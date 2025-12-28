ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Μακρόν για Μπριζίτ Μπαρντό: «Θρηνούμε έναν θρύλο»

Ο Γάλλος πρόεδρος εξύμνησε την τέχνη της Μπαρντό, χαρακτηρίζοντάς την «σύμβολο της Γαλλίας»

The LiFO team
Φωτ. αρχείου: EPA
«Θρηνούμε έναν θρύλο του αιώνα», δήλωσε ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σε ανάρτησή του, αποχαιρετώντας την Μπριζίτ Μπαρντό, η οποία άφησε την τελευταία της πνοή στα 91 της χρόνια.

«Οι ταινίες της, η φωνή της, η εκθαμβωτική δόξα της, τα αρχικά της, οι λύπες της, το γενναιόδωρο πάθος της για τα ζώα, το πρόσωπό της που έγινε η Μαριάν, το σύμβολο της Γαλλίας που ενσάρκωσε μια ζωή ελευθερίας», έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος στο X κάνοντας λόγο για «μια γαλλική ύπαρξη, μια παγκόσμια λαμπρότητα που μας άγγιξε».

«Ήταν ένα απόλυτο αστέρι του γαλλικού και διεθνούς κινηματογράφου, μια μορφή γυναικείας φύσης στη φαντασία του έθνους, μια ελεύθερη και αφοσιωμένη φωνή», έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος για την Μπριζίτ Μπαρντό και κατέληξε λέγοντας πως ήταν αυτή «μέσω της οποίας ο Θεός αναδημιούργησε τη γυναίκα».

Τη δυσάρεστη είδηση για τον θάνατο της Μπαρντό γνωστοποίησε το ίδρυμα που φέρει το όνομά της «Fondation Brigitte Bardot».

«Η Μπριζίτ Μπαρντό, η Γαλλίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του σεξ πριν γυρίσει την πλάτη της στην κινηματογραφική βιομηχανία για να γίνει ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων, πέθανε σε ηλικία 91 ετών» έγραψαν Guardian και Times.

Πολιτισμός

