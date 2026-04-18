Μετά το Baby Reindeer, ο Ρίτσαρντ Γκαντ βουτά πιο βαθιά στο σκοτάδι με το Half Man

Η νέα σειρά του δημιουργού του Baby Reindeer κάνει πρεμιέρα στις 23 Απριλίου στο HBO και στις 24 Απριλίου στο BBC iPlayer, με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ σε μια ιστορία αδελφικότητας, βίας και σεξουαλικής σύγχυσης.

The LiFO team
φωτογραφία: PA
0

Ο Ρίτσαρντ Γκαντ επιστρέφει στην τηλεόραση με το Half Man, την πρώτη του μεγάλη σειρά μετά το Baby Reindeer, σε μια συμπαραγωγή BBC και HBO με τον ίδιο και τον Τζέιμι Μπελ στους βασικούς ρόλους.

Στο κέντρο της ιστορίας βρίσκονται ο Νάιαλ και ο Ρούμπεν, δύο άνδρες που μεγάλωσαν σαν αδέλφια χωρίς να είναι συγγενείς. Οταν ο Ρούμπεν εμφανίζεται ξανά στον γάμο του Νάιαλ, τριάντα χρόνια αργότερα, αρχίζει να ξετυλίγεται μια ιστορία βίας, εξάρτησης και τραύματος που επιστρέφει στα παιδικά τους χρόνια.

Το Half Man δεν έρχεται απλώς ως η επόμενη δουλειά του δημιουργού του Baby Reindeer. Ερχεται σαν μια πιο σκληρή, πιο σκοτεινή μετατόπιση. Ο Γκαντ αφήνει πίσω του την άμεση αυτοβιογραφική εξομολόγηση και περνά σε μια μυθοπλασία που κοιτάζει κατάματα τη ραγισμένη αρρενωπότητα, τη ντροπή και τη βία που συσσωρεύεται εκεί όπου η ευαλωτότητα μαθαίνεται ως αδυναμία.

φωτογραφία: PA

Ο ίδιος έχει πει ότι η ιδέα της σειράς προϋπήρχε του Baby Reindeer και ότι δεν μπορούσε να τη βγάλει από το μυαλό του, ενώ δεν τον ενδιέφερε να δώσει μια έτοιμη απάντηση στο τι σημαίνει να είσαι άνδρας, αλλά να εξερευνήσει ένα πεδίο που παραμένει ανοιχτό, βίαιο και ασταθές.

Αυτό φαίνεται και στο θεματικό βάρος της σειράς. Σε πρόσφατες συνεντεύξεις, ο Γκαντ μίλησε ανοιχτά για μια παλιότερη κρίση σεξουαλικότητας και για το αίσθημα ότι κάποιοι άνθρωποι μένουν πίσω, ακόμη και μέσα σε μια εποχή που μοιάζει πιο ανοιχτή και πιο προοδευτική. Στο Half Man, ο Νάιαλ παλεύει με την έλξη του προς τους άνδρες, κάτι που τον σπρώχνει και σε ριψοκίνδυνες, αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές. Εδώ βρίσκεται και η πιο ενδιαφέρουσα πλευρά του νέου εγχειρήματος: ο Γκαντ δεν υπόσχεται παρηγοριά, αλλά δίνει χώρο στη σύγχυση.

Οι πρώτες κριτικές προετοιμάζουν ήδη το κοινό για μια σκληρή και βαθιά σωματική εμπειρία θέασης. Ο Guardian γράφει ότι αυτήν τη φορά ο Γκαντ περνά από τη θέση του στόχου στη θέση του τέρατος, με έναν ήρωα πιο βίαιο, πιο ερωτικά φορτισμένο και πιο ακραίο από ό,τι είδαμε στο Baby Reindeer.

Αν εκείνη η σειρά τον σύστησε ως δημιουργό της έκθεσης, το Half Man δείχνει πως τώρα θέλει να δοκιμάσει πόσο μακριά μπορεί να φτάσει όταν η ντροπή, η βία και η ανδρική εξάρτηση γίνονται καθαρή μυθοπλασία.

Με στοιχεία από HBO/BBC, The Guardian, Attitude, The Independent και The Times

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ισορροπώντας ανάμεσα στο θρίλερ, το κοινωνικό δράμα και τη μαύρη κωμωδία, η αυτοβιογραφική σειρά του Netflix αφηγείται με συνταρακτικό τρόπο μια αληθινή ιστορία κακοποίησης, μαζοχισμού και τραύματος.
Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Πολιτισμός / Στον κήπο της Τζούντι Ντεντς κάθε δέντρο θυμίζει κάποιον που έφυγε

Η Τζούντι Ντεντς μίλησε για τον κήπο του σπιτιού της στο νέο επεισόδιο του podcast Roots, αλλά αυτό που περιέγραψε δεν ήταν απλώς ένας κήπος. Ηταν ένας τόπος μνήμης, όπου τα δέντρα έχουν ονόματα, οι μυρωδιές κρατούν ζωντανό το παρελθόν και η φύση γίνεται παρηγοριά ακόμα κι όταν η όραση σχεδόν χάνεται.
THE LIFO TEAM
Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Πολιτισμός / Μήπως σου λείπει το μέλλον; Ο Μαρκ Φίσερ επιστρέφει μέσα από νέο ντοκιμαντέρ

Το We Are Making a Film About Mark Fisher επιστρέφει στη σκέψη του Μαρκ Φίσερ όχι σαν ακαδημαϊκό μνημόσυνο αλλά σαν ζωντανό πολιτισμικό ερώτημα. Γιατί ένας θεωρητικός που έγραψε για χαμένα μέλλοντα και εξάντληση μοιάζει σήμερα πιο παρών από ποτέ;
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΛΙΝΑ ΜΕΝΔΩΝΗ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Πολιτισμός / ΥΠΠΟ: Ξεκίνησε το διεθνές συνέδριο με θέμα την ελληνική χειροτεχνία

Η Λίνα Μενδώνη κηρύσσοντας την έναρξη του συνεδρίου δήλωσε: «Η αναβίωση της ελληνικής χειροτεχνίας δεν αφορά μόνον στη διάσωση της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, αφορά στη διάσωση και τη μετάδοση στις νεότερες γενιές ενός τεράστιου πολιτιστικού κεφαλαίου»
THE LIFO TEAM
Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Πολιτισμός / Ο Ντε Νίρο λέει ότι η Αριάνα Γκράντε είναι η πιο αστεία συμπρωταγωνίστριά του

Η Αριάνα Γκράντε πρωταγωνιστεί στο νέο «Meet the Parents» δίπλα στον Μπεν Στίλερ και τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο Ντε Νίρο είπε ότι είναι ίσως η πιο αστεία συμπρωταγωνίστρια με την οποία έχει δουλέψει ποτέ.
THE LIFO TEAM
Ολίβια Ροντρίγκο ανοίγει τη νέα της εποχή με το «Drop Dead» στις Βερσαλλίες

Πολιτισμός / Η Ολίβια Ροντρίγκο κυκλοφόρησε το «Drop Dead» με φόντο τις Βερσαλλίες

Η Ολίβια Ροντρίγκο επέστρεψε με το «Drop Dead», το πρώτο τραγούδι από το τρίτο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου. Το βίντεο, σε σκηνοθεσία της Πέτρα Κόλινς, γυρίστηκε στο Παλάτι των Βερσαλλιών.
THE LIFO TEAM
Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Πολιτισμός / Σιωπή, αμαρτία και θέαμα: τι ακριβώς κάνει τώρα ο Μαουρίτσιο Κατελάν

Ο φετινός Απρίλιος του Μαουρίτσιο Κατελάν είχε απ’ όλα: ένα βουβό γκαλά στο Σικάγο, μια γραμμή εξομολόγησης και τον πεσμένο Πάπα του σε νέα έκδοση 666 αντιτύπων. Το αποτέλεσμα δεν ήταν απλώς μια ακόμη πρόκληση, αλλά μια νέα υπενθύμιση του τρόπου με τον οποίο ο Ιταλός καλλιτέχνης μετατρέπει την τέχνη σε δημόσιο τελετουργικό.
ΠΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Tom Waits και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Πολιτισμός / Οι Massive Attack επέστρεψαν με τον Τομ Γουέιτς και έναν ύμνο για σκοτεινούς καιρούς

Το Boots on the Ground, η πρώτη νέα κυκλοφορία των Massive Attack από το 2020 και η πρώτη πρωτότυπη ηχογράφηση του Τομ Γουέιτς από το 2011, βγήκε στις 16 Απριλίου μαζί με ένα επτάλεπτο φιλμ από εικόνες διαδηλώσεων και επιχειρήσεων της ICE στις ΗΠΑ.
THE LIFO TEAM
Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Πολιτισμός / Η Πόλα Ρέγκο δεν ζωγράφισε ποτέ μικρές, ευγενικές παρηγοριές

Η έκθεση Paula Rego: Story Line που άνοιξε στη Victoria Miro στο Λονδίνο δεν επιστρέφει απλώς στα σχέδια μιας μεγάλης καλλιτέχνιδας. Ανοίγει ξανά έναν ολόκληρο κόσμο από γυναίκες, παραμύθια, βία, επιθυμία και σκοτεινή τρυφερότητα, την ώρα που ο γιος της προσπαθεί να κρατήσει ζωντανό το αλλόκοτο σύμπαν που άφησε πίσω της.
THE LIFO TEAM
 
 