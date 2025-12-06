James Bond: Θα ερμηνεύσουν οι Oasis το τραγούδι τίτλων της νέας ταινίας;

Ο Νόελ Γκάλαχερ των Oasis είχε δηλώσει το 2008: «Είναι κοροϊδία το ότι ο σπουδαιότερος Βρετανός πράκτορας όλων των εποχών πρέπει να συνοδεύεται από ένα μάτσο γαμ… Αμερικάνους», αναφερόμενος στο τραγούδι τίτλου του Quantum of Solace, το «Another Way To Die» από την Alicia Keys και τον Jack White.

«Έχω γράψει μερικά τραγούδια για τον Μποντ», πρόσθεσε. «Δεν έχουν πολύ… Μποντ-ικούς τίτλους, οπότε θα έπρεπε να προσαρμόσω τον τίτλο ανάλογα.»

Λοιπόν, 17 χρόνια αργότερα, ο συνιδρυτής των Oasis ίσως επιτέλους έχει την ευκαιρία του να ηχογραφήσει το τραγούδι τίτλου για την επερχόμενη ταινία του James Bond.

Σύμφωνα με τη βρετανική ταμπλόιντ The Sun, οι Oasis είναι η κορυφαία επιλογή της εταιρείας παραγωγής Amazon MGM.

Μία πηγή είπε στο μέσο: «Οι ταινίες του 007 είναι μία από τις μεγάλες βρετανικές κινηματογραφικές σειρές. Και ποιος θα ήταν καλύτερος για να ηχογραφήσει το τραγούδι τίτλου από ένα από τα σημαντικότερα βρετανικά συγκροτήματα όλων των εποχών;»

Η επερχόμενη ταινία Bond βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό ανάπτυξη και θα σκηνοθετηθεί από τον Ντενί Βιλνέβ, ενώ το σενάριο θα γράψει ο δημιουργός του Peaky Blinders, Στίβεν Νάιτ.

Ο Νάιτ δήλωσε στο BBC Radio 5 Live Breakfast: «Ήταν πάντα στη λίστα με τα πράγματα που ήθελα να κάνω και είναι φανταστικό που μου ζητήθηκε – ανυπομονώ να ξεκινήσω.»

Πρόσθεσε: «Ελπίζω ότι, όντας θαυμαστής του Μποντ για πολλά χρόνια, αυτό θα έχει εμποτιστεί μέσα μου και θα μπορέσω να δημιουργήσω κάτι που θα είναι το ίδιο αλλά διαφορετικό — και καλύτερο, πιο δυνατό και πιο τολμηρό.»

Η ημερομηνία κυκλοφορίας του Bond 26 δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί· η παραγωγή αναμένεται να ξεκινήσει το 2027, πράγμα που σημαίνει ότι οι θαυμαστές του Μποντ πιθανότατα θα χρειαστεί να περιμένουν μέχρι το 2028. Δεν έχει ανακοινωθεί επίσης ποιος ηθοποιός θα φορέσει το σμόκιν μετά την περίοδο του Ντάνιελ Κρεγκ.

Τον Σεπτέμβριο αναφέρθηκε ότι η Amazon αναζητά ένα «φρέσκο πρόσωπο» για τον νέο 007, και κυκλοφόρησαν φήμες γύρω από τους Κάλουμ Τέρνερ, Σκοτ Ρόουζ-Μαρς και Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον ως πιθανούς υποψήφιους.

Με πληροφορίες από euronews.com