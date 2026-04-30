ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Ο διάβολος τελικά δεν φορά Prada: Τι αποκαλύπτει η ενδυματολόγος του Ο Διάβολος Φοράει Prada 2

Η Μόλι Ρότζερς, ενδυματολόγος του σίκουελ «Ο Διάβολος Φοράει Prada», αποκαλύπτει ότι η Μιράντα Πρίστλεϊ δεν φοράει σχεδόν καθόλου Prada, ούτε στη νέα ταινία ούτε στην αρχική.

Η Μέριλ Στριπ και η Αν Χάθαγουεϊ στο The Devil Wears Prada 2 / Φωτ.: Disney
0

Ο διάβολος φοράει Prada μόνο στον τίτλο. Στην ταινία, όπως φαίνεται, φοράει ό,τι θέλει.

Λίγο πριν από την κυκλοφορία του The Devil Wears Prada 2, η ενδυματολόγος Μόλι Ρότζερς μίλησε στο Dazed για τη γκαρνταρόμπα της νέας ταινίας και αποκάλυψε ότι η Μιράντα Πρίστλεϊ, ο εμβληματικός χαρακτήρας της Μέριλ Στριπ, δεν φοράει σχεδόν καθόλου Prada.

«Και δεν φορούσε ούτε στην πρώτη ταινία», είπε η Ρότζερς, η οποία είχε δουλέψει στο αρχικό The Devil Wears Prada του 2006 δίπλα στη θρυλική Πατρίσια Φιλντ. Όπως εξήγησε, είχε ζητήσει κομμάτια από τον οίκο Prada, ανάμεσά τους και ένα κόκκινο πουλόβερ που ήθελε πολύ για τη Μιράντα, αλλά δεν το πήρε ποτέ. «Ο διάβολος φοράει ό,τι γαμημένο θέλει. Δεν μου έλειψε», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τη Ρότζερς, στην πρώτη ταινία η Μιράντα φορούσε μόνο δύο κομμάτια Prada: την τσάντα που κρατά στους τίτλους αρχής και ένα έξωμο τοπ σε μία από τις πιο χαρακτηριστικές σκηνές της. Η τσάντα, μάλιστα, είχε σπάσει την ημέρα του γυρίσματος και η ομάδα αναγκάστηκε να την κολλήσει. Ακόμη και η Prada, δηλαδή, πέρασε από το τμήμα επειγόντων.

Η Ρότζερς ξεκαθάρισε επίσης ότι η Άννα Γουίντουρ δεν είχε καμία ανάμειξη στη γκαρνταρόμπα της ταινίας, παρότι η Μιράντα Πρίστλεϊ θεωρείται εδώ και χρόνια ότι εμπνέεται από τη διευθύντρια περιεχομένου της Vogue. «Δεν είναι ντοκιμαντέρ. Η Μέριλ Στριπ δημιουργεί έναν χαρακτήρα», είπε, σημειώνοντας ότι στον πίνακα αναφορών της ομάδας υπήρχαν πρόσωπα όπως η Πόλι Μέλεν και η Κάρμεν Ντελ’ Ορέφις.

Η συζήτηση γύρω από το στιλ της ταινίας είχε αρχίσει ήδη από το teaser trailer, όταν ένα ζευγάρι Valentino Rockstuds προκάλεσε αντιδράσεις στη fashion κοινότητα του διαδικτύου. Η Ρότζερς ήταν κατηγορηματική ότι δεν ήταν δική της επιλογή. Όπως είπε, εκείνη βρισκόταν στην Ιταλία για προετοιμασία, όταν η ομάδα μάρκετινγκ μπήκε στο τμήμα κοστουμιών και διάλεξε τα παπούτσια για λόγους εντυπωσιασμού. «Ρίχνω την ομάδα μάρκετινγκ κάτω από το λεωφορείο», αστειεύτηκε.

Στο σίκουελ, η μόδα της Μιράντα χτίζεται περισσότερο μέσα από οίκους και brands όπως Sa Su Phi, Armani Privé, Dolce & Gabbana και Dior. Η Ρότζερς είπε ότι η Στριπ έδειξε ιδιαίτερη προτίμηση στα πλεκτά του μιλανέζικου brand Sa Su Phi, ενώ η ταινία περιλαμβάνει και φόρο τιμής στον Τζόρτζιο Αρμάνι, μετά τον θάνατό του λίγο πριν από τα γυρίσματα της σκηνής που είχε σχεδιαστεί για το σόου του οίκου.

Η ταινία έχει και έντονη παρουσία του Dior, καθώς η Έμιλι Τσάρλτον, ο χαρακτήρας της Έμιλι Μπλαντ, εργάζεται πλέον ως επικεφαλής δημοσίων σχέσεων του οίκου. Η Ρότζερς ανέφερε ότι η Μαρίζα Πούτσι, διευθύντρια επικοινωνίας του Dior στην Αμερική, αποτέλεσε έμπνευση για το στιλ της Έμιλι, ενώ ο Τζόναθαν Άντερσον δημιούργησε δύο ειδικά σχεδιασμένες εμφανίσεις για τον χαρακτήρα.

Όσο για την Άντι Σακς της Αν Χάθαγουεϊ, η Ρότζερς αποκάλυψε ότι η ηθοποιός έφερε τις δικές της αναφορές, ανάμεσά τους φωτογραφίες του Ρόμπερτ Μέιπλθορπ με φαρδύ μεταξωτό πουκάμισο. Η αρχική έμπνευση της Πατρίσια Φιλντ για την Άντι, είπε, ήταν η Άνι Χολ: ανδρικό γιλέκο, γραβάτα, φαρδύ παντελόνι και καπέλο.

Το The Devil Wears Prada 2 φέρνει ξανά μαζί τους Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι, σχεδόν 20 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Η νέα ταινία κυκλοφορεί παγκοσμίως στις αίθουσες την 1η Μαΐου.

με στοιχεία από το Dazed

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

