξει περισσότερα από 2.000 μέλη της Εθνοφρουράς στην πόλη.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν τραγούδησε σε συγκέντρωση στη Μινεσότα

Στη Μινεσότα, όπου πραγματοποιείται η κεντρική συγκέντρωση στο Σεντ Πολ, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατακλύσει τους δρόμους γύρω από το πολιτειακό Καπιτώλιο. Η κινητοποίηση έχει έντονο συμβολικό χαρακτήρα μετά τα πρόσφατα περιστατικά στην πολιτεία που οδήγησαν στον θάνατο δύο πολιτών, της Ρενέ Γκουντ και του Άλεξ Πρέτι, από πυρά της ICE.

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εμφανίστηκε στη σκηνή και ερμήνευσε το τραγούδι «Streets of Minneapolis», που έγραψε μετά τα δύο θανατηφόρα περιστατικά, με το πλήθος να φωνάζει συνθήματα «ICE out now» κατά της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης.

Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Τιμ Γουόλζ, χαρακτήρισε τη Μινεσότα «την πιο ελεύθερη πολιτεία» και επαίνεσε τους κατοίκους για τη στάση τους απέναντι στις ομοσπονδιακές παρεμβάσεις. «Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τι έγινε εδώ», ανέφερε, αναφερόμενος στις ενέργειες της κυβέρνησης Τραμπ.

«ICE out» στο Σικάγο

Στο Σικάγο, χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στο Grant Park, φωνάζοντας συνθήματα όπως «ICE out» και «Trump must go now», ενώ κρατούσαν πλακάτ με αναφορές στη μετανάστευση, τα εργασιακά δικαιώματα και τους πολέμους. Ο δήμαρχος της πόλης, Μπράντον Τζόνσον, απευθυνόμενος στο πλήθος, στάθηκε στο μέγεθος της κινητοποίησης. «Κοιτάξτε γύρω σας. Το κίνημά μας είναι μεγαλύτερο, η αποφασιστικότητά μας είναι μεγαλύτερη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να σταματήσουν οι επιθέσεις κατά των εργαζομένων και των μεταναστών.

Στην ίδια συγκέντρωση, η επικεφαλής του συνδικάτου SEIU Local 73, Ντάιαν Πάλμερ, υποστήριξε ότι «ο φασισμός είναι όταν ισχυροί χρησιμοποιούν τη δύναμη για να κρατούν τους υπόλοιπους κάτω», ενώ κοινωνικοί φορείς κατήγγειλαν επίσης τις πολιτικές της κυβέρνησης απέναντι στα τρανς άτομα.

Πορεία στην Times Square παρουσία του Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Στη Νέα Υόρκη, διαδηλωτές κατέκλυσαν το Μανχάταν, με πορεία που ξεκίνησε κοντά στο Σέντραλ Παρκ και κινήθηκε προς την Times Square. Στην κεφαλή της πορείας βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η γενική εισαγγελέας της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ο δημόσιος συνήγορος της πόλης Τζουμάνι Γουίλιαμς, καθώς και προσωπικότητες όπως ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Αλ Σάρπτον.

Οι διαδηλωτές κρατούσαν πανό με συνθήματα υπέρ της δημοκρατίας, κατά των ανισοτήτων και της μεταναστευτικής πολιτικής, ενώ ακούγονταν συνθήματα όπως «From Palestine to Mexico, all the walls have got to go» και «Racist ICE, you can’t hide».

Την ίδια ώρα, ο Λευκός Οίκος και η ηγεσία των Ρεπουμπλικανών απέρριψαν τις κινητοποιήσεις με ιδιαίτερα οξύ τόνο. Εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άμπιγκεϊλ Τζάκσον, δήλωσε ότι οι διαδηλώσεις αποτελούν «προϊόν αριστερών δικτύων χρηματοδότησης» και ότι «οι μόνοι που ενδιαφέρονται για αυτές τις “θεραπείες για το σύνδρομο Τραμπ” είναι οι δημοσιογράφοι που πληρώνονται για να τις καλύπτουν».

Στο ίδιο πνεύμα, η Επιτροπή των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο χαρακτήρισε τις συγκεντρώσεις «διαδηλώσεις μίσους κατά της Αμερικής», με την εκπρόσωπό της, Μορίν Ο’Τουλ, να δηλώνει ότι «εκεί δίνεται βήμα στις πιο ακραίες και βίαιες φαντασιώσεις της άκρας αριστεράς».

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται σε πολλές πολιτείες, με τους διοργανωτές να εκτιμούν ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει τα προηγούμενα κύματα διαδηλώσεων των τελευταίων μηνών.

Με πληροφορίες από Guardian