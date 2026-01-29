Streets of Minneapolis: Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε τραγούδι κατά της ICE - «Εδώ στο σπίτι μας, σκότωσαν»

Ο Μπρους Σπρίνγκστιν κυκλοφόρησε τραγούδι διαμαρτυρίας κατά της ICE με τίτλο «Streets of Minneapolis», καταδικάζοντας τον «ιδιωτικό στρατό του βασιλιά Τραμπ» και τον «κρατικό τρόμο».

Με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση στη Μινεάπολη, ο Μπρους Σπρίνγκστιν απαντά με το «Streets of Minneapolis» σε αυτό που ο ίδιος αποκαλεί «κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη του Μινεάπολη», το οποίο αφιέρωσε στην πόλη, στους «μετανάστες γείτονές μας» και εκείνους που σκοτώθηκαν από πράκτορες της ICE, τη Renee Good και τον Alex Pretti.

«Έγραψα αυτό το τραγούδι το Σάββατο, το ηχογράφησα εχθές και το κυκλοφορώ σήμερα ως απάντηση στην κρατική τρομοκρατία που πλήττει την πόλη του Μινεάπολις. Είναι αφιερωμένο στους κατοίκους του Μινεάπολις, στους αθώους μετανάστες γείτονές μας και στη μνήμη των Alex Pretti και Renee Good. Μείνετε ελεύθεροι, Bruce Springsteen», είπε ο Σπρίνγκστιν.

Το τραγούδι «εκρήγνυται σε ένα πλήρες μουσικό arrangement και περιλαμβάνει στιγμές που μπορείς να τραγουδήσεις μαζί — ή, σε μια στιγμή που μπορείς να φωνάξεις μαζί, "ICE out of Minneapolis"», σχολιάζει το Variety.

Στους στίχους περιγράφεται, πώς «μια πόλη που καιγόταν πάλεψε τη φωτιά και τον πάγο κάτω από τις μπότες των κατακτητών», τους οποίους ο τραγουδιστής περιγράφει ως «τον ιδιωτικό στρατό του βασιλιά Τραμπ από το DHS».

Ο φόρος τιμής στους πεσόντες πολίτες έρχεται όταν ο Σπρίνγκστιν τραγουδάει: «Υπήρχαν αιματηρά χνάρια / Εκεί που θα έπρεπε να υπήρχε έλεος / Και δύο νεκροί αφέθηκαν να πεθάνουν σε χιονισμένους δρόμους / Ο Alex Pretti και η Renee Good».

Το τραγούδι καταλήγει: «Εδώ, στο σπίτι μας, σκότωσαν και περιπλανήθηκαν / Τον χειμώνα του '26 / Θα υπερασπιστούμε αυτή τη γη / Και τον ξένο ανάμεσά μας / Θα θυμόμαστε τα ονόματα εκείνων που πέθαναν / Στους δρόμους του Μινεάπολις».

Ο τίτλος του τραγουδιού αντηχεί το «Streets of Philadelphia» του Springsteen, το τραγούδι του για την κρίση του AIDS που χρησιμοποιήθηκε ως τίτλος για την ταινία «Philadelphia».

Οι στίχοι του «Streets of Minneapolis»

Through the winter’s ice and cold

Μέσα από τον πάγο και το κρύο του χειμώνα

Down Nicollet Avenue

Κατά μήκος της λεωφόρου Nicollet

A city aflame fought fire and ice

Μια πόλη στις φλόγες πάλευε με φωτιά και πάγο

‘Neath an occupier’s boots

Κάτω από τις μπότες ενός κατακτητή

King Trump’s private army from the DHS

Ο ιδιωτικός στρατός του βασιλιά Τραμπ από το DHS

Guns belted to their coats

Με όπλα ζωσμένα πάνω στα παλτά τους

Came to Minneapolis to enforce the law

Ήρθαν στη Μινεάπολη για να επιβάλουν τον νόμο

Or so their story goes

Τουλάχιστον έτσι λέει η ιστορία τους

Against smoke and rubber bullets

Απέναντι σε καπνό και πλαστικές σφαίρες

By the dawn’s early light

Με το πρώτο φως της αυγής

Citizens stood for justice

Οι πολίτες στάθηκαν υπέρ της δικαιοσύνης

Their voices ringing through the night

Οι φωνές τους αντηχούσαν μέσα στη νύχτα

And there were bloody footprints

Και υπήρχαν αιματηρά αποτυπώματα

Where mercy should have stood

Εκεί όπου θα έπρεπε να είχε σταθεί το έλεος

And two dead left to die on snow-filled streets

Και δύο νεκροί αφέθηκαν να πεθάνουν σε δρόμους γεμάτους χιόνι

Alex Pretti and Renee Good

Άλεξ Πρέτι και Ρενέ Γκουντ

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Ω, Μινεάπολή μας, ακούω τη φωνή σου

Singing through the bloody mist

Να τραγουδά μέσα από την αιματηρή ομίχλη

We’ll take our stand for this land

Θα πάρουμε θέση γι’ αυτή τη γη

And the stranger in our midst

Και για τον ξένο ανάμεσά μας

Here in our home they killed and roamed

Εδώ, στο σπίτι μας, σκότωσαν και περιπλανήθηκαν

In the winter of ’26

Τον χειμώνα του ’26

We’ll remember the names of those who died

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

On the streets of Minneapolis

Στους δρόμους της Μινεάπολης

Trump’s federal thugs beat up on

Οι ομοσπονδιακοί μπράβοι του Τραμπ χτυπούσαν

His face and his chest

Το πρόσωπό του και το στήθος του

Then we heard the gunshots

Ύστερα ακούσαμε τους πυροβολισμούς

And Alex Pretti lay in the snow, dead

Και ο Άλεξ Πρέτι κειτόταν νεκρός στο χιόνι

Their claim was self defense, sir

Ο ισχυρισμός τους ήταν αυτοάμυνα, κύριε

Just don’t believe your eyes

Απλώς μην πιστεύετε τα μάτια σας

It’s our blood and bones

Είναι το δικό μας αίμα και τα κόκαλά μας

And these whistles and phones

Και αυτές οι σφυρίχτρες και τα κινητά

Against Miller and Noem’s dirty lies

Απέναντι στα βρώμικα ψέματα των Μίλερ και Νοέμ

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Ω, Μινεάπολή μας, ακούω τη φωνή σου

Crying through the bloody mist

Να κλαίει μέσα από την αιματηρή ομίχλη

We’ll remember the names of those who died

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

On the streets of Minneapolis

Στους δρόμους της Μινεάπολης

Now they say they’re here to uphold the law

Τώρα λένε πως είναι εδώ για να τηρήσουν τον νόμο

But they trample on our rights

Όμως ποδοπατούν τα δικαιώματά μας

If your skin is black or brown my friend

Αν το δέρμα σου είναι μαύρο ή καφέ, φίλε μου

You can be questioned or deported on sight

Μπορείς να ανακριθείς ή να απελαθείς επί τόπου

In chants of ICE out now

Μέσα σε συνθήματα «ICE έξω τώρα»

Our city’s heart and soul persists

Η καρδιά και η ψυχή της πόλης μας επιμένουν

Through broken glass and bloody tears

Μέσα από σπασμένα τζάμια και αιματηρά δάκρυα

On the streets of Minneapolis

Στους δρόμους της Μινεάπολης

Oh our Minneapolis, I hear your voice

Ω, Μινεάπολή μας, ακούω τη φωνή σου

Singing through the bloody mist

Να τραγουδά μέσα από την αιματηρή ομίχλη

Here in our home they killed and roamed

Εδώ, στο σπίτι μας, σκότωσαν και περιπλανήθηκαν

In the winter of ’26

Τον χειμώνα του ’26

We’ll take our stand for this land

Θα πάρουμε θέση γι’ αυτή τη γη

And the stranger in our midst

Και για τον ξένο ανάμεσά μας

We’ll remember the names of those who died

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

On the streets of Minneapolis

Στους δρόμους της Μινεάπολης

We’ll remember the names of those who died

Θα θυμόμαστε τα ονόματα όσων πέθαναν

On the streets of Minneapolis

Στους δρόμους της Μινεάπολης