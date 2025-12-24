Η πιο «απρόσμενη ντίβα» της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης είναι ένα γαϊδουράκι

Στη σκηνή της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν κορυφαίοι λυρικοί τραγουδιστές, μια απρόσμενη, τετράποδη «σταρ» είναι αυτή που κλέβει την παράσταση.

Η Γουάντα (Wanda), ένα γαϊδουράκι με καριέρα στην όπερα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κλασικών παραγωγών όπως η «Η Μποεμική Ζωή» και ο «Κουρέας της Σεβίλλης», αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν κάνει διακρίσεις.

Η Wanda εμφανίζεται στη δεύτερη πράξη της Μποέμ, στη φημισμένη σκηνή της παριζιάνικης αγοράς του 19ου αιώνα, ανάμεσα σε εκατοντάδες κομπάρσους, τραγουδιστές και ένα άρμα. Εκεί τραβά το πολύχρωμο καρότσι του Parpignol, χαρίζοντας στη σκηνή μια αίσθηση ζωντανής θεατρικότητας που λίγα σκηνικά μπορούν να πετύχουν.

🫏 Donkey stars in New York operas



Wanda the donkey has played roles in classic New York Metropolitan Opera productions since 2022, including "La Boheme" and "The Barber of Seville", starring alongside hundreds of performers. #AFPVertical pic.twitter.com/WdRchlTosz — AFP News Agency (@AFP) December 23, 2025

Η φροντίδα της Wanda στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Πριν ανέβει στη σκηνή, η Wanda απολαμβάνει φροντίδα που θα ζήλευαν πολλοί καλλιτέχνες: ένα γρήγορο «πεντικιούρ» για τις οπλές της, έλεγχος του κοστουμιού της -που περιλαμβάνει ένα φούξια καπέλο σε σχήμα κώνου με πολύχρωμα στολίδια- και χάδια από τους συντελεστές για την αποφυγή του στρες.

Οι χειριστές της βρίσκονται δίπλα της κατά τη διάρκεια της παράστασης, φορώντας μανδύες ώστε να ενσωματώνονται διακριτικά στο σκηνικό.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της παραγωγής, η παρουσία ζωντανών ζώων απαιτεί άψογο συντονισμό και πάντα υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, σε περίπτωση που κάτι δεν εξελιχθεί ομαλά. Η ασφάλεια και η ευζωία των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτες, τονίζουν, σε μια εποχή που οι συζητήσεις γύρω από τη χρήση ζώων στο θέατρο παραμένουν έντονες.

Meet Wanda, the donkey stealing the show at New York’s Met Opera. From magenta hats to post-performance peppermints, she’s a seasoned star in “La Boheme”, proving live animals still add magic to the grand stage.https://t.co/Nd4TNVf7G5 pic.twitter.com/tURbArhm2d — AFP News Agency (@AFP) December 22, 2025

Το ταλέντο της Wanda

Η Wanda ανήκει σε μια μικρή κατηγορία ζώων που διαθέτουν αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «σκηνική αυτοπεποίθηση»: την ικανότητα να κινούνται σε ασυνήθιστα, θορυβώδη περιβάλλοντα χωρίς να χάνουν την ψυχραιμία τους. Όταν δεν εμφανίζεται στη σκηνή της όπερας, ζει σε στάβλους στη Νέα Υόρκη ή συμμετέχει σε παρελάσεις της Κυριακής των Βαΐων στο Μανχάταν.

Μετά το σύντομο πέρασμά της από τη σκηνή -που διαρκεί περίπου ένα λεπτό- η Wanda ανταμείβεται με το αγαπημένο της κέρασμα: καραμέλες μέντας. Όχι νωρίτερα όμως, γιατί, όπως λένε οι φροντιστές της, «αν τις πάρει πριν, θα τις ζητάει συνέχεια».

Με πληροφορίες από AFP News Agency