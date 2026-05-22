ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Τι σχέση έχει το Berghain με ένα 3D printed γλυπτό που κρατά σφυρί;

Η Ζουζάνα Τσεμπάτουλ παρουσιάζει στο Βερολίνο μια σειρά γλυπτών πάνω στο σύστημα USM Haller, μιλώντας για δημόσια μνημεία, αντιγραφές, τεχνολογία, club culture και τη «νέα εποχή της λεηλασίας».

Τι σχέση έχει το Berghain με ένα 3D printed γλυπτό που κρατά σφυρί; Facebook Twitter
Η εγκατάσταση «Billie and Chris» της Zuzanna Czebatul στο 032c Store του Βερολίνου, με 3D printed γλυπτά πάνω στο σύστημα USM Haller.
The LiFO team
The LiFO team
0

Στο 032c Store του Βερολίνου, οκτώ μυώδη χέρια κρατούν σφυριά. Δεν είναι ακριβώς μνημεία, δεν είναι ακριβώς design objects, δεν είναι ακριβώς αστείο. Είναι 3D printed γλυπτά της Ζουζάνα Τσεμπάτουλ, τοποθετημένα πάνω στο εμβληματικό ελβετικό modular σύστημα USM Haller, και μοιάζουν σαν κάτι που ξέφυγε από δημόσιο μνημείο, αρχείο μουσείου, γυμναστήριο, Berghain και meme feed ταυτόχρονα.

Η νέα εγκατάσταση της Πολωνής καλλιτέχνιδας, με τίτλο «Billie and Chris», παρουσιάζεται στο 032c Store έως τις 31 Αυγούστου και εγκαινιάζει μια μακροχρόνια συνεργασία ανάμεσα στο 032c και την USM, την εταιρεία πίσω από το γνωστό modular σύστημα επίπλων που κατοχυρώθηκε το 1965.

Τι σχέση έχει το Berghain με ένα 3D printed γλυπτό που κρατά σφυρί; Facebook Twitter
Επισκέπτης φωτογραφίζει το «Billie and Chris» της Zuzanna Czebatul στο 032c Store του Βερολίνου. Τα 3D printed γλυπτά της καλλιτέχνιδας παρουσιάζονται πάνω στο σύστημα USM Haller, μετατρέποντας το design αντικείμενο σε βάση για μια συζήτηση γύρω από μνημεία, αντιγραφές, εργασία και τεχνολογία.
Τι σχέση έχει το Berghain με ένα 3D printed γλυπτό που κρατά σφυρί; Facebook Twitter
Στο «Billie and Chris», τα γλυπτά της Czebatul παρουσιάζονται πάνω στο εμβληματικό modular σύστημα USM Haller, μετατρέποντας το design object σε φορέα μνήμης, ειρωνείας και κριτικής.

Η Τσεμπάτουλ γεννήθηκε στην Πολωνία, μεγάλωσε στη Φρανκφούρτη, σπούδασε στη Staedelschule και ζει πλέον στο Βερολίνο. Το έργο της κινείται συχνά γύρω από τη δημόσια γλυπτική, τα μνημεία, τις εικόνες εξουσίας και τον τρόπο με τον οποίο τα αντικείμενα που υποτίθεται ότι εκπροσωπούν συλλογικές ταυτότητες μπορούν να αντιγραφούν, να μεταφερθούν, να παραμορφωθούν και να αποκτήσουν νέα ζωή.

Το «Billie and Chris» συνεχίζει μια προηγούμενη σειρά της, με τίτλο «Andrea»: ένα ογκώδες χάλκινο χέρι με σφυρί, που βρίσκεται μόνιμα στον κύριο χώρο του Berghain. Η σύνδεση δεν είναι τυχαία. Για την Τσεμπάτουλ, το σφυρί παραπέμπει στην εργασία, στα εργατικά σωματεία, στη βιομηχανική παραγωγή, αλλά και σε κάτι πιο σημερινό: στη μυϊκή κουλτούρα, στη λατρεία του σώματος, στην τεχνολογία, ακόμη και στις παράξενες χειρονομίες ενός διαδικτυακού κόσμου όπου οι άνθρωποι «δουλεύουν» το πρόσωπο και το σώμα τους σαν υλικό προς βελτίωση.

Στη συνέντευξή της στο 032c, η καλλιτέχνις εξηγεί ότι τα νέα έργα είναι πιο ελαφριές, 3D printed εκδοχές της αρχικής χάλκινης σειράς. Αυτό που την ενδιαφέρει είναι πώς ένα γλυπτό αλλάζει όταν περνά από διαφορετικές μορφές παραγωγής και κυκλοφορίας: από τη χύτευση στο μπρούντζο, στην ψηφιακή μοντελοποίηση, στη βιομηχανική εκτύπωση. Κάθε εκδοχή είναι, όπως λέει, ταυτόχρονα πρωτότυπο και αντίγραφο.

Εκεί βρίσκεται και το πιο ενδιαφέρον σημείο του έργου της. Η Τσεμπάτουλ δεν αντιμετωπίζει το αντίγραφο ως απλή απώλεια αυθεντικότητας. Τη γοητεύει η στιγμή που ένα μνημείο μπορεί να γίνει αρχείο, ψηφιακό αρχείο, θραύσμα, αντικείμενο design, αστείο, σημείο συνάντησης σε ένα club ή υλικό για νέα χρήση. Η δημόσια γλυπτική, αντί να μένει βαριά και ακίνητη, αρχίζει να κυκλοφορεί.

Τι σχέση έχει το Berghain με ένα 3D printed γλυπτό που κρατά σφυρί; Facebook Twitter
Τα μυώδη χέρια με σφυριά παραπέμπουν ταυτόχρονα στην εργασία, στα εργατικά σωματεία, στη βιομηχανική παραγωγή, στη μυϊκή κουλτούρα και στη σημερινή αναπαραγωγή εικόνων μέσω τεχνολογίας.
Τι σχέση έχει το Berghain με ένα 3D printed γλυπτό που κρατά σφυρί; Facebook Twitter

Στη συζήτησή της με τη Victoria Camblin, η Τσεμπάτουλ μιλά και για τον Βωμό της Περγάμου. Το μουσείο είχε κάνει το 2013 μια λεπτομερή τρισδιάστατη σάρωση για αρχειακούς λόγους, και η ίδια ζήτησε τα αρχεία. Όπως λέει, μπορεί πλέον να αναπαράγει ψηφιακά τα αρχαία ελληνικά θραύσματα «μέχρι το τέλος των ημερών της». Αυτό είναι το σημείο όπου η συζήτηση περνά από το design και το 3D printing στην αποικιακή ιστορία των μουσείων, στη γερμανική σχέση με τα αρχαιολογικά λάφυρα και στη φράση που δίνει τίτλο στο κείμενο του 032c: «μια νέα εποχή λεηλασίας».

Για την Τσεμπάτουλ, το ερώτημα δεν είναι μόνο τι σημαίνει να κατέχεις ένα αντικείμενο, αλλά τι σημαίνει να το αναπαράγεις άπειρα. Ένα μνημείο που κάποτε σχεδιάστηκε για να προβάλλει μονιμότητα και εξουσία μπορεί σήμερα να γίνει αρχείο, data, έπιπλο, γλυπτό, μορφή προς remix. Η αύρα του πρωτοτύπου δεν εξαφανίζεται απλώς· μεταφέρεται αλλού, συχνά σε πιο περίεργες και πιο εμπορικές διαδρομές.

Η ίδια μιλά επίσης για τη δυσκολία του να δουλεύεις με θεσμούς ή brands χωρίς να μετατρέπεις την κριτική σου σε διακόσμηση. Για την Τσεμπάτουλ, η συνεργασία με μια εταιρεία ή έναν θεσμό μπορεί να λειτουργήσει σαν Δούρειος Ίππος: το brand νομίζει ότι φέρνει πολιτισμική αξία στο εμπορικό του σύστημα, ενώ ο καλλιτέχνης περνά μέσα του αμφιβολία, ειρωνεία και κριτική.

Αυτό ακριβώς συμβαίνει και με το USM Haller στην εγκατάσταση του 032c. Το modular έπιπλο, συνήθως συνδεδεμένο με γραφεία, ιατρεία, κομψές επαγγελματικές επιφάνειες και ακριβή λειτουργικότητα, γίνεται εδώ βάση για κάτι πιο βίαιο, πιο αστείο και πιο σωματικό. Τα γλυπτά δεν στέκονται απλώς πάνω του. Το μολύνουν.

Το πιο ωραίο στη σκέψη της Τσεμπάτουλ είναι ότι δεν αντιμετωπίζει τη δημόσια γλυπτική μόνο με σοβαροφάνεια. Μιλά για χαρά, για παράξενες μορφές που διακόπτουν την πόλη, για την ευχαρίστηση του να εμφανίζεται ένα αντικείμενο εκεί όπου «τεχνικά» δεν θα έπρεπε να βρίσκεται. Ακόμη και όταν μιλά για μνημεία, τεχνολογία, Big Data ή θεσμική εξουσία, δεν χάνει την αίσθηση του παιχνιδιού.

Τι σχέση έχει το Berghain με ένα 3D printed γλυπτό που κρατά σφυρί; Facebook Twitter
Η Zuzanna Czebatul ζει και εργάζεται στο Βερολίνο, όπου η πρακτική της συνδέει δημόσια γλυπτική, club culture, μνημεία, τεχνολογία και θεσμική κριτική.

Και ίσως αυτό κάνει το «Billie and Chris» πιο ενδιαφέρον από μια ακόμη έκθεση για τη μνήμη και τα μνημεία. Δεν ζητά απλώς να σκεφτούμε τι κρατά ένα μουσείο, τι αντιγράφει μια τεχνολογία ή τι εκπροσωπεί ένα γλυπτό. Ζητά να δούμε τι συμβαίνει όταν όλα αυτά αρχίζουν να κυκλοφορούν μαζί: το Berghain, ο Βωμός της Περγάμου, το σφυρί, το γυμναστήριο, το 3D printer, το brand, το δημόσιο μνημείο και το αστείο.

Ή, όπως λέει η ίδια στο τέλος της συνέντευξης, ίσως να ζούμε σε μια εποχή αναπαραγόμενου cringe και ενισχυμένου χάους. Το αντίδοτο, για την Τσεμπάτουλ, είναι απλό: καλύτερα να είσαι ντροπιαστικός παρά βαρετός.

με στοιχεία από 032c

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

10 εξαιρετικά techno clubs στην Ευρώπη και στον κόσμο

Μουσική / 10 κορυφαία techno clubs για το 2025 που αξίζουν το ταξίδι

Το clubbing μπορεί να μην είναι πια αυτό που ήταν στα ’90s και πολλά θρυλικά clubs να αποτελούν παρελθόν, όμως, η techno μουσική γνωρίζει νέα άνθηση. Συγκεντρώσαμε μερικά από τα καλύτερα techno clubs για το 2025.
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΡΛΑΚΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα του νέου queer έπους των Los Javis

Πολιτισμός / Η Πενέλοπε Κρουζ νόμισε ότι θα πεθάνει στα γυρίσματα της νέας της ταινίας

Στις Κάννες, η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε ότι ενημερώθηκε για πιθανό ανεύρυσμα στον εγκέφαλο λίγο πριν γυρίσει τις μουσικές σκηνές της στο «La Bola Negra», την ταινία των Los Javis που απέσπασε ένα από τα πιο θερμά χειροκροτήματα του φεστιβάλ.
THE LIFO TEAM
Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Πολιτισμός / Όταν ο Μπραντ Πιτ σταμάτησε την κάμερα και ο Ταραντίνο του είπε: «Θα τελειώσεις από αυτή τη δουλειά»

Με αφορμή το ντοκιμαντέρ «Dernsie» που παρουσιάστηκε στις Κάννες, ο Bruce Dern θυμήθηκε ένα περιστατικό από τα γυρίσματα του «Once Upon a Time… in Hollywood», όταν ο Brad Pitt σταμάτησε την κάμερα μετά από έναν αυτοσχεδιασμό και ο Quentin Tarantino αντέδρασε έντονα.
THE LIFO TEAM
Η Μέριλιν Μονρόε στα 100: η ψυχική υγεία πίσω από τον μύθο

Πολιτισμός / Η Μέριλιν Μονρόε δεν επιστρέφει μόνο ως εικόνα: στα 100 της, φωτίζεται η ψυχική της κληρονομιά

Εκατό χρόνια μετά τη γέννησή της, η Μέριλιν Μονρόε δεν επιστρέφει μόνο ως εικόνα. Ένα νέο πρόγραμμα στο Mount Sinai φωτίζει τη σχέση της με την ψυχική υγεία, το τραύμα και την ανάγκη φροντίδας πίσω από τη λάμψη του μύθου της.
THE LIFO TEAM
«Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

Πολιτισμός / «Αρνούμαι να είμαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας στη δική μου γη»: Η νικήτρια του Booker μιλά για την Ταϊβάν

Η Γιανγκ Σουάνγκ-ζι, που μόλις κέρδισε το Διεθνές Βραβείο Booker με το «Taiwan Travelogue», μιλά για την απειλή του Πεκίνου, την ταϊβανέζικη ταυτότητα, την queer επιθυμία και τη λογοτεχνία που δεν μπορεί να μείνει μακριά από την πολιτική
THE LIFO TEAM
Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Πολιτισμός / Ο Ντέρεκ Τζάκομπι για το AIDS, τα 87 του χρόνια και τον Ντάνιελ Κρεγκ: «Πήγα στο κρεβάτι μαζί του δύο φορές»

Με αφορμή το «Moss and Freud», όπου υποδύεται τον Λούσιαν Φρόιντ, ο 87χρονος Ντέρεκ Τζάκομπι μιλά για το AIDS, τα γηρατειά, τον σύζυγό του Ρίτσαρντ Κλίφορντ και τον Ντάνιελ Κρεγκ.
THE LIFO TEAM
Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» άνδρες στη νέα της ταινία

Πολιτισμός / Η Ρόζαμουντ Πάικ λέει ότι απόλαυσε να «αντικειμενοποιεί» τους άνδρες στη νέα της ταινία

Στο «Ladies First», που κάνει πρεμιέρα στο Netflix, η Ρόζαμουντ Πάικ ζει σε έναν κόσμο όπου οι γυναίκες έχουν την εξουσία και οι άνδρες υφίστανται τα στερεότυπα. Η ίδια δηλώνει ότι το διασκέδασε και αγκαλιάζει τον τίτλο της «lesbian icon».
THE LIFO TEAM
Πέθανε άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Πολιτισμός / Πέθανε ο άνθρωπος που αποκάλυψε τη μεγαλύτερη ντροπή του Βρετανικού Μουσείου

Συγκρίνοντας εικόνες ονλάιν, από το σπίτι του σε ένα νησάκι της Δανίας, αποκάλυψε ότι ένας επιμελητής του Μουσείου είχε κλέψει και μεταπωλήσει πάνω από 1.000 θησαυρούς του, κυρίως Ελληνικούς και Ρωμαϊκούς.
THE LIFO TEAM
Η Lupita Nyong’o για την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Πολιτισμός / Η Λουπίτα Νιόνγκο για την «Οδύσσεια» του Νόλαν: «Το καστ μας αντιπροσωπεύει τον κόσμο»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, που υποδύεται την Ωραία Ελένη και την Κλυταιμνήστρα στη νέα ταινία του Κρίστοφερ Νόλαν, απάντησε στην ακροδεξιά κριτική για το casting της, λέγοντας ότι δεν σκοπεύει να σπαταλήσει τον χρόνο της απαντώντας.
THE LIFO TEAM
Η Kristina Rozhkova φωτογραφίζει μια γενιά που έφτιαξε παραμύθια για να μη φοβάται

Πολιτισμός / Η Kristina Rozhkova φωτογραφίζει μια γενιά που έφτιαξε παραμύθια για να μη φοβάται

Στο Unbewitched, η Ρωσίδα φωτογράφος Kristina Rozhkova καταγράφει νέους ανθρώπους που ζουν ανάμεσα στην πολιτική ασφυξία, την καταστολή, την εξορία και την ανάγκη να επινοήσουν άλλους κόσμους.
THE LIFO TEAM
Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του

Πολιτισμός / Η Nancy Honey φωτογραφίζει τη στιγμή που ένα κορίτσι αρχίζει να κοιτάζει τον εαυτό του

Με αφορμή την αναδρομική της έκθεση στο Λονδίνο, η cult φωτογράφος Nancy Honey μιλά για τη μετάβαση από την παιδική ηλικία στην ενηλικίωση, για το γυναικείο σώμα ως εικόνα προς κατανάλωση και για τη χαρά ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση.
THE LIFO TEAM
Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Πολιτισμός / Η Louis Vuitton ξαναφέρνει τον Κιθ Χάρινγκ στη Νέα Υόρκη

Στη Νέα Υόρκη, ο Νικολά Γκεσκιέρ έστησε μια επίδειξη Louis Vuitton πάνω στην πιο γοητευτική αντίφαση της πόλης: την παλιά αριστοκρατική λάμψη της Frick Collection και την ενέργεια του Κιθ Χάρινγκ, του καλλιτέχνη που έκανε το μετρό, τον δρόμο και την queer μνήμη μέρος της ποπ ιστορίας.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
 
 