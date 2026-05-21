Μαρία Καρυστιανού: Πρεμιέρα για το κόμμα - Το μήνυμα στα social και η γιγαντοοθόνη

Η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα, Πέμπτη 21 Μαΐου, το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη.

Σε βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η κ. Καρυστιανού κάλεσε τον κόσμο να παρευρεθεί στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στις 18:30 για την ανακοίνωση του νέου κινήματος, όπως το χαρακτηρίζει η ίδια.

Στην πλατεία Αριστοτέλους θα τοποθετηθεί και γιγαντοοθόνη, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Αναλυτικά το μήνυμα της Μαρίας Καρυστιανού:

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας.

Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Ετσι, λοιπόν, με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο (σ.σ. σήμερα), Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή».