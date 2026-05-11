ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε;

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι είχε σχεδιάσει ακόμη και ποιοι θα μπορούσαν να μπουν πρώτοι στον οίκο του μετά τον θάνατό του. Τώρα η Giorgio Armani εξετάζει την πώληση αρχικού ποσοστού 15% σε LVMH, L'Oreal και EssilorLuxottica, ανοίγοντας το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο της μετά-Armani εποχής.

The LiFO team
The LiFO team
Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε; Facebook Twitter
φωτογραφία: Jacopo Paglione
0

Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν άφησε πίσω του μόνο έναν οίκο. Άφησε και οδηγίες για το ποιοι θα μπορούσαν να μπουν πρώτοι στο δωμάτιο μετά τον θάνατό του.

Ο ιταλικός οίκος Giorgio Armani εξετάζει την πώληση αρχικού ποσοστού 15%, το οποίο θα μπορούσε να μοιραστεί σε τρία ίσα μέρη ανάμεσα σε LVMH, L'Oreal και EssilorLuxottica, σύμφωνα με δημοσίευμα της La Repubblica που μετέδωσε το Reuters. Δεν πρόκειται για τυχαίους ενδιαφερόμενους. Είναι τρεις από τους ομίλους που ο ίδιος ο Αρμάνι είχε κατονομάσει ως προτιμώμενους αγοραστές για την επόμενη φάση της εταιρείας του.

Με βάση τη διαθήκη του ιδρυτή, η πώληση ενός πρώτου ποσοστού 15% πρέπει να γίνει μέσα σε 12 έως 18 μήνες από τον θάνατό του. Ο Αρμάνι πέθανε τον περασμένο Σεπτέμβριο, σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας πίσω του έναν από τους τελευταίους μεγάλους οίκους μόδας που ήταν ακόμη τόσο στενά δεμένος με το πρόσωπο, το βλέμμα και την απόλυτη αισθητική πειθαρχία του ιδρυτή του.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Giuseppe Marsocci, ετοιμάζει επιχειρηματικό πλάνο πενταετίας και κινείται για τον διορισμό δύο συμβούλων που θα επιβλέψουν τη διαδικασία πώλησης. Η ιδέα να μοιραστεί το 15% σε τρία ίσα μέρη φαίνεται να έχει έναν καθαρό στόχο: να κρατήσει και τους τρεις πιθανούς αγοραστές μέσα στο παιχνίδι από την πρώτη φάση.

Το πραγματικό θέμα, όμως, δεν είναι μόνο το ποσοστό. Είναι η πρώτη μεγάλη κίνηση σε έναν οίκο που ταυτίστηκε όσο λίγοι με την ανεξαρτησία του ιδρυτή του. Ο Αρμάνι πέρασε δεκαετίες χτίζοντας μια αυτοκρατορία με δικούς του όρους, κρατώντας τον οίκο έξω από την πλήρη απορρόφηση των μεγάλων luxury ομίλων. Μετά τον θάνατό του, αυτή η ανεξαρτησία δεν τελειώνει απότομα. Αρχίζει όμως να αποκτά νέους συνομιλητές.

Η επιλογή των τριών ονομάτων λέει πολλά. Η LVMH είναι ο μεγαλύτερος όμιλος πολυτελείας στον κόσμο, με brands όπως Louis Vuitton, Dior και Fendi. Η L'Oreal έχει ήδη βαθιά σχέση με τον Armani μέσα από την ομορφιά και τα αρώματα. Η EssilorLuxottica συνδέεται με τον οίκο μέσω των γυαλιών, ενός πεδίου που υπήρξε καθοριστικό για την εμπορική εικόνα του Armani. Με άλλα λόγια, ο Αρμάνι δεν άφησε την πόρτα ανοιχτή σε οποιονδήποτε. Την άφησε ανοιχτή σε εκείνους που γνώριζαν ήδη ένα κομμάτι του σπιτιού.

Η διαθήκη του είχε προκαλέσει αίσθηση όταν έγινε γνωστή, ακριβώς επειδή έδειχνε έναν σχεδιαστή που ήθελε να ελέγξει ακόμη και το μετά. Προέβλεπε την πώληση ενός αρχικού ποσοστού 15%, ενώ σε επόμενο στάδιο θα μπορούσε να ακολουθήσει μεγαλύτερη μεταβίβαση ή ακόμη και εισαγωγή στο χρηματιστήριο. Το Fondazione Giorgio Armani, το ίδρυμα που είχε δημιουργηθεί για να προστατεύει τις αρχές του οίκου, παραμένει κρίσιμος φρουρός της συνέχειας.

Μετά τον Τζόρτζιο Αρμάνι, ποιος μπαίνει στο σπίτι που εκείνος έχτισε; Facebook Twitter
φωτογραφία: Getty images

Για τη μόδα, η υπόθεση Armani δεν είναι απλώς μια ακόμη επιχειρηματική συναλλαγή. Είναι ένα τεστ για το τι συμβαίνει όταν ένας οίκος που έμοιαζε σχεδόν αδιανόητος χωρίς τον δημιουργό του πρέπει να περάσει στην επόμενη εποχή. Ποιος αποφασίζει τι σημαίνει Armani χωρίς τον Αρμάνι; Πόση εξουσία μπορεί να μπει από έξω χωρίς να αλλοιώσει το ύφος; Και μπορεί μια κληρονομιά τόσο αυστηρά προσωπική να γίνει εταιρική χωρίς να χάσει την ψυχή της;

Ο οίκος δεν σχολίασε άμεσα το δημοσίευμα. Όμως η συζήτηση έχει ήδη ανοίξει. Η μετά-Armani εποχή δεν αρχίζει με ένα φόρεμα, μια καμπάνια ή μια πασαρέλα. Αρχίζει με ένα ποσοστό. Και με τρεις μεγάλους ομίλους να περιμένουν στην πόρτα ενός σπιτιού που χτίστηκε για δεκαετίες από έναν άνθρωπο που ήξερε ακριβώς ποιος επιτρεπόταν να περάσει το κατώφλι.

Με στοιχεία από Reuters, La Repubblica

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Πολιτισμός / Η Μιράντα Πρίστλι νίκησε το Mortal Kombat στα ταμεία και το Χόλιγουντ πήρε το μάθημά του

Το The Devil Wears Prada 2 παρέμεινε πρώτο στα αμερικανικά ταμεία, αφήνοντας πίσω το Mortal Kombat II. Η μόδα, η νοσταλγία και ένα γυναικείο κοινό που το Χόλιγουντ συχνά υποτιμά αποδείχθηκαν πιο δυνατά από ένα θορυβώδες franchise δράσης.
THE LIFO TEAM
«Όταν βλέπεις UFO, ανοίγει μια ρωγμή»: Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το μυστήριο του σινεμά

Πολιτισμός / «Όταν βλέπεις UFO, ανοίγει μια ρωγμή»: Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο και το μυστήριο του σινεμά

Ο Γκιγιέρμο ντελ Τόρο τιμάται από το BFI και μιλά για τα φαντάσματα, το UFO που είδε στα 14 του και το στοιχειωμένο σπίτι που θέλει να αγοράσει στη Βρετανία. Μετά το Frankenstein, ο Μεξικανός σκηνοθέτης επιστρέφει στην εμμονή που διατρέχει όλο το σινεμά του: τη ρωγμή όπου η πραγματικότητα συναντά το μυστήριο.
THE LIFO TEAM
Το παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Κιθ Χάρινγκ και η φιλία που έμεινε πίσω

Πολιτισμός / «Δεν ανταγωνίζεσαι τους φίλους σου»: Η ιστορία του Κιθ Χάρινγκ και του ανθρώπου που κράτησε τα πιο προσωπικά του έργα

Η έκθεση Haring’s House στον οίκο Sotheby’s της Νέας Υόρκης παρουσιάζει 20 έργα από τη συλλογή του Κέρμιτ Όσβαλντ, παιδικού φίλου του Κιθ Χάρινγκ. Ανάμεσά τους, ένα παιδικό κρεβάτι που ζωγράφισε ο Χάρινγκ το 1986, ένα σπάνιο αυτοπορτρέτο και η ιστορία μιας φιλίας που έμεινε ζωντανή μετά τη φήμη, την αρρώστια και την αγορά.
THE LIFO TEAM
Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Πολιτισμός / Το BUTT Magazine έκανε sexting με τον Ανδρέα Αγγελιδάκη για το ελληνικό περίπτερο στη Βενετία

Λίγο μετά τα εγκαίνια του Escape Room στο ελληνικό περίπτερο της Μπιενάλε Βενετίας, το BUTT Magazine δημοσίευσε ένα ροζ, ξεδιάντροπα queer Sexting Andreas Angelidakis. Ανάμεσα σε γονδολιέρηδες, κάνναβη, 22 χρόνια γάμου και το ερώτημα για το καλύτερο μέρος για σεξ στη Βενετία, το ελληνικό περίπτερο γίνεται κάτι παραπάνω από εθνική συμμετοχή: ένα camp, πολιτικό και απολύτως ζωντανό queer γεγονός.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Η Björk έκανε απρόσμενο DJ set σε έναν κήπο της Βενετίας

Πολιτισμός / Η Μπιόρκ έκανε ένα απρόσμενο DJ set στη Μπιενάλε της Βενετίας

Η Μπιόρκ δεν χρειαζόταν ούτε σκηνή ούτε ανακοίνωση για να γίνει μία από τις πρώτες αλλόκοτες παρουσίες της φετινής Μπιενάλε. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media, η Ισλανδή καλλιτέχνιδα εμφανίζεται να παίζει μουσική σε κήπο της Βενετίας, μετατρέποντας τις ημέρες προεπισκόπησης της Biennale Arte 2026 σε μικρό, απρόβλεπτο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑ ΒΟΥΛΗ

Πολιτισμός / Μενδώνη για έργο στη Μονεμβασιά: Προχωρά με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία

Η υπουργός Πολιτισμού απάντησε στις επίκαιρες ερωτήσεις της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτα Γρηγοράκου και του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Χάρη Μαμουλάκη
THE LIFO TEAM
Το Met Gala δεν τελείωσε στο κόκκινο χαλί: έγινε μηχανή 1,7 δισ. προβολών

Πολιτισμός / Το Met Gala δεν είναι πια μόνο κόκκινο χαλί: είναι ένα παγκόσμιο θέαμα 1,7 δισ. προβολών

Η Vogue ανακοίνωσε ότι το φετινό Met Gala έφτασε σχεδόν τα 1,7 δισ. προβολές βίντεο παγκοσμίως, με αύξηση 57% σε σχέση με πέρσι, ενώ συγκέντρωσε 42 εκατ. δολάρια για το Costume Institute. Πίσω από τα φορέματα, τις αφίξεις και τα viral στιγμιότυπα, η μεγαλύτερη βραδιά της μόδας λειτουργεί πια σαν παγκόσμια μηχανή προσοχής.
THE LIFO TEAM
Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στο AI, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Πολιτισμός / Οι Χρυσές Σφαίρες αφήνουν ανοιχτή την πόρτα στη τεχνητή νοημοσύνη, αλλά όχι στους ψηφιακούς ηθοποιούς

Οι Χρυσές Σφαίρες ανακοίνωσαν ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης δεν θα αποκλείει αυτόματα μια ταινία, σειρά ή ερμηνεία από τα βραβεία, αρκεί η βασική δημιουργική δουλειά να παραμένει ανθρώπινη. Η νέα γραμμή είναι πιο ελαστική από εκείνη των Όσκαρ και δείχνει πόσο γρήγορα το Χόλιγουντ αναγκάζεται να απαντήσει σε ένα δύσκολο ερώτημα: τι θεωρείται ακόμη ερμηνεία;
THE LIFO TEAM
Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Πολιτισμός / Μετά το Άμνετ, ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ ξαναβρίσκονται σε έναν έρωτα στο τέλος της Αμερικής

Ο Πολ Μεσκάλ και η Τζέσι Μπάκλεϊ θα πρωταγωνιστήσουν στο Hold On To Your Angels, τη νέα ταινία του Μπεν Ζάιτλιν, σκηνοθέτη των Μυθικών Πλασμάτων του Νότου. Η ταινία περιγράφεται ως μια άγρια ερωτική ιστορία στη Νότια Λουιζιάνα, στα όρια του μύθου και της καταστροφής.
THE LIFO TEAM
 
 