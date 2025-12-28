Η ταραχώδης σχέση της Μπριζίτ Μπαρντό με τον μοναχογιό της, όπως την περιέγραφε η ίδια

Η Μπριζίτ Μπαρντό, που έφυγε σήμερα σε ηλικία 91 ετών, έγινε παγκόσμιο σύμβολο του γαλλικού κινηματογράφου, όμως ένα κομμάτι της δημόσιας εικόνας της το πολέμησε από νωρίς και δεν προσπάθησε ποτέ να το ωραιοποιήσει. Τη μητρότητα.

Στα απομνημονεύματά της «Initiales B.B.», τα οποία κυκλοφόρησαν τη δεκαετία του 1990, έγραφε ότι δεν ένιωθε φτιαγμένη για να γίνει μητέρα και ότι της έλειπε η ωριμότητα για να φροντίσει ένα παιδί. Η ίδια παραδεχόταν ότι αυτή η σκέψη ακούγεται σκληρή, ωστόσο την παρουσίαζε ως την αλήθεια της.

Παρά τα όσα περιέγραφε, απέκτησε έναν γιο, τον Νικολά Ζακ Σαριέ, από τον δεύτερο σύζυγό της, τον ηθοποιό Ζακ Σαριέ. Το παιδί γεννήθηκε στο διαμέρισμα του ζευγαριού στο Παρίσι, στις 11 Ιανουαρίου 1960. Η Μπαρντό αφηγήθηκε αργότερα την εγκυμοσύνη με ιδιαίτερα σκοτεινούς τόνους, δίνοντας έμφαση στην εσωτερική της άρνηση και στην αίσθηση ότι αυτό που συνέβαινε δεν ταίριαζε με τη ζωή που ζούσε εκείνη την περίοδο.

Η προσωπική της διαδρομή είχε ήδη έντονη κινητικότητα. Παντρεύτηκε συνολικά τέσσερις φορές. Πρώτα τον σκηνοθέτη Ροζέ Βαντίμ, έπειτα τον Ζακ Σαριέ, στη συνέχεια τον Γερμανό μεγιστάνα Γκίντερ Ζαξ και, χρόνια αργότερα, τον επιχειρηματία Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ. Η μητρότητα, ωστόσο, δεν εντάχθηκε ποτέ στο αφήγημα μιας «οικογενειακής» ζωής. Στο βιβλίο της, αντίθετα, παρουσιάζεται ως πεδίο σύγκρουσης, ενοχής και αμφιθυμίας, με τη Μπαρντό να επιμένει ότι δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στον ρόλο που της αποδόθηκε.

Mr. Nicolas-Jacques Charrier, le fils de Mme Brigitte Bardot 🙏😢😭 pic.twitter.com/eFhXefOvcH — Judith Grohmann🇦🇹🇪🇺🇮🇱🎗️ (@EmmaPeel_Knight) December 28, 2025

Μπριζίτ Μπαρντό: «Δεν μπορούσα να είμαι στήριγμα ενός παιδιού»

Ο γάμος της με τον Ζακ Σαριέ δεν κράτησε πολύ. Μετά το διαζύγιό τους, ο Σαριέ κράτησε την επιμέλεια του Νικολά. Ο γιος τους μεγάλωσε κυρίως με τους παππούδες του από την πλευρά του πατέρα, με την Μπαρντό να λέει αργότερα ότι δεν μπορούσε να του εξασφαλίσει μια σταθερή καθημερινότητα. Σε συνέντευξή της είχε πει ότι δεν μπόρεσε να γίνει το «στήριγμα» του παιδιού, παρουσιάζοντας τον εαυτό της ως έναν άνθρωπο ξεριζωμένο και χαμένο στη δίνη της δημοσιότητας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Μπριζίτ Μπαρντό: Η ζωή και η κληρονομιά της κινηματογραφικής σταρ του 20ου αιώνα

Η σχέση τους πέρασε στη δημόσια σφαίρα με ένταση όταν η Μπαρντό δημοσίευσε τα απομνημονεύματά της. Πριν από την κυκλοφορία του βιβλίου, ο Νικολά και ο πατέρας του προσπάθησαν να εμποδίσουν ορισμένα αποσπάσματα που αφορούσαν τους ίδιους. Δεν τα κατάφεραν και οι σελίδες στις οποίες η Μπαρντό μιλούσε για την εγκυμοσύνη και τη μητρότητα με ωμότητα έγιναν από τις πιο συζητημένες της έκδοσης.

Στο ίδιο βιβλίο καταγράφει τις αμβλώσεις που προηγήθηκαν της εγκυμοσύνης και σκιαγραφεί μια φάση βαριάς προσωπικής κρίσης. Η αφήγησή της για εκείνα τα χρόνια συνδέει τη σχέση της με τον Σαριέ, τους περιορισμούς που ένιωθε και την πίεση της δημόσιας εικόνας με την αίσθηση ότι έχανε τον έλεγχο της ζωής της.

Η αντιπαράθεση δεν έμεινε μόνο στο επίπεδο της δημόσιας συζήτησης. Ο Νικολά και ο Σαριέ προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη, κάνοντας λόγο για παραβίαση της ιδιωτικής τους ζωής. Στο βιβλίο, η Μπαρντό περιέγραφε τον πρώην σύζυγό της με ιδιαίτερα βαριές αιχμές και παρουσίαζε την εγκυμοσύνη με εκφράσεις που προκάλεσαν αντιδράσεις. Δικαστήριο στο Παρίσι επέβαλε στην ίδια χρηματική κύρωση, κλείνοντας τυπικά το σκέλος της διαμάχης, όχι όμως και τη συζήτηση που είχε ανοίξει γύρω από την προσωπική της ιστορία.

Την ίδια περίοδο, ο Ζακ Σαριέ επιχείρησε να δώσει τη δική του απάντηση. Έγραψε βιβλίο στο οποίο παρουσίαζε τη δική του εκδοχή για τη σχέση τους και για τη στάση της Μπαρντό απέναντι στον γιο τους. Υποστήριζε ότι η πραγματικότητα ήταν πιο σύνθετη από το δημόσιο σοκ που προκάλεσαν οι φράσεις των απομνημονευμάτων και ότι υπήρχαν στοιχεία, όπως ιδιωτικές επιστολές, που έδειχναν διαφορετική εικόνα. Ο Σαριέ πέθανε το 2025.

Μπριζίτ Μπαρντό: Η δεσμοί με τον γιο της δεν εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά

Παρά τη σκληρότητα των προηγούμενων χρόνων, οι δεσμοί μητέρας και γιου δεν εξαφανίστηκαν ολοκληρωτικά. Υπήρξαν περίοδοι επαφής, ενώ κομβικό σημείο θεωρείται ο γάμος της Μπαρντό με τον Μπερνάρ ντ’ Ορμάλ το 1992. Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι η Μπαρντό ήθελε να τον γνωρίσει στον γιο της και ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε στη Νορβηγία, κοντά στον τόπο όπου ζούσε τότε ο Νικολά με την οικογένειά του. Η τελετή έγινε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, με ελάχιστους παρόντες.

Αργότερα, η Μπαρντό εξήγησε ότι απέφευγε να μιλά δημόσια για τον γιο της επειδή του είχε δώσει υπόσχεση ότι δεν θα τον κάνει αντικείμενο δηλώσεων και συνεντεύξεων. Η επιλογή αυτή έμοιαζε να κλείνει, έστω επικοινωνιακά, ένα θέμα που την ακολουθούσε για δεκαετίες και που είχε αφήσει βαριά σκιά στη δημόσια συζήτηση γύρω από το πρόσωπό της.

Μέσα από τον Νικολά, η Μπαρντό έγινε γιαγιά και προγιαγιά. Την οικογενειακή της ζωή, πάντως, την κράτησε μακριά από τη δημόσια σφαίρα, όπως είχε δεσμευτεί και στον γιο της.

Με πληροφορίες από People