ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Πολιτισμός

Η πιο «απρόσμενη ντίβα» της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης είναι ένα γαϊδουράκι

Η Wanda το γαϊδουράκι έχει «καριέρα» στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης - Ο ρόλος της στην παραγωγή «Η Μποεμική Ζωή»

The LiFO team
The LiFO team
ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΠΕΡΑ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ Facebook Twitter
Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης / Getty Images
0

Στη σκηνή της Μητροπολιτικής Όπερας της Νέας Υόρκης, εκεί όπου συνήθως πρωταγωνιστούν κορυφαίοι λυρικοί τραγουδιστές, μια απρόσμενη, τετράποδη «σταρ» είναι αυτή που κλέβει την παράσταση.

Η Γουάντα (Wanda), ένα γαϊδουράκι με καριέρα στην όπερα, αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κλασικών παραγωγών όπως η «Η Μποεμική Ζωή» και ο «Κουρέας της Σεβίλλης», αποδεικνύοντας ότι το ταλέντο δεν κάνει διακρίσεις.

Η Wanda εμφανίζεται στη δεύτερη πράξη της Μποέμ, στη φημισμένη σκηνή της παριζιάνικης αγοράς του 19ου αιώνα, ανάμεσα σε εκατοντάδες κομπάρσους, τραγουδιστές και ένα άρμα. Εκεί τραβά το πολύχρωμο καρότσι του Parpignol, χαρίζοντας στη σκηνή μια αίσθηση ζωντανής θεατρικότητας που λίγα σκηνικά μπορούν να πετύχουν.

Η φροντίδα της Wanda στη Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Πριν ανέβει στη σκηνή, η Wanda απολαμβάνει φροντίδα που θα ζήλευαν πολλοί καλλιτέχνες: ένα γρήγορο «πεντικιούρ» για τις οπλές της, έλεγχος του κοστουμιού της -που περιλαμβάνει ένα φούξια καπέλο σε σχήμα κώνου με πολύχρωμα στολίδια- και χάδια από τους συντελεστές για την αποφυγή του στρες.

Οι χειριστές της βρίσκονται δίπλα της κατά τη διάρκεια της παράστασης, φορώντας μανδύες ώστε να ενσωματώνονται διακριτικά στο σκηνικό.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της παραγωγής, η παρουσία ζωντανών ζώων απαιτεί άψογο συντονισμό και πάντα υπάρχει εναλλακτικό σχέδιο, σε περίπτωση που κάτι δεν εξελιχθεί ομαλά. Η ασφάλεια και η ευζωία των ζώων είναι αδιαπραγμάτευτες, τονίζουν, σε μια εποχή που οι συζητήσεις γύρω από τη χρήση ζώων στο θέατρο παραμένουν έντονες.

Το ταλέντο της Wanda

Η Wanda ανήκει σε μια μικρή κατηγορία ζώων που διαθέτουν αυτό που οι ειδικοί αποκαλούν «σκηνική αυτοπεποίθηση»: την ικανότητα να κινούνται σε ασυνήθιστα, θορυβώδη περιβάλλοντα χωρίς να χάνουν την ψυχραιμία τους. Όταν δεν εμφανίζεται στη σκηνή της όπερας, ζει σε στάβλους στη Νέα Υόρκη ή συμμετέχει σε παρελάσεις της Κυριακής των Βαΐων στο Μανχάταν.

Μετά το σύντομο πέρασμά της από τη σκηνή -που διαρκεί περίπου ένα λεπτό- η Wanda ανταμείβεται με το αγαπημένο της κέρασμα: καραμέλες μέντας. Όχι νωρίτερα όμως, γιατί, όπως λένε οι φροντιστές της, «αν τις πάρει πριν, θα τις ζητάει συνέχεια».

Με πληροφορίες από AFP News Agency

Πολιτισμός

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ Γαϊδούρια : Ζώα εργασίας ή σιωπηλά θύματα;/ Ιπποειδή: Ζώα εργασίας ή σιωπηλά θύματα;

Ρεπορτάζ / Γαϊδούρια: Ζώα εργασίας ή θύματα κακοποίησης;

Είναι τα ιπποειδή στην Ελλάδα εργάτες χωρίς δικαιώματα; Ποιες είναι οι συνθήκες διαβίωσής τους, ποια μέριμνα υπάρχει για τη φροντίδα τους και γιατί η νομοθετική προστασία τους βρίσκεται σε μια γκρίζα ζώνη; Μιλούν στη LiFO εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων και τοπικοί φορείς.
ΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΤΖΙΟΥ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζάρμους, Σμαραγδής και Μπομπ Σφουγγαράκης τα Χριστούγεννα στους κινηματογράφους

Πολιτισμός / Τζάρμους, Σμαραγδής και Μπομπ Σφουγγαράκης τα Χριστούγεννα στους κινηματογράφους

Η ταινία που κέρδισε τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Βενετίας, το εγχώριο biopic του Καποδίστρια και ένας αγαπημένος παιδικός ήρωας πάνω στην ώρα για τις γιορτές.
ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε νέο Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της

Πολιτισμός / Η Νταϊάνα Ρος κάνει ντεμπούτο σε Billboard Chart για πρώτη φορά στην καριέρα της χάρη στο «Stranger Things»

Παρά τις δεκαετίες επιτυχίας στα charts σε πολλαπλές μορφές, η Ρος δεν είχε εμφανιστεί ποτέ προηγουμένως σε αυτήν τη λίστα, κυρίως επειδή μεγάλο μέρος του μουσικού καταλόγου της προηγείται της εποχής των ψηφιακών πωλήσεων
THE LIFO TEAM
Αλέξης Ακριθάκης, Χωρίς τίτλο, 1970, 45 Χ 71 εκ., λάδι σε καμβά © The Estate of Alexis Akrithakis

Πολιτισμός / Μεγάλη αναδρομική έκθεση του Αλέξη Ακριθάκη στο Μουσείο Μπενάκη

Μετά από 30 χρόνια θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στο κοινό σημαντικά έργα από ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές, αναδεικνύοντας το εύρος μιας από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιοσυγκρασιακές μορφές της νεοελληνικής τέχνης.
THE LIFO TEAM
 
 