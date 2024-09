Ο Κέντρικ Λαμάρ θα είναι ο πρωταγωνιστής στο ημίχρονο του Super Bowl 2025 

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ράπερ Κέντρικ Λαμάρ θα είναι ο πρωταγωνιστής για το ημίχρονο του Super Bowl LIX.

Ο Λαμάρ ανακοίνωσε τα νέα την Κυριακή στις σελίδες του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως και το NFL.

«Η μουσική ραπ εξακολουθεί να είναι το πιο εντυπωσιακό είδος μέχρι σήμερα. Και θα είμαι εκεί για να υπενθυμίσω στον κόσμο γιατί. Πήραν τον σωστό άνθρωπο», είπε ο Λαμάρ σε δήλωσή του την Κυριακή.

Το Super Bowl LIX θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2025 στη Νέα Ορλεάνη. NFL, Roc Nation και Apple Music ανακοίνωσαν τα νέα ανήμερα της πρεμιέρας της κανονικής περιόδου 2024-2025 για το αμερικανικό ποδόσφαιρο.

Ο ράπερ του "Not Like Us" έκανε το ντεμπούτο του στη σκηνή του ημιχρόνου του Super Bowl το 2022 όταν έπαιξε δίπλα στους Eminem, Dr. Dre, Snoop Dogg, Mary J. Blige και 50 Cent.

Αυτή θα είναι η πρώτη του φορά που θα είναι επικεφαλής στο σόου του ημιχρόνου, το οποίο παρακολουθούν εκατομμύρια άνθρωποι κάθε χρόνο. Ο Jay-Z, του οποίου η εταιρεία Roc Nation θα είναι ο στρατηγικός σύμβουλος ψυχαγωγίας της ζωντανής εμφάνισης του Λαμάρ, αποκάλεσε τον ράπερ «πραγματικά έναν καλλιτέχνη και ερμηνευτή που θα σημαδεύσει μια γενιά» σε μια δήλωσή του.

«Η βαθιά του αγάπη για το hip-hop και την κουλτούρα δηλώνει το καλλιτεχνικό του όραμα. Έχει μια απαράμιλλη ικανότητα να ορίζει και να επηρεάζει τον πολιτισμό παγκοσμίως», πρόσθεσε ο Jay-Z. «Το έργο του Κέντρικ ξεπερνά τη μουσική και η επίδρασή του θα είναι αισθητή για τα επόμενα χρόνια».

Ο Λαμάρ είναι ένας από τους πιο διάσημους καλλιτέχνες του hip-hop. Έχει κερδίσει 17 Grammy και κέρδισε ένα βραβείο Πούλιτζερ για το άλμπουμ του "Damn" το 2017. Έγινε ο πρώτος μη κλασικός, μη τζαζ μουσικός που κέρδισε την πολυπόθητη διάκριση.

Κυκλοφόρησε το πέμπτο στούντιο άλμπουμ του το 2022 με τίτλο «Mr. Morale & the Big Steppers» και το επιτυχημένο κομμάτι του «Like That», μια συνεργασία με τους Future και Metro Boomin, ήταν επί τρεις εβδομάδες στο Νο. 1 του Billboard Hot 100. Το τραγούδι του «Not Like Us», κυκλοφόρησε τον Απρίλιο εν μέσω της αποκαλούμενης κόντρας με τον ράπερ Drake, διεκδίκησε τη Νο. 1 θέση στο chart για δύο εβδομάδες.

Ο Usher ήταν ο επικεφαλής του σόου του ημιχρόνου του περασμένου έτους στο Super Bowl. Η παρουσία του έγινε η ερμηνεία ημιχρόνου με τις περισσότερες προβολές όλων των εποχών, σύμφωνα με το Billboard, προσελκύοντας κατά μέσο όρο 123,4 εκατομμύρια θεατές. Η παράσταση της Rihanna στο ημίχρονο του 2023 είναι το δεύτερο σετ με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση με 121 εκατομμύρια θεατές.

Οι Kansas City Chiefs κέρδισαν τους San Francisco 49ers κατά τη διάρκεια του Super Bowl LVIII σε ένα συναρπαστικό παιχνίδι που έγινε η πιο δημοφιλής τηλεοπτική μετάδοση της Αμερικής τα τελευταία 30 χρόνια, ανέφερε τότε το CBS.

Με πληροφορίες από CNN

