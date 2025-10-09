ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

ΛΕΞ: Αλλάζει ημερομηνία η συναυλία του στη Θεσσαλονίκη - Οι δύο λόγοι

Η συναυλία είχε ανακοινωθεί για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΛΕΞ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ Facebook Twitter
Φωτ. αρχείου: NDP
0

Αλλάζει ημερομηνία η συναυλία του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη.

Η συναυλία είχε ανακοινωθεί για το Σάββατο 18 Οκτωβρίου και μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Οι λόγοι, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, είναι πως «οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για τη μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή».

Σημειώνεται πως παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων.

Σχετική ανάρτηση έκανε και ο ΛΕΞ στο Instagram, δημοσιεύοντας το λινκ για τα εισιτήρια.

ΛΕΞ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Facebook Twitter

ΛΕΞ: Η ανακοίνωση για τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη:

«ΑΛΛΑΓΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΛΕΞ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σας ενημερώνουμε πως η συναυλία του ΛΕΞ στην Θεσσαλονίκη μεταφέρεται το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, στον ήδη ανακοινωμένο χώρο διεξαγωγής, το Καυτανζόγλειο Στάδιο.

Ο λόγος για αυτό είναι πως οι δυσμενείς καιρικές προβλέψεις για την μέχρι πρότινος ανακοινωμένη ημερομηνία διεξαγωγής (18.10.25), σε συνδυασμό με το βεβαρρυμένο αθλητικό πρόγραμμα του Σταδίου, δημιουργούν σειρά δυσκολιών. Αυτές αφορούν τόσο στην τοποθέτηση της άκρως απαιτητικής υλικοτεχνικής υποδομής της συναυλίας, εντός του Σταδίου, όσο και πιθανά στην ίδια την διεξαγωγή.

Σημειώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης και επιστροφής αντιτίμου, σε όλους τους κατόχους των ήδη αγορασμένων εισιτηρίων. Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν αίτημα ακύρωσης ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ στο [email protected] (όχι DM στο Instagram).

Τα ήδη αγορασμένα εισιτήρια ισχύουν κανονικά για την νέα ημερομηνία, χωρίς να κάνετε καμιά επιπλέον ενέργεια.

Ταυτόχρονα, μετά την ανακοίνωση της ολοκλήρωσης της τεχνικής μελέτης του σταδίου, ξεκινάμε σήμερα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων γενικής εισόδου, προς 15 ευρώ το εισιτήριο. Κάθε αγοραστής μπορεί να αγοράσει μέχρι 4 εισιτήρια. Μετά την εξάντληση αυτής της δεύτερης φάσης προπώλησης, ΔΕΝ θα διατεθούν επιπλέον εισιτήρια για την εν λόγω ημερομηνία.

Σας υπενθυμίζουμε να μην αγοράζετε εισιτήρια από ιδιώτες και μη εξουσιοδοτημένους μεταπωλητές, καθώς υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξαπάτησης. Η διοργάνωση δεν φέρει ευθύνη για εισιτήρια που έχουν αγοραστεί εκτός του μοναδικού εξουσιοδοτημένου μεταπωλητή, more.com και του δικτύου καταστημάτων αυτού.

Παρακαλούμε για την υπομονή σας στην απάντηση e-mails και μηνυμάτων, καθώς υπάρχει τεράστιος αριθμός αιτημάτων. Βρισκόμαστε πάντα στη διάθεσή σας και σας ενημερώνουμε ότι ΟΛΑ τα e-mails που θα λάβουμε θα απαντηθούν σχολαστικά».

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Πολιτισμός / Νόμπελ Λογοτεχνίας 2025: Ο Ούγγρος συγγραφέας Λάσλο Κρασναχορκάι τιμήθηκε με το βραβείο

Η επιτροπή σημείωσε ότι ο Κρασναχορκάι βραβεύεται «για τη μαγνητική, εκτενή πρόζα του που με υπομονετική ένταση και φιλοσοφική οξύτητα αποκαλύπτει το χάος, την ειρωνεία και τη μοναξιά του ανθρώπινου πολιτισμού»
LIFO NEWSROOM
Ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον προβάλεται ξανά μετά από 50 χρόνια

Πολιτισμός / «Με παρακολουθούν»: Η ξεχασμένη συνέντευξη του Τζον Λένον που βρέθηκε 50 χρόνια μετά

Μια συνέντευξη του Τζον Λένον που χάθηκε για 50 χρόνια, όπου μιλά για την παρακολούθηση από την κυβέρνηση Νίξον και αποκαλύπτει σκέψεις για τη μουσική και τη ζωή του, προβάλλεται στο Boom Radio για τα 85α γενέθλιά του
LIFO NEWSROOM
To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Πολιτισμός / To Χειμερινό Αυγό Φαμπερζέ αναμένεται να σπάσει κάθε προηγούμενο ρεκόρ σε δημοπρασία

Ο οίκος Christie's το κατατάσσει στις πιο πολυτελείς αυτοκρατορικές δημιουργίες των Φαμπερζέ. Το σχεδίασε μια γυναίκα και δικαίως η προσθήκη του σε οποιαδήποτε συλλογή θεωρείται ανεκτίμητη.
LIFO NEWSROOM
Μια καλόψυχη Α.Ι. κι ένας αλαφροΐσκιωτος σκύλος από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Μια ταινία τρόμου με πρωταγωνιστή ένα σκύλο, Τζάρεντ Λέτο αλλά και Έμα Τόμσον από αύριο στα σινεμά

Η τρίτη και χειρότερη κατάθεση στο σύμπαν του «Tron», η πολυσυζητημένη ταινία τρόμου «Good Boy», το δεύτερο μέρος της τριλογίας του Νταγκ Γιόχαν Χάουγκερουντ και η Έμα Τόμσον ως ένοπλη προστάτιδα στο κινηματογραφικό πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Πολιτισμός / Ντόλι Πάρτον: Η αδελφή της ζητά προσευχές για την υγεία της βασίλισσας της country

Η Ντόλι Πάρτον αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας και αναβάλει τη μεγάλη της περιοδεία στο Λας Βέγκας. Η αδελφή της ζητά προσευχές από τους θαυμαστές, ενώ η τραγουδίστρια παραμένει αισιόδοξη πως «ο Θεός απλώς της ζητά να επιβραδύνει»
LIFO NEWSROOM
Τέιλορ Σουίφτ: Eκτός υποψηφιοτήτων στα Grammy για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια

Πολιτισμός / Τέιλορ Σουίφτ: Η απάντησή της στα σχόλια για το νέο της άλμπουμ

«Ο καθένας έχει δικαίωμα να νιώθει ακριβώς όπως θέλει, ο στόχος μας ως καλλιτέχνες είναι να λειτουργούμε σαν καθρέφτης», αναφέρει για τα σχόλια που απέσπασε το νέο της άλμπουμ, «The Life of a Showgirl»
LIFO NEWSROOM
Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Πολιτισμός / Yohji Yamamoto: «Η μόδα έχει γίνει αστείο, όλα περιστρέφονται γύρω από τα χρήματα»

Ο αντισυμβατικός Ιάπωνας που εξυμνεί την avant-garde αισθητική μέσα από υπερμεγέθεις, ασύμμετρες σιλουέτες και τη διαχρονική του αφοσίωση στο μαύρο, συνεχίζει στα 82 του χρόνια να παλεύει «θυμωμένος αλλά ακούραστος» για την ουσία και την αλήθεια της μόδας
LIFO NEWSROOM
Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Πολιτισμός / Βασίλης Μπισμπίκης: Επιστρέφει η παράσταση «Άνθρωποι και Ποντίκια» μετά από 5 χρόνια

Ο Βασίλης Μπισμπίκης αναβιώνει το αριστούργημα του Τζον Στάινμπεκ στο νέο Cartel στο Αιγάλεω, υπογράφοντας μια ωμή, ρεαλιστική και συναισθηματικά φορτισμένη σκηνοθεσία που φέρνει ξανά στο προσκήνιο τον αγώνα των απλών ανθρώπων για αξιοπρέπεια και ελπίδα
LIFO NEWSROOM
 
 