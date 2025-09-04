ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία στην Θεσσαλονίκη

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις στις 18 Οκτωβρίου στο Καυτανζόγλειο Στάδιο

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΛΕΞ: Sold out μέσα σε λίγες ώρες η συναυλία στην Θεσσαλονίκη Facebook Twitter
Φωτ: NDP
0

Ο ΛΕΞ ανακοίνωσε το απόγευμα της Τετάρτης πως επιστρέφει στην πόλη του, στην Θεσσαλονίκη στις 18 Οκτωβρίου.

Η εξασφάλιση μιας θέσης στο Καυταντζόγλειο Στάδιο στις 18 Οκτωβρίου αποδείχθηκε σκληρή, καθώς η ζήτηση για εισιτήρια ήταν μεγάλη από την πρώτη στιγμή. Η ουρά αναμονής ξεπέρασε τα 39.000 άτομα και παρότι πολλοί θαυμαστές του ΛΕΞ περίμεναν για αρκετή ώρα δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο. Τελικά μέσα σε λίγες ώρες ανακοινώθηκε πως η συναυλία είναι Sold Out και πως δεν υπάρχουν άλλα εισιτήρια. ««Η συναυλία του ΛΕΞ στο Καυτανζόγλειο Στάδιο Θεσσαλονίκης, στις 18.10.25 είναι sold out. Ευχαριστούμε πολύ» ανακοίνωσε η εταιρεία που διοργανώνει τη συναυλία.

Η νέα συναυλία του Έλληνα ράπερ στο «σπίτι του» ήταν σχεδόν βέβαιο πως θα συνέβαινε, μετά τις δύο εμφανίσεις του στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στο ΟΑΚΑ, που συγκέντρωσαν μέσα σε δύο ημέρες πάνω από 100.000 κόσμου.

Η επερχόμενη εμφάνιση του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη έγινε γνωστή μέσω ενός ξεχωριστού βίντεο που αναρτήθηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. 

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο Αντρέα Μποτσέλι μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη

Πολιτισμός / Ο Αντρέα Μποτσέλι μάγεψε με τη φωνή του την ιστορική Σαμαρκάνδη

Κάτω από τον νυχτερινό ουρανό της αρχαίας ουζμπεκικής πόλης, η φωνή του Ιταλού τενόρου αντήχησε μπροστά στην πλατεία Ρεγκιστάν – έναν χώρο που εδώ και αιώνες αποτελεί την καρδιά του πολιτισμού του Δρόμου του Μεταξιού
LIFO NEWSROOM
Το ΜΕΤ ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση του 2026 αφιερωμένη στον Ραφαήλ

Πολιτισμός / Το ΜΕΤ ανακοίνωσε τη μεγάλη έκθεση του 2026 αφιερωμένη στον Ραφαήλ

Το Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης στη Νέα Υόρκη ετοιμάζεται για την έκθεση «Ραφαήλ: Υψηλή Ποίηση», τη μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ για τον δάσκαλο της Αναγέννησης στις Ηνωμένες Πολιτείες.
ΑΡΓΥΡΩ ΜΠΟΖΩΝΗ
Αρονόφσκι, Στίβεν Κινγκ και Κουρόσαβα από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Αρονόφσκι, Στίβεν Κινγκ και Κουροσάβα από αύριο στους κινηματογράφους

Η αναδρομή στην crime κωμωδία των ‘90s του «Caught Stealing», το φιλμικό ανάλογο μιας ζεστής αγκαλιάς που λέγεται «Life of Chuck», το γουντιαλενικής ιδιοσυγκρασίας «Trois Amies» και το αξεπέραστο «Ran» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Ρώμη: Το διάσημο Caffè Greco κινδυνεύει να κλείσει

Πολιτισμός / Ρώμη: Το διάσημο Caffè Greco κινδυνεύει να κλείσει

Ένα από τα πιο θρυλικά στέκια της Ευρώπης, με 250 χρόνια ιστορίας και θαμώνες από τον Γκαίτε και τον Σοπενχάουερ μέχρι τον Σταντάλ και τον Ίψεν, κινδυνεύει με λουκέτο καθώς οι ιδιοκτήτες απαιτούν ενοίκιο πολλαπλάσιο από το προηγούμενο.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Υπόδειγμα πολιτισμού ή άντρο της ακολασίας, η Πομπηία παραμένει η ενεργή φλέβα της Ιστορίας

Πολιτισμός / Υπόδειγμα πολιτισμού ή άντρο της ακολασίας, η Πομπηία παραμένει η ενεργή φλέβα της Ιστορίας

Η «Χαμένη Πόλη» εξακολουθεί να γοητεύει τους ερευνητές και έχει πολλά ακόμη να δώσει μέσα από τη μεγαλύτερη ανασκαφή που έχει γίνει ποτέ, τα τελευταία 70 χρόνια
LIFO NEWSROOM
 
 