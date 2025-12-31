ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πέθανε ο ηθοποιός Isiah Whitlock Jr, σε ηλικία 71 ετών

Την είδηση του θανάτου του, την έκανε γνωστή ο μάνατζέρ του Brian Liebman

Ο Αμερικανός ηθοποιός Isiah Whitlock Jr., που υποδύθηκε έναν διεφθαρμένο πολιτικό στο αστυνομικό δράμα του HBO The Wire και είχε ρόλους σε πολυάριθμες ταινίες του Spike Lee, πέθανε σε ηλικία 71 ετών την Τρίτη, όπως ανακοίνωσε ο μάνατζέρ του.

«Με απέραντη θλίψη μοιράζομαι την απώλεια του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη, Isiah Whitlock Jr. Αν τον γνώριζες – τον αγαπούσες. Ένας λαμπρός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Brian Liebman.

Ο Whitlock κέρδισε το κοινό ως ο πολιτικός Clay Davis στο γεμάτο δράση The Wire, βασισμένο στις σκληρές ιστορίες του πρώην δημοσιογράφου David Simon από τον σκοτεινό κόσμο του εμπορίου ναρκωτικών και της εγκληματικής πολιτικής στη Βαλτιμόρη. 

Με περισσότερες από 125 συμμετοχές στο ενεργητικό του, η καριέρα του Whitlock εκτεινόταν σε δεκαετίες και περιλάμβανε ρόλους σε πολλές ταινίες του Spike Lee, όπως She Hate Me, 25th Hour, Red Hook Summer, Chi-Raq, BlacKkKlansman και Da 5 Bloods. Ο Lee ανήρτησε μια φωτογραφία όπου κρατά το χέρι του Whitlock, αποκαλώντας τον «Αγαπημένο μου αδελφό».

Άλλες αξιομνημόνευτες εμφανίσεις του περιλαμβάνουν τον ρόλο του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ στη σατιρική κωμική σειρά Veep, που σατιρίζει το εργασιακό περιβάλλον των πολιτικών στην Ουάσινγκτον.

Σε έναν από τους πρώιμους κινηματογραφικούς του ρόλους, ο Whitlock εμφανίστηκε στο Goodfellas του Μάρτιν Σκορτσέζε, ως γιατρός που χορηγεί Valium στον γκάνγκστερ Henry Hill. Η βαθιά, μπάσα φωνή του ακούστηκε επίσης σε ταινίες και τηλεοπτικές σειρές κινουμένων σχεδίων, όπως το Lightyear και το Cars 3 της Pixar.

Γεννημένος στην πολιτεία Ιντιάνα, στη μεσοδυτική Αμερική, ως το μεσαίο παιδί μιας οικογένειας με δέκα παιδιά, ο Whitlock είχε πατέρα εργάτη σε χαλυβουργείο. Απόφοιτος του Southwest State University, σπούδασε υποκριτική στο American Conservatory Theater στο Σαν Φρανσίσκο.

Με πληροφορίες από The Guardian

