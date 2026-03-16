Νέο ντοκιμαντέρ βοηθά να λυθεί η δολοφονία γκέι πορνοστάρ από τα 90s

Το νέο ντοκιμαντέρ της Rachel Mason, που έκανε πρεμιέρα στο SXSW, επιστρέφει στη δολοφονία του Billy London στο West Hollywood το 1990.

Δεν πρόκειται απλώς για ακόμη ένα true crime ντοκιμαντέρ φεστιβάλ. Το My Brother’s Killer της Rachel Mason, που παρουσιάστηκε στο SXSW 2026, κουβαλά κάτι πολύ πιο βαρύ: η έρευνα που έγινε για την ταινία φαίνεται πως βοήθησε να ανοίξει ξανά μια άλυτη υπόθεση 33 χρόνων από τη γκέι πορνογραφική σκηνή του Λος Αντζελες. Το ίδιο το SXSW περιγράφει την ταινία ως μια ιστορία που ξεκίνησε ως φόρος τιμής στον Billy London και εξελίχθηκε σε συλλογική αναζήτηση απαντήσεων.

Η ταινία ξεκινά από τη δολοφονία του Billy London, κατά κόσμον Bill Newton, που είχε συγκλονίσει το West Hollywood το 1990. Σύμφωνα με το Deadline, ο London ήταν 25 ετών όταν εξαφανίστηκε λίγο πριν από το Halloween εκείνης της χρονιάς, ενώ λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκαν το κεφάλι και τα πόδια του σε κάδο κοντά στη La Brea και τη Santa Monica Boulevard. Το υπόλοιπο σώμα του δεν βρέθηκε ποτέ.

Η Rachel Mason, που είχε ήδη επιστρέψει σε εκείνο το queer σύμπαν με το Circus of Books, βρέθηκε ξανά μπροστά στην υπόθεση όταν έπεσε πάνω σε παλιό υλικό του The Advocate όσο δούλευε το προηγούμενο φιλμ της. Από εκεί ξεκίνησε μια έρευνα που, όπως περιγράφουν το Hollywood Reporter, το Advocate και το Queerty, έφερε κοντά ντετέκτιβ ανεξιχνίαστων υποθέσεων, ερασιτέχνες ερευνητές, podcast, παλιές κασέτες VHS και πρόσωπα από την ίδια την κοινότητα.

Το πιο δυνατό στοιχείο της ιστορίας είναι ότι το αρχειακό υλικό της γκέι πορνογραφικής σκηνής δεν λειτούργησε μόνο ως ιστορικό φόντο αλλά και ως κρίσιμο νήμα της έρευνας. Η Mason έχει πει ότι σε μια κασέτα από τελετή μνήμης της gay adult industry στις αρχές των 90s εμφανίζεται πρόσωπο που αργότερα ταυτοποιήθηκε ως ύποπτος. Η ίδια κατέληξε να αλληλογραφεί με τη DarraLynn Madden και, σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ, η έρευνα της ταινίας βοήθησε την αστυνομία να φτάσει στην ταυτοποίησή της, μέχρι που ακολούθησε συνέντευξη στη φυλακή και ομολογία μπροστά στην κάμερα.

Η Mason έχει τονίσει ότι ο βασικός της στόχος δεν ήταν να στήσει απλώς ένα σκοτεινό αφήγημα εγκλήματος, αλλά να δώσει στον Billy London πίσω τη ζωή και το πρόσωπό του. Σε συνεντεύξεις της λέει πως ήθελε να φωτίσει όχι μόνο το έγκλημα, αλλά και το γιατί μια τέτοια δολοφονία μπορούσε να μείνει άλυτη για τόσα χρόνια, σε μια εποχή όπου οι φόνοι γκέι ανδρών και sex workers συχνά αντιμετωπίζονταν με πολύ μικρότερη σοβαρότητα.

Αυτό δίνει και στην ταινία κάτι περισσότερο από τη συνηθισμένη αίσθηση του true crime. Το My Brother’s Killer δεν παρουσιάζεται μόνο ως εξιχνίαση μιας παλιάς, σκοτεινής υπόθεσης, αλλά και ως πορτρέτο μιας queer κοινότητας που προσπάθησε να αποδώσει δικαιοσύνη σε έναν δικό της άνθρωπο, μέσα σε μια περίοδο φόβου, τραύματος και αδιαφορίας.