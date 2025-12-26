Αλλάζει ο καιρός την Πρωτοχρονιά

Φαίνεται πως αλλάζει ο καιρός από εβδομάδα, επηρεάζοντας και την Πρωτοχρονιά.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης στις τελευταίες από τις προγνώσεις του για τον καιρό, έκανε λόγο για βαρυχειμωνιά την Πρωτοχρονιά, αναφέροντας στις πρώτες εκτιμήσεις του για το σκηνικό του καιρού την Πρωτοχρονιά, πως «βλέπει» να έρχονται χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, αν και ανέφερε πως υπάρχουν ακόμη αρκετές μέρες μπροστά μας για να εξαχθούν ορθά συμπεράσματα.

Χαρακτηριστικά έγραψε αναφορικά με την τάση για την Πρωτοχρονιά: «Προς το πολύ χειμωνιάτικο φαίνεται να στρέφεται ο καιρός στην αλλαγή του χρόνου όπου αν και το παγκόσμιο προγνωστικό μας σύστημα "ΗΡΑΚΛΗΣ" όπως φαίνεται και στον τελευταίο μας χάρτη "βλέπει" βαρυχειμωνιά με χιόνια ακόμη και σε πεδινές εκτάσεις, κρατάμε ακόμη αρκετές επιφυλάξεις μιας και δεν υπάρχει, ακόμη τουλάχιστον, συμφωνία και με άλλα προγνωστικά κέντρα. Το περισσότερο κρύο σε σχέση με τα Χριστούγεννα μπορεί να θεωρηθεί δεδομένο, ως προς τα φαινόμενα όμως (βροχές - χιόνια) χρειάζεται υπομονή ακόμα στο να βγουν ορθά συμπεράσματα».

Επίσης, σύμφωνα με τη μετεωρολόγο Ελίνα Καρέτσου, που μίλησε στο Mega πριν από ελάχιστες ημέρες, τη νέα εβδομάδα το σκηνικό του καιρού αναμένεται να είναι πιο χειμερινό.

Από την πλευρά του, ο Θοδωρής Κολυδάς δημοσίευσε βίντεο με χάρτες και το πώς θα εξελιχθεί ο καιρός των επόμενων ημερών.

🎅 🎄 🎁 ✨Καλά Χριστούγεννα με Υγεία και Ευτυχία ! pic.twitter.com/QUn1PtnkH3 — Theodoros Kolydas (@KolydasT) December 25, 2025

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΣΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-12-2025 (ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ)

Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Βροχές θα σημειωθούν κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά, τα νησιά του Ιονίου και κατά τόπους στη δυτική ηπειρωτική χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι, ενώ τiς πρώτες πρωινές ώρες μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις Σποράδες, την ανατολική Θεσσαλία και τη βόρεια Εύβοια. Τις μεσημβρινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα εξασθενήσουν και το βράδυ στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο τις πρωινές ώρες βορειοανατολικοί τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 10 με 12 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 13 με 16, στα δυτικά τους15 με 17 και στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 19 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-12-2025

Στην ανατολική και νότια χώρα νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές στη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την ανατολική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τη βόρεια Κρήτη και το πρωί στο βόρειο Αιγαίο. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο τοπικά έως 6, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 9 με 10 βαθμούς, στα ανατολικα ηπειρωτικά τους 13 με 15, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-12-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στα νησιά του Ιονίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη με λίγες τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Κρήτη και το βορειοανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι βορειοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ με εξασθένηση το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές στα κεντρικά και τα νότια. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-12-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα ηπειρωτικά.

Ο ΚΑΙΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 30-12-2025

Λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες στα νότια και το ανατολικό Αιγαίο όπου θα σημειωθούν σποραδικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες από το μεσημέρι. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα. Παγετός θα σημειωθεί κατά τόπους νωρίς το πρωί στα βόρεια ηπειρωτικά.

