ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πολιτισμός

VLOSPA: Με ΛΕΞ και Μαρίνα Σάττι στο νέο τραγούδι «Παιδιά του Φεγγαριού»

Πέρα από τον ΛΕΞ και τη Σάττι, στον ομώνυμο δίσκο συμμετέχουν ο Μικρός Κλέφτης και ο Bloody Hawk, μεταξύ άλλων

LifO Newsroom
LifO Newsroom
VLOSPA: Με ΛΕΞ και Μαρίνα Σάττι στο νέο τραγούδι «Παιδιά του Φεγγαριού» Facebook Twitter
0

Ο VLOSPA κυκλοφόρησε το νέο του άλμπουμ με τίτλο «Παιδιά του Φεγγαριού», ξεχωρίζοντας με το ομώνυμο κομμάτι στο οποίο συνεργάζεται με τον ΛΕΞ και τη Μαρίνα Σάττι. Το τραγούδι κινείται σε ρυθμούς 2step garage, διαφοροποιούμενο από τον παραδοσιακό ήχο της ελληνικής ραπ.

Το άλμπουμ, που κυκλοφορεί από τη Minos EMI / Universal, αποτελεί σύμπραξη του VLOSPA με τον παραγωγό Dof Twogee και περιλαμβάνει δέκα τραγούδια. Οι στίχοι και το προσωπικό ύφος του ράπερ συναντούν τις πολύπλοκες παραγωγές του Twogee, διαμορφώνοντας έναν πιο πειραματικό και πολυσυλλεκτικό ήχο.

Πέρα από τον ΛΕΞ και τη Σάττι, στο δίσκο συμμετέχουν ο Μικρός Κλέφτης, ο Bloody Hawk, αλλά και ο διεθνώς αναγνωρισμένος κιθαρίστας της heavy metal Gus G, ο οποίος εμφανίζεται στο κομμάτι «LOV€».

Το tracklist περιλαμβάνει τα: Rendez-vous, Parapanw, Παιδιά του Φεγγαριού, Kolopaida, Oxi To 100, LOV€, Xrysi Kardia, Simademenoi, Einai Magika, Mad City.

Το «Παιδιά του Φεγγαριού» είναι διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και αναμένεται να αποτελέσει μία από τις πιο πολυσυζητημένες κυκλοφορίες της χρονιάς στην ελληνική ραπ σκηνή.

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEATS PLIZ

Portraits 2024 / O απόλυτος μουσικός θρίαμβος του Σαλονικιού Beats Pliz και του «Arte Povera»

Το «Arte Povera» είναι πολύ περισσότερα από ένα ραπ άλμπουμ που συνδυάζει πρωτότυπη συμφωνική μουσική και ραπ – είναι ένα ολοκληρωμένο πρότζεκτ χωρίς προηγούμενο και ο θρίαμβος ενός Σαλονικιού συνθέτη και παραγωγού που, κόντρα σε όλες τις δυσκολίες, έκανε πραγματικότητα το όνειρό του φτιάχνοντας ένα ραπ ντοκιμαντέρ, έναν δίσκο με συμμετοχές σημαντικών ονομάτων της ελληνικής ραπ σκηνής αλλά και δύο (κυριολεκτικά) ανεπανάληπτα live-σταθμούς για την ελληνική μουσική.
M. HULOT

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Πολιτισμός / Φαλλοί πέντε μέτρων και όργια σκελετών: Η Μαρίνα Αμπράμοβιτς στο πιο τολμηρό έργο της

Η παράσταση αντλεί υλικό από λαϊκές παραδόσεις και αρχέγονες τελετουργίες των Βαλκανίων, οι οποίες όπως λέει, «εμπλέκουν το σώμα, το πέος και τον κόλπο σε διαφορετικές μορφές»
LIFO NEWSROOM
ΣΤΙΒΕΝ ΚΙΝΓΚ ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΒΙΒΛΙΑ

Πολιτισμός / Οι ΗΠΑ σε περίοδο λογοκρισίας: ο Στίβεν Κινγκ «πρωταγωνιστεί» στις απαγορεύσεις βιβλίων

Οι πολιτείες που πρωτοστατούν στη λογοκρισία είναι η Φλόριντα, το Τέξας και το Τενεσί, οι οποίες ευθύνονται για περίπου το 80 % των καταγεγραμμένων απαγορεύσεων
LIFO NEWSROOM
Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Πολιτισμός / Εβδομάδα Μόδας Παρισιού: Ο Jonathan Anderson έκανε το ντεμπούτο του στη Dior και ήταν όλοι εκεί

Ο Anderson είχε ανακοινωθεί νωρίτερα φέτος ως ο πρώτος σχεδιαστής που θα ηγείται ταυτόχρονα τόσο της γυναικείας όσο και της ανδρικής γραμμής του παγκοσμίως αναγνωρισμένου οίκου
LIFO NEWSROOM
The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / The Rock, Δράκουλας και Τζέιμς Κάμερον από αύριο στους κινηματογράφους

Η δραματική απόπειρα του Ντουέιν Τζόνσον, η κατά Λικ Μπεσόν εκδοχή του βαμπιρικού μύθου, ένα μεγάλο εισπρακτικό hit από την Κίνα και η επανέκδοση του δεύτερου «Avatar» απαρτίζουν το πρόγραμμα νέων κυκλοφοριών αυτής της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
 
 