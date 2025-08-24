ΔΙΕΘΝΗ
Διεθνή

Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Η Ουκρανία χτυπά τη Ρωσία στην εθνική της γιορτή: Επίθεση με drone σε σταθμούς πυρηνικών και πετρελαίου Facebook Twitter
φωτ.: EPA
0

Η Ουκρανία εξαπέλυσε σειρά επιθέσεων με drone εναντίον του ρωσικού εδάφους σήμερα, ημέρα κατά την οποία γιορτάζει την ανεξαρτησία της, προκαλώντας πυρκαγιές σε πυρηνικό σταθμό στο Κουρσκ και σε έναν τερματικό σταθμό πετρελαίου στο λιμάνι Ουστ- Λούγκα.

Ένα από αυτά τα drone, που καταρρίφθηκε λίγο μετά τα μεσάνυκτα από την αντιαεροπορική άμυνα της Ρωσίας, «εξερράγη και προκάλεσε ζημιές στον βοηθητικό μετασχηματιστή» πυρηνικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στην περιφέρεια Κουρσκ, ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία στον λογαριασμό της στο Telegram.

«Η πυρκαγιά κατασβέστηκε», πρόσθεσε διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχουν θύματα, αν και έχει μειωθεί η παραγωγική δυναμικότητα ενός από τους αντιδραστήρες.

«Το επίπεδο ραδιενέργειας στον βιομηχανικό χώρο του πυρηνικού σταθμού του Κουρσκ και στη γύρω περιοχή δεν έχει αλλάξει», τόνισε η ίδια πηγή, εξηγώντας ότι παραμένει «σε κανονικά επίπεδα».

Από την αρχή του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ο Διεθνής Οργανισμός Ατομική Ενέργειας (ΔΟΑΕ- ΙΑΕΑ) προειδοποιεί για το ενδεχόμενο πυρηνικής καταστροφής, κυρίως στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια στη νότια Ουκρανία, ο οποίος βρίσκεται από τον Μάρτιο του 2022 υπό τον έλεγχο των ρωσικών στρατευμάτων.

Στις ακτές της Βαλτικής η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε 10 drones στο λιμάνι Ουστ- Λούγκα, κοντά στην Αγία Πετρούπολη, ενώ πυρκαγιά ξέσπασε σε τερματικό σταθμό πετρελαίου της ρωσικής εταιρείας Novatek, σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Αλεξάντερ Ντροζντένκο.

«Οι πυροσβέστες και το υπουργείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται για την κατάσβεσή της», πρόσθεσε στο Telegram.

Τις τελευταίες εβδομάδες, και την ώρα που εντείνονται οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου υπό την πίεση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, η Ουκρανία έχει εξαπολύσει δεκάδες drone εναντίον του ρωσικού εδάφους. Στοχοθετεί κυρίως δεξαμενές πετρελαίου σε μια προσπάθεια να περιορίσει τις εξαγωγές της Μόσχας οι οποίες χρηματοδοτούν σε μεγάλο βαθμό τις στρατιωτικές της επιχειρήσεις.

Οι επιθέσεις αυτές φαίνεται να ευθύνονται για την άνοδο της τιμής των καυσίμων στη Ρωσία, η οποία έχει φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ παρά την απαγόρευση εξαγωγών βενζίνης που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Το ρωσικό υπουργείο Ενέργειας αποδίδει τις υψηλές τιμές «στην εποχική άνοδο της ζήτησης και τις γεωργικές εργασίες», χωρίς να αναφέρεται στις ουκρανικές επιθέσεις.

Την Παρασκευή ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Ορμπάν δήλωσε ότι ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα του τις δυσκολίες ανεφοδιασμού ρωσικού πετρελαίου μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, τον οποίο έχει βομβαρδίσει το Κίεβο, όπως καταγγέλλει.

Οι ρωσικές μονάδες αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν συνολικά 95 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύκτας πάνω από 13 περιφέρειες, επεσήμανε το υπουργείο Άμυνας. Από την πλευρά της η ρωσική υπηρεσία πολιτικής προστασίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι ανεστάλησαν οι πτήσεις για ώρες σε διάφορα αεροδρόμια της χώρας.

Ουκρανικά drone στοχοθέτησαν και βιομηχανική επιχείρηση στην πόλη Σιζράν, στη νότια Ρωσία, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας Σαμάρα Βιάτσεσλαβ Φεντορίστσεβ, αν και πρόσθεσε ότι δεν υπάρχουν τραυματίες.

Οι νέες επιθέσεις της Ουκρανίας, μιας πρώην σοβιετικής δημοκρατίας, εξαπολύθηκαν την ώρα που η χώρα γιορτάζει σήμερα τα 34 χρόνια της ανεξαρτησίας της.

«Ο ουκρανικός λαός δεν θα παραδοθεί ποτέ και δεν θα απαρνηθεί ποτέ την Ανεξαρτησία του», υπογράμμισε ο επικεφαλής του ουκρανικού στρατού Ολεξάντρ Σίρσκι σήμερα το πρωί με αφορμή αυτή την επέτειο.

Ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σίμπιχα χαρακτήρισε την ανεξαρτησία της χώρας του «ακρογωνιαίο λίθο της ασφάλειας της Ευρώπης».

Με πληροφορίες από Reuters, Guardian

Διεθνή

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Διεθνή / Doulos Phos: Το πλοίο-θρύλος που έγινε ξενοδοχείο πολυτελείας και σώθηκε από τη διάλυση

Το MV Doulos Phos, πρώην επιβατηγό πλοίο και αποστολικό σκάφος, μετατράπηκε σε ξενοδοχείο πολυτελείας στην Ινδονησία, διατηρώντας την ιστορική του κληρονομιά και προσφέροντας εμπειρία θάλασσας στην ξηρά
LIFO NEWSROOM
Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Διεθνή / Ιταλικές παραλίες σε κρίση: Ομπρέλες-χρυσάφι αδειάζουν τις ακτές

Οργή στην Ιταλία για τις εξωφρενικές τιμές στις παραλίες. Ομπρέλα και δύο ξαπλώστρες φτάνουν έως και 117€ την ημέρα, με τις οικογένειες να εγκαταλείπουν τα beach clubs. Πώς η κρίση μισθών και η πολιτική αντιπαράθεση αλλάζουν το καλοκαίρι των Ιταλών
LIFO NEWSROOM
Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Διεθνή / Το Πεντάγωνο μπλοκάρει την Ουκρανία: Γιατί οι ΗΠΑ δεν την αφήνουν να χτυπήσει τη Ρωσία με ATACMS

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν την Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά στόχων στη Ρωσία, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ πιέζει για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Κρεμλίνο
LIFO NEWSROOM
Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Διεθνή / Το μυστηριώδες διαστημικό αεροσκάφος X-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ξεκίνησε νέα μυστική αποστολή

Το X-37B, το μυστικό διαστημικό αεροσκάφος του Πενταγώνου, εκτοξεύτηκε με πύραυλο της SpaceX από το Κένεντι - Η αποστολή του παραμένει άκρως απόρρητη, με στόχο δοκιμές σε τεχνολογίες αιχμής
LIFO NEWSROOM
Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Διεθνή / Γερμανία: Από «δημοσιονομικός άγιος» σε «αμαρτωλό» – Η εκτόξευση των αμυντικών δαπανών και το χρέος

Μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Γερμανία αυξάνει δραστικά τις αμυντικές δαπάνες, χαλαρώνει τον «φρένο χρέους» και δανείζεται μαζικά, προκαλώντας ανησυχία για το μέλλον της οικονομίας
LIFO NEWSROOM
Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Νότια Αφρική: Συνελήφθη ο «βαρόνος των ρινόκερων» για λαθρεμπόριο 964 κεράτων αξίας 14 εκατ. δολαρίων

Ο 83χρονος Τζον Χιουμ, πρώην κτηματομεσίτης και ιδιοκτήτης του μεγαλύτερου ιδιωτικού κοπαδιού ρινόκερων, συνελήφθη στη Νότια Αφρική κατηγορούμενος για λαθρεμπόριο κεράτων
LIFO NEWSROOM
 
 