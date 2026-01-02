ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Περισσότερα από 60 έργα του Ανρί Ματίς δωρίστηκαν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού

Στους περισσότερους πίνακες απεικονίζεται η κόρη του Ανρί Ματίς, Μαργκερίτ

Περισσότερα από 60 έργα του Ανρί Ματίς δωρίστηκαν στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού
Η κοιμισμένη Μαργκερίτ/Φωτογραφία: Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παρισιού
Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης στο Παρίσι έλαβε μια «εξαιρετικά γενναιόδωρη» δωρεά 61 έργων του Ανρί Ματίς, τα οποία είχαν παραμείνει στην οικογένεια του καλλιτέχνη.

Τα περισσότερα από τα έργα που δωρίστηκαν —τα οποία περιλαμβάνουν πίνακες ζωγραφικής, σχέδια, χαλκογραφίες, λιθογραφίες και ένα γλυπτό— απεικονίζουν την κόρη του ζωγράφου, Μαργκερίτ.

Η δωρεά, την οποία το μουσείο χαρακτήρισε εξαιρετική και ιστορική, πραγματοποιήθηκε από τη Barbara Dauphin Duthuit, σύζυγο του εγγονού του Ματίς, Claude, ο οποίος πέθανε το 2011 στη Νέα Υόρκη.

Πολλά από τα έργα είχαν παραχωρηθεί ως δάνεια στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης για την περσινή έκθεση Matisse et Marguerite, ωστόσο το μουσείο ανέφερε ότι η απόφαση της Duthuit να τα αφήσει μόνιμα στη συλλογή του αποτέλεσε τεράστια έκπληξη.

Το 2013, η Duthuit είχε δωρίσει στο Κέντρο Πομπιντού το έργο Marguerite with a Black Cat, ένα από τα πιο γνωστά πορτρέτα της κόρης του Ματίς.

Η Μαργκερίτ, που ήταν το αγαπημένο μοντέλο του Ματίς, γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της σχέσης του καλλιτέχνη με ένα από τα μοντέλα του, την Καρολίν Ζομπλό, όταν εκείνος σπούδαζε τέχνη στο Παρίσι.

Ο ζωγράφος αναγνώρισε το παιδί και έφερε τη Μαργκερίτ να ζήσει με τη νέα του οικογένεια —μαζί με τους ετεροθαλείς αδελφούς της, Ζαν και Πιερ— όταν παντρεύτηκε τέσσερα χρόνια αργότερα.

Marguerite au peignoir, 1920/Φωτογραφία: Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παρισιού
Marguerite au peignoir, 1920/Φωτογραφία: Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παρισιού
Πορτρέτο της Μαργκερίτ/Φωτογραφία: Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παρισιού
Πορτρέτο της Μαργκερίτ/Φωτογραφία: Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Παρισιού

Σε ηλικία έξι ετών, η Μαργκερίτ προσβλήθηκε από διφθερίτιδα και υποβλήθηκε σε επείγουσα τραχειοτομή. Για πολλά χρόνια έκρυβε την ουλή με μπλούζες με ψηλό γιακά ή κορδέλες, όπως φαίνεται και στα πορτρέτα, μέχρι που υποβλήθηκε σε επέμβαση αποκατάστασης όταν ήταν 26 ετών.

Παρότι η υγεία της παρέμεινε εύθραυστη, η Μαργκερίτ εντάχθηκε στη Γαλλική Αντίσταση κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, βασανίστηκε από την Γκεστάπο και απειλήθηκε με απέλαση σε ναζιστικό στρατόπεδο συγκέντρωσης.

Είχε αρχίσει να ασχολείται με τη ζωγραφική και συμμετείχε σε ομαδικές εκθέσεις κατά τη διάρκεια του πολέμου, αλλά τελικά εγκατέλειψε την καλλιτεχνική της δραστηριότητα για να αφοσιωθεί στον ρόλο της βοηθού και ατζέντισσας του πατέρα της έως τον θάνατό του, σε ηλικία 84 ετών, τον Νοέμβριο του 1954. Συνέχισε να καταλογογραφεί το έργο του πατέρα της μέχρι τον θάνατό της στο Παρίσι το 1982, σε ηλικία 87 ετών.

Ο Ματίς προτιμούσε να κρατά τα έργα του μέσα στην οικογένεια αντί να τα πουλά, γεγονός που καθιστά τη δωρεά ιδιαίτερα σημαντική.

Τα 61 έργα θα προστεθούν στα 20 έργα του Ματίς που βρίσκονται ήδη στη συλλογή του μουσείου. Ο διευθυντής του μουσείου, Φαμπρίς Εργκότ, χαρακτήρισε τα πορτρέτα της Μαργκερίτ «εξαιρετικά όμορφα και συγκινητικά».

«Αυτή η εξαιρετικά γενναιόδωρη χειρονομία μαρτυρεί τη βαθιά δέσμευση και την εμπιστοσύνη της κυρίας Ντιτουί προς το μουσείο, το οποίο ουσιαστικά γίνεται το νέο σπίτι της Μαργκερίτ για τις επόμενες δεκαετίες και αιώνες», δήλωσε.

Με πληροφορίες από Guardian

