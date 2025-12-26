Ροδόπη: Η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από ξυλόσομπα - Πώς σημειώθηκε η τραγωδία με τον 7χρονο

Μουδιασμένη είναι η τοπική κοινωνία της Ροδόπης, μετά τον τραγικό θάνατο που βρήκε το 7χρονο αγόρι στο χωριό Ρίζωμα.
Τα ξημερώματα της Παρασκευής, ξέσπασε φωτιά στη μονοκατοικία που διέμενε ο ανήλικος με την οικογένειά του, στο χωριό Ρίζωμα της Ροδόπης, με αποτέλεσμα το παιδί να ανασυρθεί από αυτό χωρίς τις αισθήσεις του.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η φωτιά φέρεται να προκλήθηκε από ξυλόσομπα που έκαιγε όλο το βράδυ στο σπίτι τους.
Συγκεκριμένα ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες ενώ όλοι κοιμούνταν. Ο καπνός και οι φλόγες εξαπλώθηκαν πολύ γρήγορα.
Ο 7χρονος λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη, ενώ ο πατέρας και ο αδελφός του εξακολουθούν να νοσηλεύονται.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 5χρονος είναι στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, ενώ ο πατέρας μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής με εκτεταμένα εγκαύματα στο κάτω μέρος του σώματός του.
Τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος διερευνώνται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής.