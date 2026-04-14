Ο Γιώργος Λάνθιμος και ο Χοακίν Φίνιξ ανάμεσα στους 1.000 καλλιτέχνες που αντιδρούν στη συγχώνευση Paramount–Warner

Ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και παραγωγοί του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή κατά της συγχώνευσης Paramount και Warner Bros. Discovery, λέγοντας ότι το deal θα κάνει τη βιομηχανία πιο κλειστή και πιο ασφυκτική για δημιουργούς και εργαζομένους.

The LiFO team
Πάνω από 1.000 ηθοποιοί, σκηνοθέτες, σεναριογράφοι και άλλοι επαγγελματίες του Χόλιγουντ πήραν δημόσια θέση κατά της προτεινόμενης εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount.

Η ανοιχτή επιστολή, που δημοσιεύτηκε τη Δευτέρα στο BlockTheMerger, εκφράζει «κατηγορηματική αντίθεση» στη συμφωνία και παρουσιάζει το deal ως ακόμη ένα βήμα προς ένα πιο συγκεντρωμένο και πιο ασφυκτικό τοπίο για τη βιομηχανία.

Ανάμεσα στους υπογράφοντες βρίσκονται ο Μαρκ Ράφαλο, η Έμα Τόμσον, ο Χοακίν Φίνιξ, η Κρίστεν Στιούαρτ, ο Ντενί Βιλνέβ, ο Τζ. Τζ. Έιμπραμς, ο Μπεν Στίλερ, ο Τεντ Ντάνσον και ο Γιώργος Λάνθιμος. Η σημασία της επιστολής δεν είναι μόνο συμβολική. Δείχνει ότι η αντίδραση δεν έρχεται από μια μικρή πλευρά του ανεξάρτητου σινεμά, αλλά από ένα πολύ ευρύτερο κομμάτι της αμερικανικής κινηματογραφικής βιομηχανίας που βλέπει τη συγχώνευση ως απειλή για τις δουλειές, την παραγωγή και το εύρος των ιστοριών που μπορούν να βρουν χώρο.

o Χοακίν Φίνιξ: φωτογραφία Getty Images

Το βασικό επιχείρημα των υπογραφόντων είναι απλό: αν περάσει το deal, τα μεγάλα αμερικανικά στούντιο θα μείνουν τέσσερα. Κατά την επιστολή, αυτό σημαίνει λιγότερες ευκαιρίες για δημιουργούς, λιγότερες θέσεις εργασίας σε όλο το φάσμα της παραγωγής, μεγαλύτερο κόστος και λιγότερες επιλογές για το κοινό. Οι ίδιοι συνδέουν τη συμφωνία με μια ήδη ορατή φθορά στο τοπίο του αμερικανικού σινεμά: την υποχώρηση του mid-budget κινηματογράφου, τη συρρίκνωση της ανεξάρτητης διανομής και τη συγκέντρωση όλο και μεγαλύτερης δύναμης σε όλο και λιγότερα χέρια.

Η συμφωνία, που αποτιμάται στα 111 δισ. δολάρια, ανακοινώθηκε στα τέλη Φεβρουαρίου και τώρα περιμένει την έγκριση των μετόχων και των ρυθμιστικών αρχών. Την ίδια στιγμή, η βρετανική αρχή ανταγωνισμού ετοιμάζει επίσημη έρευνα φάσης 1 μέσα στις επόμενες εβδομάδες, κάτι που δείχνει ότι η υπόθεση δεν αφορά πια μόνο τις ισορροπίες στο εσωτερικό του Χόλιγουντ.

Από την πλευρά της, η Paramount υποστηρίζει ότι η συγχώνευση θα δημιουργήσει περισσότερες δυνατότητες για τους δημιουργούς και όχι λιγότερες. Η εταιρεία λέει ότι η νέα δομή θα μπορεί να εγκρίνει περισσότερα πρότζεκτ, να στηρίζει ταλέντα σε διαφορετικά στάδια της καριέρας τους και να φέρνει ιστορίες σε παγκόσμια κλίμακα. Ο Ντέιβιντ Έλισον έχει επίσης δεσμευτεί ότι η Paramount και η Warner Bros. θα παραμείνουν ξεχωριστές κινηματογραφικές μονάδες και ότι η νέα εταιρεία θα βγάζει τουλάχιστον 30 ταινίες τον χρόνο στις αίθουσες. Πολλοί όμως στη βιομηχανία αντιμετωπίζουν αυτές τις διαβεβαιώσεις με δυσπιστία, έχοντας ήδη δει τι άφησαν πίσω τους οι προηγούμενοι γύροι συγχωνεύσεων: περικοπές, απολύσεις και μικρότερο δημιουργικό ρίσκο.

Το πραγματικό θέμα, λοιπόν, δεν είναι απλώς ότι κάποιοι σταρ υπέγραψαν μια επιστολή. Είναι ότι ένα μεγάλο κομμάτι του Χόλιγουντ λέει ανοιχτά πως ένα ακόμη γιγάντιο media deal μπορεί να κάνει τη βιομηχανία μικρότερη, πιο κλειστή και πιο φτωχή σε επιλογές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ ξεκαθαρίζει το τοπίο: το νέο άλμπουμ της έρχεται το 2027

Η Μπιόρκ διέψευσε ότι το echolalia είναι ο τίτλος του επόμενου δίσκου της και εξήγησε ότι πρόκειται για το όνομα της νέας της έκθεσης στην Εθνική Πινακοθήκη της Ισλανδίας. Εκεί θα παρουσιαστεί μια εκδοχή νέου τραγουδιού, ενώ το ολοκληρωμένο άλμπουμ αναμένεται το 2027.
THE LIFO TEAM
ΛΟΥΚΑ ΓΚΟΥΑΝΤΑΝΙΝΟ ΤΙΜΟΤΕ ΣΑΛΑΜΕ

Πολιτισμός / Ο Γκουαντανίνο υπερασπίζεται τον Σαλαμέ: «Πώς μπορεί ένα σχόλιο να εξελιχθεί σε παγκόσμια αντιπαράθεση;»

Ο Ιταλός σκηνοθέτης και παραγωγός ταινιών υπερασπίστηκε τον νεαρό ηθοποιό αναφορικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του για την όπερα και το μπαλέτο που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις
THE LIFO TEAM
Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Πολιτισμός / Γιατί όλοι ξαναμιλούν για τον Μαρσέλ Ντυσάν

Η μεγάλη αναδρομική του Μαρσέλ Ντυσάν που ανοίγει στις 12 Απριλίου στο MoMA δεν φέρνει απλώς ξανά στο προσκήνιο έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες του 20ού αιώνα. Φέρνει μαζί της και το παλιό ερώτημα που δεν σταμάτησε ποτέ να τον ακολουθεί: τι ακριβώς είναι τέχνη και ποιος το αποφασίζει;
THE LIFO TEAM
Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Πολιτισμός / Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς μετατρέπει μια φιάλη κρασιού σε περφόρμανς

Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς δεν σχεδίασε απλώς τις συλλεκτικές φιάλες της σοδειάς 2023 της Ornellaia. Για τη μοναδική 9λιτρη φιάλη έδωσε μια οδηγία-έργο: να πιεις το κρασί αργά, με κλειστά μάτια, ακούγοντας το θέμα του Νίνο Ρότα από το La Dolce Vita.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ χρησιμοποιεί AI στο νέο ντοκιμαντέρ του για τον Τζον Λένον

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ αποκάλυψε ότι χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη στο νέο του ντοκιμαντέρ για τον Τζον Λένον και τη Γιόκο Όνο, κυρίως για να δημιουργήσει σουρεαλιστικές εικόνες εκεί όπου δεν υπάρχει οπτικό αρχειακό υλικό.
THE LIFO TEAM
Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Πολιτισμός / Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ λέει ότι το Interstellar έγινε καλύτερη ταινία στα χέρια του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε ότι δούλεψε περίπου έναν χρόνο πάνω στο Interstellar πριν αποχωρήσει από το πρότζεκτ, το οποίο ανέλαβε στη συνέχεια ο Κρίστοφερ Νόλαν.
THE LIFO TEAM
Πέθανε ο Αφρίκα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και πιο αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Πολιτισμός / Πέθανε ο Άφρικα Μπαμπάατα, από τις πιο καθοριστικές και αμφιλεγόμενες μορφές της πρώιμης hip-hop

Ο DJ και παραγωγός από το Μπρονξ, που ταυτίστηκε με το Planet Rock, πέθανε στα 68 του από καρκίνο. Η υστεροφημία του, ωστόσο, είχε ήδη σκιαστεί από καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.
THE LIFO TEAM
 
 