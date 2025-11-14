ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέες φωτογραφίες από την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν

«Ήταν η καλύτερη εμπειρία στην καριέρα μου», δηλώνει ο Ματ Ντέιμον - Το σχόλιο του σκηνοθέτη για τα γυρίσματα

LifO Newsroom
Ματ Ντέιμον: Η «Οδύσσεια» του Νόλαν ήταν η καλύτερη εμπειρία στην καριέρα μου
Ο Ματ Ντέιμον είναι ο Οδυσσέας του Κρίστοφερ Νόλαν / Φωτογραφία: Universal Studios
Ο Κρίστοφερ Νόλαν και ο Ματ Ντέιμον, μίλησαν για την «Οδύσσεια» στο περιοδικό Empire, το οποίο δημοσίευσε νέες φωτογραφίες από τα γυρίσματα.

Ο κορυφαίος σκηνοθέτης ανέφερε, ότι «γύρισε πάνω από 2 εκατομμύρια Feet of Film» κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «The Odyssey», τα οποία διήρκεσαν 91 ημέρες νωρίτερα φέτος. Πρόκειται για διασκευή του ελληνικού ομηρικού έπους και την «επόμενη ημέρα» μετά το πρότζεκτ του «Oppenheimer», που κέρδισε Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας.

«Ως σκηνοθέτης, αναζητάς κενά στην κινηματογραφική κουλτούρα, πράγματα που δεν έχουν γίνει πριν», είπε ο Νόλαν στο περιοδικό απαντώντας στην ερώτηση, γιατί επέλεξε να μεταφέρει την «Οδύσσεια» του Ομήρου στον κινηματογράφο. «Και αυτό που είδα είναι ότι όλα αυτά τα σπουδαία μυθολογικά κινηματογραφικά έργα με τα οποία μεγάλωσα, δεν τα είχα δει ποτέ να γίνονται με το βάρος και την αξιοπιστία που μπορεί να προσφέρει μια παραγωγή με μεγάλο προϋπολογισμό και μια μεγάλη παραγωγή του Hollywood, IMAX».

Ματ Ντέιμον: «Είναι ακριβώς αυτό που περιμένετε από μια καλοκαιρινή ταινία»

Ο Ντέιμον δήλωσε στο περιοδικό Empire ότι «Η Οδύσσεια» είναι «ακριβώς αυτό που περιμένετε από μια καλοκαιρινή ταινία», προσθέτοντας: «Θα είναι μια ταινία με τεράστια ψυχαγωγική αξία. Θα έχει μια μυθική αίσθηση».

«Μπορώ να πω, χωρίς υπερβολή, ότι ήταν η καλύτερη εμπειρία της καριέρας μου», πρόσθεσε ο Ντέιμον, σημειώνοντας ότι θυμάται την ημέρα που στο πλατό και είδε ένα Δούρειο Ίππο σε πραγματικό μέγεθος. «Είδα το άλογο στην παραλία και απλά σκέφτηκα, "Γαμ..ο". Ήταν τόσο γαμ..ο».

Ματ Ντέιμον και Νόλαν συναντιούνται ξανά, μετά τις ταινίες «Interstellar» και «Oppenheimer» με τον ηθοποιό να πρωταγωνιστεί με τον ρόλο του Οδυσσέα. Ο Τομ Χόλαντ υποδύεται τον γιο του, Τηλέμαχο, ενώ το καστ περιλαμβάνει πλήθος αστέρων, όπως οι Άν Χάθαγουεϊ, Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Ρόμπερτ Πάττινσον, Σαρλίζ Θερόν και Τζον Μπέρνθαλ.

Τα γυρίσματα για την «Οδύσσεια»

Τα γυρίσματα της ταινίας «The Odyssey» -αναφέρει το Variety- ήταν «αρκετά πρωτόγονα» και πραγματοποιήθηκαν σε όσο το δυνατόν περισσότερες πραγματικές τοποθεσίες. Αυτό περιελάμβανε γυρίσματα στον ανοιχτό ωκεανό.

«Είναι απέραντος, τρομακτικός, υπέροχος και ευγενικός, καθώς οι συνθήκες αλλάζουν», σχολίασε ο Νόλαν. «Θέλαμε πραγματικά να αποτυπώσουμε πόσο δύσκολες θα ήταν αυτές οι διαδρομές για τους ανθρώπους. Και το άλμα πίστης που γινόταν σε έναν αχαρτογράφητο, ανεξερεύνητο κόσμο... Αγκαλιάζοντας τη φυσικότητα του πραγματικού κόσμου κατά τη δημιουργία της ταινίας, μεταδίδεις την αφήγηση της ιστορίας με ενδιαφέροντες τρόπους. Επειδή καθημερινά έρχεσαι αντιμέτωπος με τον κόσμο που σε απωθεί».

Η ταινία «The Odyssey» θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουλίου 2026 από την Universal Pictures.

Με πληροφορίες από Variety

