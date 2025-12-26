Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια, Μόρφη και αθόρυβα πυροτεχνήματα

Η παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα θα γίνει με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου.

Η Αθήνα μετρά αντίστροφα και δίνει ραντεβού για το πιο εορταστικό καλωσόρισμα της νέας χρονιάς.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο Δήμος Αθηναίων θα υποδεχθεί το 2026 με μια λαμπερή γιορτή, γεμάτη μουσική, χορό και πολλές εκπλήξεις, στην πλατεία Συντάγματος.

Η εκδήλωση ξεκινά στις 22:00 με τις μελωδίες της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Αθηναίων.

Παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα με Μαραβέγια και Μόρφη

Η ανακοίνωση αναφέρει πως «στη συνέχεια, ο Κωστής Μαραβέγιας θα μας ταξιδέψει μέσα από αγαπημένα τραγούδια και πρωτότυπες διασκευές, με το χαρακτηριστικό του πολύχρωμο και χαρούμενο μεσογειακό του στυλ που συνδυάζει έντεχνο, βαλκανικό και λατινοαμερικάνικο ήχο.

Η Ρένα Μόρφη θα παρασύρει το κοινό με τη βελούδινη φωνή της και την εκρηκτική σκηνική της παρουσία, μέσα από ένα πρόγραμμα που συνδυάζει το προσωπικό της ρεπερτόριο, εμβληματικά λαϊκά τραγούδια και αναπάντεχες διασκευές.

Την παρουσίαση της μαγικής βραδιάς αναλαμβάνουν ο Νίκος Μουτσινάς και η Τόνια Σωτηροπούλου, κρατώντας τον ρυθμό μέχρι τις πρώτες ώρες του νέου έτους.

Τα τελευταία λεπτά του 2025, ο ουρανός της Αθήνας θα μετατραπεί σε μια εντυπωσιακή σκηνή φωτός, από το μεγαλύτερο drone show που έχει παρουσιαστεί ποτέ στην πόλη. Στη συνέχεια, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τους παρουσιαστές και τους καλλιτέχνες, θα δώσουν το σύνθημα της αντίστροφης μέτρησης για την αλλαγή του χρόνου.

Θα καλωσορίσουμε το 2026 με αθόρυβα και φιλικά προς το περιβάλλον πυροτεχνήματα υψηλής αισθητικής, με εντυπωσιακά φωτεινά χρώματα και μοναδικούς καλλιτεχνικούς σχηματισμούς».

Ολόκληρη η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω livestreaming από την επίσημη σελίδα του Δήμου Αθηναίων στο Facebook και το επίσημο κανάλι του στο YouTube ενώ θα υπάρχει παράλληλη απόδοση όλης της εκδήλωσης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα, από τη διερμηνέα Σοφία Ρομπόλη, ώστε κανείς να μην χάσει τη μαγεία της βραδιάς.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Ελάτε να υποδεχτούμε μαζί το 2026 στην καρδιά της πόλης. Αλλάζουμε χρονιά στο Σύνταγμα με Κωστή Μαραβέγια, Ρένα Μόρφη, Νίκο Μουτσινά και Τόνια Σωτηροπούλου. Όπως και πέρυσι, θα έχουμε αθόρυβα πυροτεχνήματα, σεβόμενοι το περιβάλλον, τους ευαίσθητους στον ήχο συνανθρώπους μας και τα ζώα. Σας καλώ να ζήσουμε μοναδικές στιγμές με αγαπημένους καλλιτέχνες, να απολαύσουμε ένα εντυπωσιακό drone show και να καλωσορίσουμε το νέο έτος με αισιοδοξία και χαμόγελα».

