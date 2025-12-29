ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κλόντια Σίφερ για Μπριζίτ Μπαρντό: «Το να συγκρίνομαι μαζί της ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»

Το συγκινητικό αντίο της στη θρυλική Γαλλίδα ηθοποιό

The LiFO team
Κλόντια Σίφερ για Μπριζίτ Μπαρντό: «Το να συγκρίνομαι μαζί της ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου»
Φωτ. Μπριζίτ Μπαρντό και Κλόντια Σίφερ / Pinterest
Με μία συγκινητική ανάρτηση στα social media, θέλησε να αποχαιρετήσει τη θρυλική Μπριζίτ Μπαρντό, η Κλόντια Σίφερ.

Η Κλόντια Σίφερ στο άκουσμα του θανάτου της, αποχαιρέτησε τη Μπριζίτ Μπαρντό με μία ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, την οποία συνόδευσε με φωτογραφίες που μαρτυρούν την εντυπωσιακή τους ομοιότητα.

Σημειώνεται πως η Κλόντια Σίφερ από πολλούς θεωρούνταν για χρόνια η «σύγχρονη Μπαρντό». Έχει συγκριθεί κατά καιρούς με την Γαλλίδα ηθοποιό, κυρίως λόγω της εικόνας της ως διεθνούς συμβόλου ομορφιάς και θηλυκότητας.

Όπως και η Μπαρντό στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, έτσι και η Σίφερ τη δεκαετία του ’90 ενσάρκωσε το πρότυπο της ξανθιάς Ευρωπαίας μούσας, συνδυάζοντας αθωότητα και αισθησιασμό.

«Είμαι συντετριμμένη στο άκουσμα της απώλειας της Μπριζίτ Μπαρντό. Θα εμπνέομαι πάντα από την αφοσίωσή της στα ζώα, τη μουσική της, τη λάμψη των ταινιών της και τις καθηλωτικές φωτογραφήσεις της», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή της η Κλόντια Σίφερ.

«Είναι αξέχαστη και το να συγκρίνομαι μαζί της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες τιμές της ζωής μου. Αναπαύσου εν ειρήνη», κατέληξε.

