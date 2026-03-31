Ο Μπομπ Ντίλαν ανοίγει Patreon με «διαλέξεις» και περιεχόμενο ασαφούς προέλευσης

Στη σελίδα περιλαμβάνονται ηχητικά κείμενα και αφηγήσεις που φαίνεται να αξιοποιούν τεχνητή νοημοσύνη

The LiFO team
Ο Μπομπ Ντίλαν / Φωτ.: EPA, αρχείου
Ο Μπομπ Ντίλαν άνοιξε λογαριασμό στο Patreon, παρουσιάζοντας μια νέα σειρά με τίτλο «Lectures From the Grave», σε μια κίνηση που έχει προκαλέσει ερωτήματα για το είδος και την προέλευση του περιεχομένου.

Η ανακοίνωση έγινε μέσω αναρτήσεων του ίδιου στα social media, με συνοδευτική εικόνα για τη σειρά. Ωστόσο, τόσο το ύφος της σελίδας όσο και στοιχεία του υλικού έχουν δημιουργήσει απορίες, καθώς μέρος του κειμένου και της εικόνας μοιάζει να έχει παραχθεί με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η πρόσβαση κοστίζει πέντε δολάρια τον μήνα. Οι αναρτήσεις δεν φαίνεται να ακολουθούν σαφή θεματική γραμμή και κινούνται σε διαφορετικές κατευθύνσεις.

Μεταξύ αυτών υπάρχει σύνδεσμος σε ζωντανή εμφάνιση της Αμερικανίδας τραγουδίστριας Μαχάλια Τζάκσον, σε μια προσέγγιση που θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το Instagram, όπου ανεβάζει αποσπάσματα χωρίς επεξήγηση.

Άλλες αναρτήσεις είναι ηχητικά δοκίμια για ιστορικές μορφές, όπως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Άαρον Μπερ, ο Φρανκ Τζέιμς, μορφή της Άγριας Δύσης του 19ου αιώνα, και ο Γουάιλντ Μπιλ Χίκοκ. Οι αφηγήσεις φαίνεται να γίνονται από φωνή τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας τα ερωτήματα για τον τρόπο παραγωγής του περιεχομένου.

Το περιεχόμενο παρουσιάζεται ως «επιμελημένο από τον Μπομπ Ντίλαν», διατύπωση που αφήνει ανοιχτό τον βαθμό της προσωπικής του συμμετοχής. Στην πλατφόρμα υπάρχει επίσης μια φανταστική επιστολή του Μαρκ Τουέιν προς τον Ρούντολφ Βαλεντίνο, καθώς και ένα διήγημα με τίτλο «Bull Rider».

Στον επίσημο ιστότοπό του Ντίλαν δεν υπάρχει καμία αναφορά στον λογαριασμό του καλλιτέχνη στο Patreon. 

Με πληροφορίες από Culture Mag

Μπομπ Ντίλαν: Η Sony Music αγόρασε τα δικαιώματα για την ηχογραφημένη μουσική του

Πολιτισμός / Μπομπ Ντίλαν: Η Sony Music αγόρασε τα δικαιώματα για την ηχογραφημένη μουσική του

Με τη συμφωνία η Sony Music απέκτησε ολόκληρο τον ηχογραφημένο μουσικό κατάλογο του Μπομπ Ντίλαν, συμπεριλαμβανομένων όλων των προηγούμενων άλμπουμ του, και «τα δικαιώματα για πολλές μελλοντικές κυκλοφορίες».
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑ

Πολιτισμός / Το υπουργείο Πολιτισμού προχωρά στη συντήρηση της μοναδικής ξυλόγλυπτης εικόνας του Αγίου Γεωργίου στην Καστοριά

Η Λίνα Μενδώνη υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία του μνημείου, επισημαίνοντας ότι ο Ναός Αγίου Γεωργίου Ομορφοκκλησιάς αποτελεί βυζαντινό μοναστηριακό ναό που έχει υποστεί φθορές κυρίως από πυρκαγιές κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας
Firestarter: Το βίντεο που τρόμαξε το BBC και γέννησε τον Keith Flint όπως τον θυμόμαστε

Πολιτισμός / Firestarter: Το βίντεο που τρόμαξε το BBC και γέννησε τον Keith Flint όπως τον θυμόμαστε

Στα 30 χρόνια του Firestarter, νέες μαρτυρίες και αρχειακό υλικό ξαναφέρνουν στο προσκήνιο το γύρισμα που μετέτρεψε τον Keith Flint από μέλος των Prodigy σε μία από τις πιο ακραίες και αναγνωρίσιμες εικόνες της βρετανικής ποπ κουλτούρας.
Πίνακας που παρουσιαζόταν ως αντίγραφο ίσως είναι τελικά αυθεντικός Ρέμπραντ

Πολιτισμός / Πίνακας που παρουσιαζόταν ως αντίγραφο ίσως είναι τελικά αυθεντικός Ρέμπραντ

Δύο σχεδόν ίδιες εκδοχές του Old Man with a Gold Chain εκτίθενται μαζί στο Σικάγο και ένας κορυφαίος μελετητής υποστηρίζει ότι η δεύτερη, που αποδιδόταν στο εργαστήριο του Ρέμπραντ, είναι έργο του ίδιου του ζωγράφου
Το Buckingham Palace επανασυστήνει το στιλ της Ελισάβετ Β΄

Πολιτισμός / Η έκθεση που ξαναδιαβάζει το στιλ της Ελισάβετ Β΄

Το Buckingham Palace ανοίγει το αρχείο της Ελισάβετ Β΄ και μαζί μια πιο ενδιαφέρουσα συζήτηση: μήπως η πιο “σταθερή” γυναίκα του περασμένου αιώνα ήταν τελικά και μία από τις πιο συνειδητές αρχιτέκτονες της εικόνας της;
ΚΙΜ ΝΟΒΑΚ ΣΙΝΤΝΕΙ ΣΟΥΙΝΙ ΤΑΙΝΙΑ

Πολιτισμός / Κιμ Νόβακ: «Εντελώς λάθος επιλογή για να με υποδυθεί» η Σίντνεϊ Σουίνι – «Ξεχωρίζει υπερβολικά πάνω από τη μέση»

Η ταινία «Scandalous», που σηματοδοτεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Κόλμαν Ντομίνγκο, θα αφηγείται τη σχέση της Νόβακ με τον Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ τη δεκαετία του '50
ΜΑΡΙΝΕΛΛΑ ΠΕΘΑΝΕ

Πολιτισμός / «Η Μαρινέλλα είναι το ελληνικό τραγούδι»: Ο καλλιτεχνικός κόσμος αποχαιρετά την σπουδαία ερμηνεύτρια

Η σπουδαία ερμηνεύτρια είχε υποστεί εγκεφαλικό τον Σεπτέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια συναυλίας της στο Ηρώδειο και έκτοτε αντιμετώπιζε προβλήματα με την υγεία της
