ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία στην Θεσσαλονίκη

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης πως επιστρέφει στην πόλη του, στην Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου.

Η εξασφάλιση μιας θέσης στο Καυταντζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου αποδείχθηκε σκληρή, καθώς η ζήτηση για εισιτήρια ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Η ουρά αναμονής ξεπέρασε τα 39.000 άτομα και παρότι πολλοί θαυμαστές του ΛΕΞ περίμεναν για αρκετή ώρα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο. Τελικά μέσα σε λίγες ώρες ανακοινώθηκε πως η συναυλία είναι Sold Out και πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. ««Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ» ανακοίνωσε η εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία.

Η νέα συναυλία του Έλληνα ράπερ στο «σπίτι του» ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα συνέβαινε, μετά τις δύο εμφανίσεις του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ, που συγκέντρωσαν μέσα σε δύο ημέρες πάνω από 100.000 κόσμου.

Η επερχόμενη εμφάνιση του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή μέσω ενός ξεχωριστού βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.