Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα βλέπει έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» πίσω από την κρίση του δημόσιου λόγου

Ο επιφανής συγγραφέας μιλά για την αποδυνάμωση της δημοκρατικής λογικής, την υπεροχή της φτηνής γνώμης απέναντι στο ρεπορτάζ και τη δύναμη των ψηφιακών πλατφορμών να διαμορφώνουν έναν όλο και πιο επιθετικό δημόσιο χώρο.

φωτογραφία: Luis Sevillano
Ο Αντόνιο Μούνιοθ Μολίνα μιλά για τη δημοσιογραφία σαν κάποιος που τη γνώρισε από μέσα και τη βλέπει τώρα να απειλείται από δυνάμεις πολύ μεγαλύτερες από την ίδια. Στη μεγάλη συνέντευξη που παραχώρησε στην El País, με αφορμή τα 50 χρόνια της εφημερίδας, ο ισπανός συγγραφέας και τακτικός συνεργάτης της περιγράφει ένα τοπίο στο οποίο η δημοκρατική λογική υποχωρεί, το ρεπορτάζ ακριβαίνει και η γνώμη πληθαίνει ακριβώς επειδή κοστίζει λιγότερο.

Η πιο καθαρή του φράση είναι και η πιο σκληρή: υπάρχει, λέει, πληθωρισμός γνώμης, επειδή είναι πιο φθηνό από το να στείλεις έναν δημοσιογράφο κάπου να δει, να ερευνήσει και να γράψει τι πραγματικά συμβαίνει. Για τον Μούνιοθ Μολίνα, η ουσία της δημοσιογραφίας παραμένει απλή και απαιτητική μαζί: να πηγαίνεις στα μέρη, να κοιτάζεις, να καταγράφεις και να αναλύεις χωρίς να υποκαθιστάς την πραγματικότητα με εύκολη ρητορική.

Αυτό όμως, στη δική του ανάγνωση, δεν είναι ένα μεμονωμένο πρόβλημα του επαγγέλματος. Εντάσσεται σε μια πολύ μεγαλύτερη μετατόπιση, την οποία περιγράφει σχεδόν ως ιστορική απειλή. Μιλά για έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» που, όπως λέει, θέλει να «καταστρέψει τον κόσμο όπως τον γνωρίσαμε» και να επιβάλει έναν άλλο, στον οποίο οι πιο ισχυροί παίκτες θα λειτουργούν έξω από κάθε κοινό κανόνα. Για τον ίδιο, το διαδίκτυο δεν είναι το πρόβλημα από μόνο του. Το πρόβλημα είναι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιήθηκε, πρώτα ως υπόσχεση ελευθερίας και έπειτα ως μηχανή παραμόρφωσης, εξάρτησης και πολιτικής ισχύος.

Στη συνέντευξη επιμένει ότι για να σταθεί μια δημοκρατική κοινωνία χρειάζεται τουλάχιστον μια στοιχειώδης συμφωνία πάνω στην πραγματικότητα, μια ελάχιστη κοινή βάση πάνω στην οποία μπορεί να ξεχωρίσει κανείς το αληθινό από το ψευδές. Οταν αυτό διαλύεται, δεν διαλύεται μόνο ο δημόσιος διάλογος. Διαλύεται και η ίδια η δυνατότητα λογικής πολιτικής συνύπαρξης.

Ο Μούνιοθ Μολίνα συνδέει αυτή την κρίση με τη δύναμη των μεγάλων τεχνολογικών πλατφορμών και με την κυριαρχία ενός οικονομικού και πολιτικού οικοσυστήματος που, όπως λέει, έχει αγκαλιάσει ανοιχτά τον Τραμπ και βλέπει την Ευρωπαϊκή Ενωση ως βασικό εμπόδιο. Εκεί η συνέντευξη ξεφεύγει από τα όρια μιας απλής πολιτισμικής τοποθέτησης και αποκτά καθαρότερα πολιτικό βάρος. Ο συγγραφέας μιλά με οργή για κυβερνήσεις και δημοκρατικούς θεσμούς που συνεχίζουν να καταθέτουν τον δημόσιο λόγο τους μέσα σε δίκτυα τα οποία θεωρεί δομικά εχθρικά προς τη δημοκρατική ζωή.

Ο ίδιος δεν υιοθετεί τον ρόλο του προφήτη ούτε του ηθικού γκουρού. Αντιθέτως, αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την παλιά γαλλική ιδέα του «διανοούμενου» ως φωτισμένου καθοδηγητή. Προτιμά μια πιο ταπεινή αλλά πιο απαιτητική θέση: εκείνη του πολίτη που γράφει, παρακολουθεί, ανησυχεί και καταθέτει μαρτυρία. Γι’ αυτό και το πρότυπο που επικαλείται είναι ο Γιόζεφ Ροτ, ένας συγγραφέας που έβλεπε τον κίνδυνο να πλησιάζει όσο ακόμη άλλοι ήθελαν να πιστεύουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα.

O Μολίνα, μιλά για έναν «τεχνολογικό ολοκληρωτισμό» που, όπως λέει, θέλει να «καταστρέψει τον κόσμο όπως τον γνωρίσαμε» .

Από εκεί περνά και στη μεγάλη του αγωνία για το παρόν. Δεν μιλά με νοσταλγία για έναν χαμένο κόσμο αθωότητας, αλλά για έναν κόσμο όπου η τεχνολογία, η συγκέντρωση πλούτου, η περιβαλλοντική καταστροφή και η εξάντληση της δημοκρατικής κουλτούρας κάνουν ολοένα δυσκολότερη την ιδέα ενός αξιοπρεπούς μέλλοντος. Οπως λέει, όσοι έχουν παιδιά και εγγόνια σκέφτονται αναγκαστικά έναν κόσμο στον οποίο οι ίδιοι δεν θα είναι πια εδώ, αλλά εκείνοι θα πρέπει να ζήσουν με τις συνέπειες.

Κι όμως, η συνέντευξη δεν μένει μόνο στη σκοτεινή διάγνωση. Ο Μούνιοθ Μολίνα λέει ότι εξακολουθεί να τον συγκινεί η αντίσταση των απλών ανθρώπων: των γυναικών στο Ιράν, των τοπικών κοινωνιών που αντιστέκονται στον αυταρχισμό, της καθημερινής αξιοπρέπειας όσων δεν έχουν εξουσία αλλά δεν παραιτούνται. Είναι μια στάση που δίνει στη σκέψη του κάτι πιο σύνθετο από απαισιοδοξία. Οχι αισιοδοξία, αλλά επιμονή.

Και ίσως εκεί να βρίσκεται ο λόγος που τα λόγια του ακούγονται αυτή τη στιγμή πιο βαριά από μια συνηθισμένη πολιτισμική συνέντευξη. Δεν μιλά απλώς για την κρίση των media, ούτε μόνο για την αλλοίωση του επαγγέλματος.

Μιλά για έναν δημόσιο χώρο που γίνεται όλο και πιο φτηνός, πιο θορυβώδης και πιο ευάλωτος στη χειραγώγηση, ακριβώς τη στιγμή που η αλήθεια κοστίζει περισσότερο από ποτέ.

με στοιχεία απο El Pais

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Πολιτισμός / Ο Φατίχ Ακίν λέει ότι η Γερμανία δεν έχει ξεπεράσει ποτέ πραγματικά το ναζιστικό της τραύμα

Με αφορμή τη νέα του ταινία "Στο νησί του Αμρούμ", ο γερμανοτουρκικής καταγωγής σκηνοθέτης μιλά για το ναζιστικό παρελθόν, τη σημερινή σχέση της Γερμανίας με το Ισραήλ και εξηγεί γιατί θεωρεί ότι ο Πέδρο Σάντσεθ "έχει cojones."
THE LIFO TEAM
Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Πολιτισμός / Ο «όμορφος άγνωστος» που επηρέασε τον Μιχαήλ Αγγελο φτάνει στο Λούβρο

Ο Μάρτιν Σόνγκαουερ δεν είναι από τα ονόματα που λένε πολλά σήμερα έξω από τους κύκλους της ιστορίας της τέχνης. Κι όμως, επηρέασε τον Ντύρερ, τον Μιχαήλ Αγγελο και αργότερα τον Ρέμπραντ. Τώρα, μια μεγάλη έκθεση στο Λούβρο τον επαναφέρει στο προσκήνιο, όχι μόνο ως σπουδαίο χαράκτη και ζωγράφο, αλλά και ως έναν από τους ανθρώπους που άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο κυκλοφορούσαν οι εικόνες στην Ευρώπη
THE LIFO TEAM
Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Πολιτισμός / Το Met βάζει στο κάδρο σώματα που η μόδα έκανε χρόνια πως δεν έβλεπε

Η έκθεση «Costume Art» του Costume Institute θα παρουσιάσει 25 νέα μανεκέν βασισμένα σε αληθινά σώματα, από ανάπηρα και έγκυα μέχρι πληθωρικά και γερασμένα, σε μια κίνηση που φέρνει μαζί τη γλώσσα της διαφορετικότητας, του body positivity και μια πιο βαθιά αλλαγή στο πώς το μουσείο εκθέτει τη μόδα.
THE LIFO TEAM
Μια νέα έκθεση στο Λονδίνο κοιτάζει κατάματα το γήρας

Πολιτισμός / Έλα να γεράσουμε μαζί: Μια νέα έκθεση κοιτάζει κατάματα το γήρας

Το The Coming of Age, η νέα μεγάλη έκθεση του Wellcome Collection, ανοίγει τη συζήτηση για τη γήρανση πέρα από την ιδέα της παρακμής. Με περισσότερα από 120 έργα και αντικείμενα, από τη σύγχρονη τέχνη μέχρι την ιστορία της ιατρικής και την ποπ κουλτούρα, η έκθεση επιχειρεί να δει το γήρας ως κοινωνική, πολιτική και βαθιά ανθρώπινη εμπειρία.
THE LIFO TEAM
Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Πολιτισμός / Ο Άι Γουέιγουεϊ ξαναμπαίνει στο κελί του και το κάνει έργο τέχνης

Δεκαπέντε χρόνια μετά τη μυστική κράτησή του στην Κίνα, ο Άι Γουέιγουεϊ θα περάσει 24 ώρες μέσα σε φυσικού μεγέθους ανακατασκευή του κελιού όπου κρατήθηκε για 81 ημέρες το 2011. Το έργο Sewing a Button, που παρουσιάζεται στο Aviva Studios του Μάντσεστερ, είναι το πιο ακραίο και προσωπικό κομμάτι της νέας μεγάλης έκθεσής του, Ai Weiwei: Button Up!
THE LIFO TEAM
Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Πολιτισμός / Η τσελίστρια του Άουσβιτς έγινε 100 ετών και η ιστορία της παραμένει αδιανόητη

Η Ανίτα Λάσκερ-Βάλφις, μία από τις πιο συγκλονιστικές μορφές της μνήμης του Ολοκαυτώματος, επιστρέφει στο προσκήνιο με αφορμή τα 100 της χρόνια και τη νέα έκδοση του βιβλίου της Inherit the Truth. Η ζωή της δεν είναι μόνο μια μαρτυρία για το Ολοκαύτωμα, αλλά και μια σκληρή υπενθύμιση ότι η μουσική μπορεί να υπάρξει ταυτόχρονα ως σωτηρία και ως μέρος της κόλασης.
THE LIFO TEAM
Τι σημαίνει ενοχή αν η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Ειδήσεις / Τι σημαίνει για έναν γονιό να ακούει ότι η βία δεν είναι μόνο επιλογή;

Στο νέο της βιβλίο Original Sin, η γενετίστρια της συμπεριφοράς Κάθριν Πέιτζ Χάρντεν εξετάζει τι αλλάζει όταν η βιολογία μπαίνει μέσα στην ιστορία του εγκλήματος. Το ερώτημα δεν αφορά μόνο την επιστήμη ή τη δικαιοσύνη, αλλά και τους γονείς: τι σημαίνει να μεγαλώνεις ένα παιδί αν η βία, η παρόρμηση και η ευθύνη είναι πιο σύνθετες απ’ όσο θέλαμε να πιστεύουμε;
THE LIFO TEAM
Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Πολιτισμός / Η τεχνητή νοημοσύνη ξαναγράφει την ιστορία ενός ύστερου έργου του Ελ Γκρέκο

Η «Βάπτιση του Χριστού» θεωρούνταν επί χρόνια έργο του Ελ Γκρέκο και του εργαστηρίου του. Τώρα, μια νέα ανάλυση με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης υποστηρίζει ότι ο ίδιος ο ζωγράφος μπορεί να είχε πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή απ’ όσο πιστεύαμε.
THE LIFO TEAM
Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Πολιτισμός / Η Μαντόνα ψάχνει τα χαμένα αρχειακά ρούχα του Coachella και προσφέρει αμοιβή

Μετά την εμφάνισή της στο Coachella δίπλα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ, η Μαντόνα αποκάλυψε ότι χάθηκαν τα αρχειακά ρούχα που φορούσε και προσφέρει αμοιβή για την επιστροφή τους. Οπως λέει, δεν είναι απλώς σκηνικά κομμάτια, αλλά μέρος της ιστορίας της.
THE LIFO TEAM
Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΦΟΡΑΕΙ ΠΡΑΝΤΑ 2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΜΕΡΙΛ ΣΤΡΙΠ ΑΝ ΧΑΘΑΓΟΥΕΪ

Πολιτισμός / «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2»: Παγκόσμια πρεμιέρα για την ταινία - Οι εμφανίσεις των πρωταγωνιστών

Κάθε εμφάνιση ανέδειξε μερικά από τα πιο αξιοπρόσεκτα στυλ της σεζόν, συμπεριλαμβανομένων δημιουργιών από τους Susan Fang, Schiaparelli, Valentino, Chanel, Stella McCartney και, φυσικά, Prada
THE LIFO TEAM
 
 