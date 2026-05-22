«Τέλειο»: Η ηθοποιός που κατάφερε να εντυπωσιάσει τον «επιφυλακτικό» Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

Τι αποκάλυψε ο Ματ Ντέιμον σε πρόσφατη συνέντευξή του

Ποια είναι η ηθοποιός που εντυπωσίασε τον Νόλαν στα γυρίσματα της «Οδύσσειας» - Στιγμιότυπο από το trailer «The Odyssey», YouTube / Universal Pictures
Ο Ματ Ντέιμον αποκάλυψε ποια ηθοποιός κατάφερε να εντυπωσιάσει τον «επιφυλακτικό» Κρίστοφερ Νόλαν στα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης «Οδύσσειας».

Η πολυαναμενόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους συγκεντρώνει ένα εντυπωσιακό καστ Χολιγουντιανών αστέρων, με τον Ματ Ντέιμον να αναλαμβάνει τον ρόλο του Οδυσσέα. Το καστ πλαισιώνουν, μεταξύ άλλων, η Ζεντάγια και ο Τομ Χόλαντ, οι οποίοι υποδύονται τη θεά Αθηνά και τον Τηλέμαχο, γιο του Οδυσσέα.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Elle, ο Ντέιμον μίλησε τόσο για τη συνεργασία του με το ζευγάρι όσο και για τη σπάνια αντίδραση του Νόλαν, αποκαλύπτοντας το σχόλιο του σκηνοθέτη που αιφνιδίασε όσους γνωρίζουν, πόσο «επιφυλακτικός» είναι με τους ηθοποιούς στα γυρίσματα.

«Λατρεύω απολύτως τη Ζεντάγια και τον Τομ μαζί», δήλωσε αρχικά για το ζευγάρι και πρόσθεσε: «Και αξίζουν ο ένας τον άλλον - είναι οι δύο πιο υπέροχοι άνθρωποι».

Οδύσσεια: Η αντίδραση του Νόλαν στην ερμηνεία που τον εντυπωσίασε

Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, οι δύο σταρ έχουν ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία στο Χόλιγουντ. Ο ίδιος σχολίασε: «Κοίτα, ξεχνάτε ότι η Ζεντάγια και ο Τομ είναι πολύ νέοι ηθοποιοί και έχουν ήδη σημαντικές επιτυχίες για την ηλικία τους, αλλά είναι ακόμα στα 20 τους».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Ζεντάγια κατάφερε να ενθουσιάσει τον σκηνοθέτη της «Οδύσσειας», Κρίστοφερ Νόλαν, ο οποίος -όπως σημείωσε- είναι γνωστός για «για την εξαιρετικά μεγάλη επιφυλακτικότητά του».

Ο Ντέιμον εξήγησε ότι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων, ο Νόλαν συνήθως αρκείται σε ένα λιτό «Ναι, καλό. Εντάξει», κάτι το οποίο, όπως τόνισε, ισοδυναμεί με «τον μεγαλύτερο έπαινο που μπορεί να πάρει κανείς». Ωστόσο, στην περίπτωση της Ζεντάγια, τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

«Υπήρχαν λήψεις όπου έκανε κάτι, έπαιζε αυτή την απίστευτη σκηνή, και ο [Νόλαν] είπε: “Cut”. Και μετά είπε: “Τέλειο”. Κυριολεκτικά, ο Τομ [Χόλαντ] κι εγώ "τρελαθήκαμε" με αυτό», περιέγραψε.

«Είχε αυτή την εκπληκτική ικανότητα να μπαίνει μέσα στη σκηνή, να δίνεται πραγματικά ολοκληρωτικά και να αφήνει τους πάντες άφωνους, και μετά απλώς να επιστρέφει στα γυρίσματα του Euphoria», συνέχισε ο Ματ Ντέιμον για τη Ζεντάγια.
 

Με πληροφορίες από People
 

Η Lupita Nyong'o για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Πολιτισμός / Η Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, απάντησε στην ακροδεξιά κριτική για το casting της, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει τον χρόνο της απαντώντας.
THE LIFO TEAM
Ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε και ο Ματ Ντέιμον ετοιμάζεται για τη νέα ταινία των Daniels

Πολιτισμός / Ο Ματ Ντέιμον μπαίνει στη νέα ταινία των δημιουργών του Everything Everywhere All at Once μετά την αποχώρηση του Ράιαν Γκόσλινγκ

Μετά τον οσκαρικό θρίαμβο του Everything Everywhere All at Once, οι Daniels ετοιμάζουν τη νέα τους ταινία στη Universal και το πρότζεκτ έχει ήδη την πρώτη του ανατροπή: ο Ράιαν Γκόσλινγκ αποχώρησε, ενώ ο Ματ Ντέιμον βρίσκεται πλέον σε συζητήσεις για έναν από τους βασικούς ρόλους.
THE LIFO TEAM

Ζήτω οι λεσβίες! Το cult περιοδικό KUTT επιστρέφει από τα 00s

Πολιτισμός / Ζήτω οι λεσβίες! Το καλτ περιοδικό KUTT επιστρέφει από τα 00s

Το KUTT, το καλτ λεσβιακό zine που κυκλοφόρησε μόνο τρία τεύχη στις αρχές των 00s, επανεκδίδεται τώρα από την IDEA σε έναν τόμο. Στις σελίδες του εμφανίστηκαν η Chloë Sevigny, η Eileen Myles και η Peaches, με φωτογραφίες των Ryan McGinley, Collier Schorr και Viviane Sassen
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
«Να είσαι ορατός σημαίνει να σε αγαπούν χωρίς όρους»: ένα φωτογραφικό αρχείο trans ζωής

Πολιτισμός / «Να είσαι ορατός σημαίνει να σε αγαπούν χωρίς όρους»: ένα φωτογραφικό αρχείο trans ζωής

Η φωτογράφος Ezekiel συγκεντρώνει φίλους, συνεργάτες και δημιουργούς της βρετανικής trans σκηνής σε μια σειρά πορτρέτων που δεν ζητούν απλώς να τους δούμε. Μιλούν για σώμα, κοινότητα, στιλ, μουσική, μετάβαση και την ανάγκη η ορατότητα να σημαίνει και φροντίδα.
THE LIFO TEAM
Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα του νέου queer έπους των Los Javis

Πολιτισμός / Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα της νέας της ταινίας

Στις Κάννες, η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για πιθανό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο λίγο πριν γυρίσει τις μουσικές σκηνές της στο «La Bola Negra», την ταινία των Los Javis που απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Πολιτισμός / Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Dernsie» που παρουσιάστηκε στις Κάννες, ο Bruce Dern θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood», όταν ο Brad Pitt σταμάτησε την κάμερα μετά από έναν αυτοσχεδιασμό και ο Quentin Tarantino αντέδρασε έντονα.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε στα 100: η ψυχική υγεία πίσω από τον μύθο

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε δεν επιστρέφει μόνο ως εικόνα: στα 100 της, φωτίζεται η ψυχική της κληρονομιά

Εκατό χρόνια μετά τη γέννησή της, η Μέριλιν Μονρόε δεν επιστρέφει μόνο ως εικόνα. Ένα νέο πρόγραμμα στο Mount Sinai φωτίζει τη σχέση της με την ψυχική υγεία, το τραύμα και την ανάγκη φροντίδας πίσω από τη λάμψη του μύθου της.
THE LIFO TEAM
«Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

Πολιτισμός / «Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

Η Γιανγκ Σουάνγκ-ζι, που μόλις κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker με το «Taiwan Travelogue», μιλά για την απειλή του Πεκίνου, την ταϊβανέζικη ταυτότητα, την queer επιθυμία και τη λογοτεχνία που δεν μπορεί να μείνει μακριά από την πολιτική
THE LIFO TEAM
Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Πολιτισμός / Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Με αφορμή το «Moss and Freud», όπου υποδύεται τον Λούσιαν Φρόιντ, ο 87χρονος Ντέρεκ Τζάκομπι μιλά για το AIDS, τα γηρατειά, τον σύζυγό του Ρίτσαρντ Κλίφορντ και τον Ντάνιελ Κρεγκ.
THE LIFO TEAM
Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» άνδρες στη νέα της ταινία

Πολιτισμός / Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» τους άνδρες στη νέα της ταινία

Στο «Ladies First», που κάνει πρεμιέρα στο Netflix, η Ρόζαμουντ Πάικ ζει σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν την εξουσία και οι άνδρες υφίστανται τα στερεότυπα. Η ίδια δηλώνει ότι το διασκέδασε και αγκαλιάζει τον τίτλο της «lesbian icon».
THE LIFO TEAM
Πέθανε άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Πολιτισμός / Πέθανε ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Συγκρίνοντας εικόνες ονλάιν, από το σπίτι του σε ένα νησάκι της Δανίας, αποκάλυψε ότι ένας επιμελητής του Μουσείου είχε κλέψει και μεταπωλήσει πάνω από 1.000 θησαυρούς του, κυρίως Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς.
THE LIFO TEAM
