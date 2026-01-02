Όσκαρ: Η πρώτη αφίσα για τα φετινά βραβεία της Ακαδημίας

Η Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου έφερε στη δημοσιότητα την πρώτη αφίσα για τη φετινή απονομή των Βραβείων Όσκαρ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026.

Τα φετινά Όσκαρ θα μεταδοθούν από τη Ραδιοφωνική Εταιρεία Αμερικής (American Broadcasting Company, ABC) και την πλατφόρμα streaming Hulu, ενώ αναμένεται να τα παρουσιάσει ο Connan O' Brien.

«Παρακολουθήστε τα Όσκαρ ζωντανά στις 15 Μαρτίου στο ABC και στο Hulu, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien. Να περιμένετε το απρόβλεπτο. #Oscars» έγραψε στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου.

Catch the Oscars live March 15th on ABC and Hulu, hosted by Conan O’Brien. Expect the unexpected. #Oscars pic.twitter.com/0jUaYQATPZ — The Academy (@TheAcademy) January 2, 2026

Όσκαρ: Η μεγάλη αλλαγή από το 2029

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 (1/12) η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ανακοίνωσε πως τα Όσκαρ θα είναι διαθέσιμα -για παρακολούθηση- αποκλειστικά από την πλατφόρμα του YouTube.

Η Ακαδημία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι υπεγράφη μια «πολυετή συμφωνία» με το YouTube για τα «αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα των Όσκαρ». Η συμφωνία θα διαρκέσει έως το 2033, με πολλά μέσα να την χαρακτηρίζουν ως «ιστορική».

Πρόκειται για «μια κρίσιμη στιγμή για την ψυχαγωγία», σχολιάζει το CNN για τη συμφωνία και συνεχίζει: «Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει μια τεράστια μετατόπιση ισχύος στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ανατραπεί από το YouTube και πλατφόρμες streaming όπως το Netflix».

Το ABC, που ανήκει στην Disney, είναι η «έδρα» των Όσκαρ εδώ και δεκαετίες. Το ABC θα συνεχίσει να προβάλλει την τελετή απονομής των βραβείων έως το 2028. Η Ακαδημία είχε προχωρήσει σε δημοπρασία για τα δικαιώματα για μελλοντικές τηλεοπτικές μεταδόσεις τις τελευταίες εβδομάδες, οδηγώντας σε εικασίες ότι ένας νέος «big tech» αγοραστής θα εισχωρούσε.

Το YouTube ξεπέρασε το ABC και άλλες προτάσεις, αν και οι λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, ανέφερε σε δήλωσή του: «Τα Όσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς μας θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνία. Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτόν τον εορτασμό της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας παράλληλα πιστή στην ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ».