Γυναικοκτονία στον Βόλο: Η στιγμή που ο δράστης φτάνει στον εισαγγελέα

Με σκυμμένο κεφάλι ο 40χρονος μπροστά από τις κάμερες, δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων

Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκε σήμερα, Κυριακή 24/8, λίγα λεπτά πριν τις 11:30, ο 40χρονος δράστης της γυναικοκτονίας στον Βόλο.

Ο 40χρονος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του, μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών του, στο διαμέρισμά τους, στην οδό Κωνσταντά. Ο δράστης είχε κρυφτεί σε οικόπεδο της οδού Ευριπίδου, όπου και συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου.

Όπως επισημαίνει το gegonota.news, σήμερα οδηγήθηκε στον εισαγγελέα συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο. Ο δράστης της γυναικοκτονίας πέρασε με σκυμμένο το κεφάλι μπροστά από τις κάμερες και δεν απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.