ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Όσκαρ: Η πρώτη αφίσα για τα φετινά βραβεία της Ακαδημίας

Τα φετινά Όσκαρ θα τα παρουσιάσει ο Connan O' Brien

The LiFO team
The LiFO team
ΟΣΚΑΡ ΒΡΑΒΕΙΑ Facebook Twitter
Στιγμιότυπο από την περσινή τελετή απονομής των Όσκαρ / EPA
0

Η Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου έφερε στη δημοσιότητα την πρώτη αφίσα για τη φετινή απονομή των Βραβείων Όσκαρ, που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου 2026.

Τα φετινά Όσκαρ θα μεταδοθούν από τη Ραδιοφωνική Εταιρεία Αμερικής (American Broadcasting Company, ABC) και την πλατφόρμα streaming Hulu, ενώ αναμένεται να τα παρουσιάσει ο Connan O' Brien.

«Παρακολουθήστε τα Όσκαρ ζωντανά στις 15 Μαρτίου στο ABC και στο Hulu, με παρουσιαστή τον Conan O’Brien. Να περιμένετε το απρόβλεπτο. #Oscars» έγραψε στην ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αμερικάνικη Ακαδημία Κινηματογράφου.

Όσκαρ: Η μεγάλη αλλαγή από το 2029

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Δεκεμβρίου 2025 (1/12) η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών, ανακοίνωσε πως τα Όσκαρ θα είναι διαθέσιμα -για παρακολούθηση- αποκλειστικά από την πλατφόρμα του YouTube.

Η Ακαδημία δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι υπεγράφη μια «πολυετή συμφωνία» με το YouTube για τα «αποκλειστικά παγκόσμια δικαιώματα των Όσκαρ». Η συμφωνία θα διαρκέσει έως το 2033, με πολλά μέσα να την χαρακτηρίζουν ως «ιστορική».

Πρόκειται για «μια κρίσιμη στιγμή για την ψυχαγωγία», σχολιάζει το CNN για τη συμφωνία και συνεχίζει: «Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει μια τεράστια μετατόπιση ισχύος στη βιομηχανία των μέσων ενημέρωσης, η οποία έχει ανατραπεί από το YouTube και πλατφόρμες streaming όπως το Netflix».

Το ABC, που ανήκει στην Disney, είναι η «έδρα» των Όσκαρ εδώ και δεκαετίες. Το ABC θα συνεχίσει να προβάλλει την τελετή απονομής των βραβείων έως το 2028. Η Ακαδημία είχε προχωρήσει σε δημοπρασία για τα δικαιώματα για μελλοντικές τηλεοπτικές μεταδόσεις τις τελευταίες εβδομάδες, οδηγώντας σε εικασίες ότι ένας νέος «big tech» αγοραστής θα εισχωρούσε.

Το YouTube ξεπέρασε το ABC και άλλες προτάσεις, αν και οι λεπτομέρειες δεν ήταν άμεσα διαθέσιμες.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του YouTube, Neal Mohan, ανέφερε σε δήλωσή του: «Τα Όσκαρ είναι ένας από τους βασικούς πολιτιστικούς μας θεσμούς, που τιμούν την αριστεία στην αφήγηση και την καλλιτεχνία. Η συνεργασία με την Ακαδημία για να φέρουμε αυτόν τον εορτασμό της τέχνης και της ψυχαγωγίας σε θεατές σε όλο τον κόσμο θα εμπνεύσει μια νέα γενιά δημιουργικότητας και λάτρεις του κινηματογράφου, παραμένοντας παράλληλα πιστή στην ιστορική κληρονομιά των Όσκαρ».

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι 10 τεράστιες ταινίες που περιμένουμε μέσα στο 2026

Οθόνες / Οι 10 ταινίες που θα σπάσουν τα ταμεία το 2026

Από την επιστροφή του Στίβεν Σπίλμπεργκ στην επιστημονική φαντασία και την «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, μέχρι το φινάλε του «Dune», αυτές είναι οι δέκα ταινίες που θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας τη νέα χρονιά.
ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζόντι Φόστερ, Φίδια και Ζόμπι την Πρωτοχρονιά στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζόντι Φόστερ, Φίδια και Ζόμπι την Πρωτοχρονιά στους κινηματογράφους

To γαλλόφωνο πρωταγωνιστικό ντεμπούτο της Αμερικανίδας ηθοποιού «Vie Privee», το δραματικό θρίλερ «We Bury the Dead» από την Αυστραλία και το μεταμοντέρνο ριμέικ του «Anaconda» ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα της εβδομάδας.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Εθνική Λυρική Σκηνή: Ανανεώνεται η θητεία του Γιώργου Κουμεντάκη στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση

Πολιτισμός / Εθνική Λυρική Σκηνή: Ανανεώνεται η θητεία του Γιώργου Κουμεντάκη στην Καλλιτεχνική Διεύθυνση

«Αισθάνομαι εξαιρετική τιμή αλλά και μεγάλη ευθύνη για την απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την τέταρτη ανανέωση της θητείας μου έως το 2029», αναφέρει σε δήλωσή του, ο Γιώργος Κουμεντάκης
THE LIFO TEAM
Μπριζίτ Μπαρντό: Η ζωή και η κληρονομιά της κινηματογραφικής σταρ του 20ου αιώνα

Πολιτισμός / Μπριζίτ Μπαρντό: Η ζωή και η κληρονομιά της κινηματογραφικής σταρ του 20ου αιώνα

Άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα στον κινηματογράφο, τη μόδα και τη φιλοζωική δράση, ενώ παρά τις προσωπικές και πολιτικές αντιπαραθέσεις, παραμένει μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του 20ού αιώνα
THE LIFO TEAM
 
 