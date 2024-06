Κέβιν Κόστνερ, Μεγάλη Ανατριχίλα και Ντέιβιντ Λιντς από αύριο στους κινηματογράφους

Κι ενώ το Inside Out 2 έχει φτάσει σε μόλις 12 μέρες μια ανάσα από τα 300 χιλιάδες εισιτήρια και αποτελεί ήδη τη μεγάλη επιτυχία του καλοκαιριού, το πρόγραμμα εμπλουτίζεται με μια σειρά από ελκυστικές επιλογές.

Το A Quiet Place: Day One μπορεί να μην σας καθηλώσει με την αγωνία του, αλλά σίγουρα θα σας κάνει να συγκινηθείτε. Οι γατόφιλοι σπεύσατε, συμμετέχει ένας απίθανος γάτος σε σημαντικό ρόλο.

To Ηorizon: An American Saga – Chapter 1 είναι το πρώτο κεφάλαιο ενός πολυδάπανου, προσωπικού οράματος του Κέβιν Κόστνερ. Λογαριασμό θα κάνουμε όταν δούμε και το δεύτερο μέρος στο τέλος του καλοκαιριού, από το πρώτο κρατάμε έναν δημιουργό που δεδομένα αγαπά το είδος του γούεστερν και μια απόπειρα αναπαραγωγής ενός θεάματος τηλεοπτικής λογικής στη μεγάλη οθόνη– για καλό και για κακό.

To Little Wicked Letters σηματοδοτεί τη συνάντηση δυο μεγάλων κυριών της βρετανικής υποκριτικής, της Ολίβια Κόλμαν και της Τζέσι Μπάκλεϊ, οι οποίες να θυμίσουμε ότι είχαν υποδυθεί τον ίδιο χαρακτήρα σε διαφορετική ηλικία στο Lost Daughter της Μάγκι Τζίλενχαλ.

Facebook Twitter To Little Wicked Letters σηματοδοτεί τη συνάντηση δυο μεγάλων κυριών της βρετανικής υποκριτικής, της Ολίβια Κόλμαν και της Τζέσι Μπάκλεϊ.

Ο Τελευταίος Ταξιτζής του Στέργιου Πάσχου είναι μια ταινία που θα συζητηθεί, για εμάς έχει σοβαρά προβλήματα, καθώς το βλέμμα του φακού ταυτίζεται με εκείνο του χαρακτήρα, αλλά κάποιοι βρήκαν αρετές στην ταινία, από την οποία ξεχωρίζουμε ερμηνευτικά την Κλέλια Ανδριολάτου.

Από επανεκδόσεις αυτή την εβδομάδα έχουμε The Big Chill, μια ταινία γενιάς με σάουντρακ που ακούστηκε όσο λίγα, αλλά και The Straight Story, την πιο στρωτή και απλή (αλλά όχι και απλοϊκή) ταινία του Ντέιβιντ Λιντς. Τέλος, το Panda Bear in Africa φιλοδοξεί να κλέψει μερίδα του οικογενειακού κοινού από το Inside Out 2 που αναφέραμε στην αρχή.