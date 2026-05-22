Ο Μελ Γκίμπσον αποκάλυψε την πρώτη εικόνα του Ιησού από το «The Resurrection of the Christ»

Ο Μελ Γκίμπσον αποκάλυψε την πρώτη εικόνα από το «The Resurrection of the Christ», τη νέα κινηματογραφική συνέχεια του «The Passion of the Christ» που κυκλοφόρησε το 2004.

Τα γυρίσματα της νέας παραγωγής ολοκληρώθηκαν έπειτα από 134 ημέρες σε διάφορες περιοχές της Ιταλίας, μεταξύ των οποίων η Ρώμη, το Μπάρι και η Ματέρα. Η ταινία θα χωριστεί σε δύο μέρη, ωστόσο η κυκλοφορία τους μετατέθηκε σε μεταγενέστερες ημερομηνίες.

Σύμφωνα με τονΓκίμπσον, το πρώτο μέρος αναμένεται πλέον να κάνει πρεμιέρα στις 6 Μαΐου 2027 αντί για τον Μάρτιο της ίδιας χρονιάς, ενώ το δεύτερο μεταφέρθηκε για τον Μάιο του 2028.

Ο σκηνοθέτης χαρακτήρισε το project ως ένα από τα σημαντικότερα της καριέρας του, σημειώνοντας ότι εργαζόταν πάνω στην ιστορία για περισσότερο από δύο δεκαετίες. Το «The Resurrection of the Christ» θα επικεντρώνεται στην ανάσταση του Ιησού, συνεχίζοντας την αφήγηση του «The Passion of the Christ», που είχε παρουσιάσει τις τελευταίες ώρες πριν από τη Σταύρωση.

Στη νέα ταινία πρωταγωνιστούν οι Γιαάκο Όχτονεν και Μαριέλα Γκαρίγκα στους ρόλους του Ιησού και της Μαρίας Μαγδαληνής αντίστοιχα, ενώ στο cast συμμετέχουν επίσης οι Πιερ Λουίτζι Παζίνο, Κάσια Σμούτνιακ, Ρικάρντο Σκαμάρτσιο και Ρούπερτ Έβερετ.

Το «The Passion of the Christ» παραμένει μία από τις πιο εμπορικές ανεξάρτητες παραγωγές όλων των εποχών, με παγκόσμιες εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 600 εκατομμύρια δολάρια. Για χρόνια κατείχε και το ρεκόρ της πιο επιτυχημένης ακατάλληλης ταινίας στις ΗΠΑ, μέχρι που ξεπεράστηκε από το «Deadpool & Wolverine» το 2024.

Η νέα ταινία θα διανεμηθεί στη Βόρεια Αμερική και το Ηνωμένο Βασίλειο από τη Lionsgate, ενώ έχουν ήδη συμφωνηθεί συνεργασίες διανομής και σε άλλες διεθνείς αγορές.

Ο Γκίμπσον έχει περιγράψει στο παρελθόν τις νέες ταινίες ως ιδιαίτερα φιλόδοξες και ασυνήθιστες σε επίπεδο αφήγησης, σημειώνοντας ότι τα σενάρια που έγραψε μαζί με τον Ράνταλ Γουάλας διαφέρουν σημαντικά από μια συμβατική βιβλική μεταφορά. Σε παλαιότερες δηλώσεις του είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για ένα έργο που συνδυάζει θρησκευτικά, μεταφυσικά και υπαρξιακά στοιχεία.

Η πρώτη ταινία, «The Passion of the Christ», είχε προκαλέσει τεράστια συζήτηση κατά την κυκλοφορία της, τόσο για τη σκληρή απεικόνιση της Σταύρωσης όσο και για τη θρησκευτική και πολιτισμική της επιρροή.

Η νέα ταινία σηματοδοτεί και μια σημαντική επιστροφή για τον Γκίμπσον, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είχε περιορισμένη παρουσία σε μεγάλες παραγωγές του Χόλιγουντ εξαιτίας των προσωπικών και επαγγελματικών σκανδάλων που επηρέασαν την καριέρα του. Το 2025 επέστρεψε στη σκηνοθεσία με το «Flight Risk», με πρωταγωνιστή τον Μαρκ Γουόλμπεργκ, χωρίς όμως ιδιαίτερη επιτυχία στο box office.

Στο παρελθόν ο Γκίμπσον έχει σκηνοθετήσει επιτυχημένες παραγωγές όπως τα «Braveheart», «Apocalypto» και «Hacksaw Ridge».

Με πληροφορίες από Variety

