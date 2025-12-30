ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Η μεγάλη αναδρομική έκθεση της Nan Goldin έρχεται το 2026 στο Παρίσι

Η διαδρομή της έκθεσης διατρέχει τα μεγάλα κεφάλαια του έργου της Nan Goldin

Nan Goldin / Φωτ. Nan Goldin
Μετά τη Στοκχόλμη, το Άμστερνταμ, το Βερολίνο και το Μιλάνο, η έκθεση της Αμερικανίδας φωτογράφου Nan Goldin με τίτλο «This Will Not End Well» θα παρουσιαστεί στο Παρίσι από τις 18 Μαρτίου έως τις 21 Ιουνίου 2026, στο περιθώριο της διεθνούς περιοδείας της.

Θα εκτεθεί, αρχικά, στο Γκραν Παλέ (Grand Palais) και θα αναπτυχθεί τόσο στο Σαλόν ν'ονέρ (Salon d’honneur) όσο και στο παρεκκλήσι Saint-Louis de la Salpêtrière, μέσα σε περίπτερα σχεδιασμένα από την Γαλλολιβανέζα αρχιτέκτονα Hala Wardé, σταθερή συνεργάτιδα της καλλιτέχνιδας.

Η αναδρομική αυτή έκθεση είναι η πρώτη στη Γαλλία που προσφέρει μια συνολική επισκόπηση του έργου της Nan Goldin, γεννημένης στην Ουάσινγκτον το 1953, ως κινηματογραφίστριας, μέσα από φωτογραφικές διαφάνειες και τα βίντεό της που καταγράφουν τις κοινότητες με τις οποίες συνυπήρξε. Θίγει, μεταξύ άλλων, καίρια θέματα όπως η νυχτερινή ζωή, η ταυτότητα φύλου, η φιλία και ο αγώνας κατά του AIDS.

Nan Goldin: Τι θα περιλαμβάνει η έκθεση

Η διαδρομή της έκθεσης διατρέχει τα μεγάλα κεφάλαια του έργου της Nan Goldin, ξεκινώντας από το «The Ballad of Sexual Dependency» (1981 - 2022), το πιο εμβληματικό της έργο, μια βαθιά προσωπική χρονικογραφία των underground σκηνών της Νέας Υόρκης.

Συνεχίζεται με το «The Other Side» (1992 - 2021), έναν φόρο τιμής στους/στις τρανς φίλους/φίλες της, και τις drag queens, και έπειτα με το «Sisters, Saints, Sibyls» (2004–2022), όπου η καλλιτέχνιδα εξερευνά το πένθος και τη μνήμη της οικογένειας.

Πιο πρόσφατα έργα, όπως τα «Memory Lost» (2019–2021) και «Sirens» (2019–2020), αντιμετωπίζουν ευθέως το ζήτημα του εθισμού, ενώ το «Stendhal Syndrom» (2024), εμπνευσμένο από τις «Μεταμορφώσεις» του Οβίδιου, διερευνά την απώλεια ελέγχου μπροστά στην ομορφιά της τέχνης.

Παρότι ο τίτλος της μπορεί να ακούγεται απαισιόδοξος, το «This Will Not End Well» κρύβει, σύμφωνα με τον επιμελητή της έκθεσης Fredrik Liew, τη «χαρακτηριστική, ακλόνητη επιθυμία για ζωή της Goldin».

